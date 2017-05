Päivän lehti 29.5.2017

Ylen Jääskeläinen JSN-puheistaan: ”Sanotaan se nyt suoraan, mokasin varomattomalla lausunnolla”

Ylen

Sanotaan se nyt suoraan: Mokasin varomattomalla lausunnolla vakavassa aiheessa. En halua horjuttaa JSN:n asemaa. Haluan vahvan JSN:n. — Atte Jääskeläinen (@attesakari) 28. toukokuuta 2017 https://twitter.com/attesakari/status/868777280830615552

Hei. Aamun Hesarin jutusta: Se ei ollut edes vihjaus. Ei Yle tietenkään ole JSN:stä lähdössä mihinkään. — Atte Jääskeläinen (@attesakari) 28. toukokuuta 2017 https://twitter.com/attesakari/status/868711827726794754

Aamun Hesarin jutusta: Tarkoitin heitollani alleviivata vain, että päätösvalta Ylen journalismista pitää olla Ylellä. — Atte Jääskeläinen (@attesakari) 28. toukokuuta 2017 https://twitter.com/attesakari/status/868711933733634048

Mediatutkija

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Anu%20Koivunen

Myös