Päivän lehti 29.5.2017

Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Autourheilu Monte Carlo, F1-sarjan kauden 6/20 kilpailu, Monacon gp: 1) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari 1.44.44,340, 2) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari jäljessä 3,145 sekuntia, 3) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –3,745, 4) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –5,517, 5) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –6,199, 6) Carlos Sainz Espanja, Toro Rosso –12,038, 7) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes –15,801, 8) Romain Grosjean Ranska, Haas –18,150, 9) Felipe Massa Brasilia, Williams –19,445, 10) Kevin Magnussen Tanska, Haas –21,443.



Kuljettajien MM-pistetilanne: 1) Vettel 129, 2) Hamilton 104, 3) Bottas 75, 4) Räikkönen 67, 5) Ricciardo 52, 6) Verstappen 45, 7) Perez 34, 8) Sainz 25, 9) Massa 20, 10) Ocon 19.



Tallien MM-pistetilanne: 1) Ferrari 196, 2) Mercedes 179, 3) Red Bull 97, 4) Force India 53, 5) Toro Rosso 29, 6) Williams 20, 7) Renault 14, 8) Haas 14, 9) Sauber 4.



Seuraava kilpailu on Kanadan Montrealissa 11.6.



Lydden Hill, Britannia, rallicrossin MM-sarjan 5/12 kilpailu:



1) Petter Solberg Norja, VW 4.09,602, 2) Johan Kristoffersson Ruotsi, VW 4.11,292, 3) Andreas Bakkerud Norja, Ford 4.12,919, 4) Sebastien Loeb Ranska, Peugeot 4.16,332.



Niclas Grönholm oli karsinnassa 13:s ja karsiutui jatkosta.



Golf Virginia Water, Britannia, miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 6,2 miljoonaa euroa:



Lopputulokset, par 72:



277 lyöntiä (11 lyöntiä alle par-tuloksen): Alex Noren Ruotsi 68+75+72+62



279 (–9): Francesco Molinari Italia 67+70+74+68



280 (–10): Henrik Stenson Ruotsi 68+71+73+68, Nicolas Colsaerts Belgia 71+75+69+65, Hideto Tanihara Japani 76+69+67+68



...



296 (+3): Mikko Ilonen Suomi 70+76+75+75 (jaettu 62:s).



Jalkapallo Naisten liiga:



Ilves–ONS 2–0 (0–0)



JyPK–HJK 3–3 (3–0)



PK-35 Vantaa–Pallokissat 6–0 (4–0)



TPS–GBK 7–0 (4–0)



Åland U–Honka 1–0 (0–0)



Ykkönen:



Gnistan–EIF 1–1 (0–0)



Tanskan liiga:



Ylempi loppusarja, päätöskierros: Midtjylland–Lyngby 0–3, FC Kööpenhamina–Sönderjyske 2–0, Bröndby–Nordsjälland 1–2 (B: 9. Teemu Pukki 1–0, pelasi 90 min).



FC Kööpenhamina mestari, Bröndy kakkonen.



Keilailu Joensuu, SM-loppukilpailut:



Miehet:



Loppuottelu: Niko Oksanen All Stars, Kouvola–Jari Ratia Bay, Lahti 434–399.



Välierä: Ratia–Riku-Petteri Kivelä WRB, Seinäjoki 379–338.



Palkintojärjestys: 1) Oksanen, 2) Ratia, 3) Kivelä.



Naiset:



Loppuottelu: Elice Piksilä GB, Helsinki–Roosa Lundén GB, Helsinki 432–372.



Välierä: Piritta Maja Giants, Pori–Lundén 423–425.



Palkintojärjestys: 1) Piksilä, 2) Lundén, 3) Maja.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Koskenkorva–Kitee 2–0 (9–2, 5–3)



Naisten Superpesis:



Jyväskylä–Kempele 1–0 (6–2, 4–4)



Lapua–Pori 1–0 (4–2, 6–6)



Lappajärvi–Kajaani 0–2 (2–5, 4–11)



Pyöräily Milano, maantiepyöräilyn Italian ympäriajo, Giro d'Italia:



Etappi 21/21, Monza–Milano (29,3 km henkilökohtainen aika-ajo): 1) Jos van Emden Hollanti 33.08, 2) Tom Dumoulin Hollanti jäljessä 15 sekuntia, 3) Manuel Quinziato Italia –27, 4) Vasil Kirijenka Valko-Venäjä –31, 5) Joey Rosskopf USA –35, 6) Jan Barta Tshekki –39, 7) Georg Preidler Itävalta –51, 8) Bob Jungels Hollanti –54, 9) Jan Tratnik Slovakia –56, 10) Andrey Amador Costa Rica –1.02.







