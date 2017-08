Päivän lehti 29.8.2017

Kesälapset palaamassa kotiin maalaistaloista

Ensimmäiset kesälapset palasivat maanantaina pääkaupunkiin maalaiskodeissa viettämänsä loman jälkeen. Pelastakaa Lapset ry. oli tänä vuonna hankkinut paikan 550 lapselle 300 maalaiskodista, joista suurin osa oli Mikkelin ympäristössä.



Lapsiryhmät palasivat maanantaina ruskettuneina ja reippaina junalla Mikkelin ympäristöstä sekä linja-autoilla Parikkalan, Rantasalmen ja Juvan suunnasta. Kesä oli monen mielestä kulunut aivan liian nopeasti, maalla oli ollut hauskaa ja ennenkokematonta puuhattavaa, vasikoiden juottoa ja kalanpyydysten kokemista. Mukavaa oli kuitenkin palata kotiin kertomaan kesävanhempien terveisiä.



Pelastakaa Lapset ry. hankkii vuosittain kesäpaikkoja kaupunkilaislapsille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta päästä kesäksi maalle. Maalaiskodeille maksettu korvaus on pieni, mutta lasten ilo ja kiintymys korvaavat kesävanhempien kertoman mukaan vaivat.



The Beatles: ”Intian filosofia auttaa” Pop-maailma koki suurena järkytyksenä Beatles-yhtyeen löytäjän ja managerin Brian Epsteinin kuoleman.



Epstein, 32-vuotias poikamies löydettiin sunnuntaina kuolleena kodissaan Lontoossa.



Epsteinin oli määrä maanantaina liittyä Johnin, Paulin, Georgen ja Ringon seuraan, jotka olivat jo muutaman päivän ajan mietiskelleet syvästi Walesissa intialaisen mystikon Maharishi Maheshjoogin johdolla.



Beatlet saapuivat Lontooseen heti kuultuaan ”isänsä” kuolemasta ja kaikki näyttivät syvästi järkyttyneiltä. Brian oli yksi meistä, sanoi George Harrison. Uutinen oli kova isku meille.



John Lennon sanoi, että intialaisen mystikon antamat ohjeet olivat auttaneet heitä kestämään suruviestin paljon helpommin kuin mitä olisi tapahtunut aikaisemmin.



Hän pelkäsi aina, että hänen ystävänsä eivät todella pitäneetkään hänestä, sanoi eräs Epsteinin ystävistä.



Epsteinin ansiosta nousivat useat muutkin nuoret kuin The Beatles pop-tähdiksi. Hän löysi Gerry and the Pacemaker -yhtyeen, Cilla Blackin ja Billy J. Kramerin.



Alkoholi ja lääkkeet ehkä Epsteinin kuoleman syynä Lontoo, 28.8. (Reuter)



Saattaa olla, että muutaman lasillisen jälkeen hajamielisyyksissä nautittu pillerierä surmasi showmaailman liikemiesnerona tunnetun Brian Epsteinin.



Poliisi tutki maanantaina Epsteinin Lontoon asunnon kylpyhuoneen lääkekaappia myöten. Epstein löydettiin kuolleena asunnostaan sunnuntaina.



Poliisi kutsuttiin paikalle sen jälkeen kun joukko Epsteinin ystäviä oli murtanut lukitun makuuhuoneen oven ja löytänyt kuolleena 32-vuotiaan poikamiehen, joka johdatti Beatles-yhtyeen kansainväliseen maineeseen.



Usean tunnin kestäneiden tutkimusten jälkeen poliisi poistui paikalta mukanaan pilleripulloja ja rasioita.



Espoon kauppalantalosta järjestetään ehkä kilpailu Sunnuntaina ratkaistu kansainvälinen keskustakilpailu on tuonut Espoolle runsaasti ideoita. Se saa myös ehkä seuraajakseen kauppalantalokilpailun.



Ei ole selvää, toteutetaanko ensimmäisen palkinnon voittanut kolmen puolalaisen arkkitehdin ehdotus sellaisenaan tai parannettuna vai käytetäänkö hyväksi muita palkittuja ja lunastettuja ehdotuksia.



Kauppalanvaltuuston puheenjohtaja Erkki Laine toteaa, että asia pitäisi pyrkiä selvittämään mahdollisimman pikaisesti. Asiaan liittyy näet se, että Espoon kauppalantalolla on kiire. Hänen arvelunsa mukaan on mahdollista, että kauppalantalosta järjestetään kilpailu.