Kokonaiskilpailun lopputulokset: 1) Dumoulin 90.34.54, 2) Nairo Quintana Kolumbia –31 sekuntia, 3) Vincenzo Nibali Italia –40, 4) Thibaut Pinot Ranska –1.17, 5) Ilnur Zakarin Venäjä –1.56, 6) Domenico Pozzovivo Italia –3.11, 7) Bauke Mollenma Hollanti –3.41, 8) Jungels –7.04, 9) Adam Yates Britannia –8.10, 10) Davide Formolo Italia –15.17.



Melonta Szeged, Unkari, ratamelonnan maailmancup kilpailu 2/3, 3. päivän suomalaistuloksia:



Miehet K1 200 m, C-finaali (sijat 19–27): 1) Marko Novakovic Serbia 34,712, 2) Michele Bertolini Italia 34,766, 3) Erik Sandbacka Ruotsi 34,958, 4) Niklas Vettanen Suomi 35,158.



Soutu Racice, Tshekki, soudun EM-kilpailut:



Naiset:



Yksikkö, B-finaali: 1) Roos de Jong Hollanti 7.36,220, 2) Aikaterini Nikolaidou Kreikka 7.36,970, 3) Virginia Diaz Rivas Espanja 7.40,780,...6) Eeva Karppinen Suomi 7.48,640.



Suunnistus Lohja, Maailmancup, pitkät matkat:



Miehet, 15,3 km: 1) Magne Dähli Norja 1.30.03, 2) William Lind Ruotsi 1.30.05, 3) Emil Svensk Ruotsi 1.30.08, 4) Daniel Hubmann Sveitsi 1.30.17, 5) Eskil Kinneberg Norja 1.30.20, 6) Johan Runesson Ruotsi 1.30.37,



... 12) Olli Ojanaho Suomi 1.33.12,... 16) Miika Kirmula Suomi 1.36.35,... 19) Otto Simosas Suomi 1.36.53,... 24 Aleksi Niemi Suomi 1.38.16.



Naiset, 11,1 km: 1) Tove Alexandersson Ruotsi 1.17.27, 2) Helena Jansson Ruotsi 1.17.54, 3) Maja Alm Tanska 1.17.58, 4) Natalia Gemperle Venäjä 1.22.36, 5) Sabine Hauswirth Sveitsi 1.22.42, 6) Emma Johansson Ruotsi 1.22.45, 7) Venla Harju Suomi 1.23.11,



... 11) Merja Rantanen Suomi 1.24.03,... 13) Saila Kinni Suomi 1.24.26, 14) Sari Anttonen Suomi 1.24.30,... 16) Sofia Haajanen Suomi 1.24.35,... 24) Miia Niittynen Suomi 1.31.20.



Tennis Pariisi, kauden 2/4 grand slam -kilpailu, Ranskan avoin mestaruusturnaus, kaksinpeli, 1. kierrosta:



Naiset: Jekaterina Makarova Venäjä–Angelique Kerber Saksa (1) 6–2, 6–2, Monica Puig Puerto Rico–Roberta Vinci Italia (31) 6–3, 3–6, 6–2, Petra Kvitova Tshekki (15)–Julia Boserup USA 6–3, 6–2, Svetlana Kuznetsova Venäjä (8)–Christina McHale USA 7–5, 6–4, Timea Bacsinszky Sveitsi (30)–Sara Sorribes Espanja 6–1, 6–2, Cagla Büyükakcay Turkki–Mirjana Lucic-Baroni Kroatia (22) 6–3, 6–3.



Miehet: Albert Ramos Espanja (19)–Marius Copil Romania 6–7 (7–9), 6–1, 6–4, 6–2, Guillermo Garcia-Lopez Espanja–Gilles Müller Luxemburg (26) 7–6 (7–4), 6–7 (2–7), 6–2, 6–2, Ivo Karlovic Kroatia (23)–Stefanos Tsitsipas Kreikka 7–6 (7–5), 7–5, 6–4, Dominic Thiem Itävalta (6)–Bernard Tomic Australia 6–4, 6–0, 6–2, Grigor Dimitrov Bulgaria (11)–Stephane Robert Ranska 6–2, 6–3, 6–4, Pablo Carreno-Busta Espanja (20)–Florian Mayer Saksa 6–4, 6–2, 6–2.



Voimistelu Helsinki, joukkuevoimistelun MM-kilpailut:



Lopputulokset (alkukilpailu+finaali): 1) Tampereen Voimistelijat Minetit, Suomi 38,900 (19,450+19,450), 2) Expressia, Venäjä 38,850 (19,500+19,350), 3) Olarin Voimistelijat OVO Team, Suomi 38,300 (19,150+19,150), 4) Madonna, Venäjä 37,800 (19,200018,600), 5) Team Japan, Japani 37,200 (18,650+18,550), 6) GC Janika Diamonds, Viro 35,050 (17,200+17,850), 7) GC Rytmica Perfetto, Viro 34,550 (17,200+17,350), 8) Ardor, Italia 34,250 (17,100+17,150), 9) Alcor Avangard, Ukraina 32,600 (16,250+16,350) ja JWCPE AGG Team, Japani 32,600 (16,200+16,400).



Minetit: Camilla Berg, Ronja Hakala, Emmi Nikkilä, Venla Niemenmaa, Siiri Puuska, Ella Ratilainen, Adeliina Sulkanen, Milja Vuorenmaa, Venla Lampo, Viivi-Sofia Minkkinen, Jasmine Niemelä.



OVO Team: Jenna Alavahtola, Laura Hirvonen, Irina Khanoukaeva, Janina Klang, Sanni Lehto, Iida Pasanen, Jasmin Rasinkangas, Mira Syrjälä, Anniina Taulos, Sanna Väkiparta.



Juniorit, lopputulokset: 1) Minetit Elite, Suomi 38,100, 2) OVO Junior Team, Suomi 37,450, 3) Victoria, Venäjä 37,100, 4) Victoria Strela, Venäjä 36,050, 5) GC Rytmika Perfetto Juniors, Viro 34,400.



Yleisurheilu Eugene, USA, timanttiliigan 3/14 kilpailut, 2. päivä:



Naiset:



100 m: 1) Morolake Akinosun USA 10,94, 2) Murielle Ahoure Norsunluurannikko 10,96, 3) Michelle-Lee Ahye Trinidad ja Tobago 10,97.



200 m: 1) Tori Bowie USA 21,77 2) Shaunae Miller-Uibo Bahama 21,91 3) Elaine Thompson Jamaika 21,98.



800 m: 1) Caster Semenya Etelä-Afrikka 1.57,78 2) Margaret Nyairera Wambui Kenia 1.57,88 3) Francine Niyonsaba Burundi 1.59,10.



1,500 m: 1) Faith Kipyegon Kenia 3.59,67, 2) Hellen Obiri Kenia 4.00,46, 3) Laura Muir Britannia 4.00,47.



100 m a: 1) Jasmin Stowers USA 12,59, 2) Queen Harrison USA 12,64, 3) Dawn Harper-Nelson USA 12,66.



400 m a: 1) Ashley Spencer USA 53,38, 2) Shamier Little USA 53,44, 3) Georganne Moline USA 54,09.



Korkeus: 1) Maria Lasitskene Venäjä 203, 2) Kamila Licwinko Puola 195, 3) Vashti Cunningham USA 195.







Miehet:



100 m (+2,4 m/s): 1) Ronnie Baker USA 9,86 2) Bingtian Su Kiina 9,92 3) Chijindu Ujah Britannia 9,95.



400 m: 1) LaShawn Merrit USA 44, 79 2) Baboloki Thebe Botswana 45,04 3) Vernon Norwood USA 45,05.



Maili: 1) Ronald Kwemoi Kenia 3.49,04, 2) Elijah Manang Kenia 3.49,08, 3) Timothy Cheruyiot Kenia 3.49,64.



5000 m: 1) Mo Farah Britannia 13.00,70, 2) Yomif Kejelcha Etiopia 13.01,21, 3) Geoffrey Kamworwor Kenia 13.01,35.



110 m a: 1) Omar MacLeod Jamaika 13,01, 2) Ronald Levy Jamaika 13,10, 3) Deron Allen USA 13,11.



Seiväs: 1) Sam Kendricks USA 586, 2) Renaud Lavillenie Ranska 581, 3) Piotr Lisek Puola 581.



Kolmiloikka: 1) Christian Taylor USA 18,11, 2) Will Claye USA 18,05, 3) Dong Bin Kiina 17,27.



Kuula: 1) Ryan Crouser USA 22,43, 2) Tom Walsh Uusi-Seelanti 21,71, 3) Joe Kovacs USA 21,44.



Rahapelejä Keno 21/17



Päiväarvonta (28.5.): 3, 4, 5, 10, 11, 15, 17, 20, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 44, 48, 50, 55, 59, 68. Kunkkunumero: 4.



Ilta-arvonta (28.5.): 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 48, 55, 56, 66, 70. Kunkkunumero: 37.



TV-urheilua Ruutu+ Urheilu 1



18.30 Vaahteraliiga: Roosters-Royals



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Oulu



Eurosport 1



12.00-22.15 Tennis: Ranskan avoimet



Eurosport 2



12.00-21.15 Tennis: Ranskan avoimet



21.30 Bundesliigan karsinta: Braunschweig-Wolfsburg



Viasat Jalkapallo HD



17.00 Championship Playoff Final: Huddersfield-Reading



Viasat Jääkiekko HD



03.00 Stanley Cup Finals: Pittsburgh/Ottawa-Nashville 1/7