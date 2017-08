Päivän lehti 29.8.2017

Tiistain elokuvia

Poretta eli keisarin uudet pisteet ★★



(Suomi 1941) Perhe (tyttärenä Tuire Orri) esiintyy H.C. Andersenin sadun pohjalta laaditussa revyyssä välirauhan aikana. Ilmari Unhon musikaalin Hullunkuriset perheet -korttipakan tyyliin animoidut hilpeät alkutekstit ansaitsevat tulla mainituiksi.



TV1 klo 13.15



Pukija ★★★



(Britannia 2015) Shakespeare-seurue (pukijana Ian McKellen) valmistautuu King Learin esitykseen toisen maailmansodan melskeessä. Richard Eyren tv-draama on taattua BBC-laatua. Se perustuu Ronald Harwoodin samannimiseen näytelmään, joka sai ensi-iltansa vuonna 1980.



TV1 klo 21.30



The Ward – Suljettu osasto ★★★



(USA 2010) Kotoaan karannut teini (Amberd Heard) joutuu 1960-luvulla suljetulle osastolle, jossa kummittelee. John Carpenterin kauhuelokuva on kuin Vuosi nuoruudestani -draama, jonka reseptiin on lisätty verta ja yliluonnollisia ilmestyksiä. (K16)



Hero klo 21.00



Badding ★★



(Suomi 2000) Markku Pölönen ohjasi Rauli Badding Somerjoen (Janne Reinikainen) elämästä draaman, jonka ajankuva on kohdallaan. Naishahmot ovat ohuttakin ohuempia. (K12)



Teema & Fem klo 22.00



Pieniin päin ★★★



(Ranska 2011) Rémi Bezançonin raskausajasta ja vauva-arjesta kertovan draaman huumori on parhaimmillaan rajua. Äitiä näyttelee Louise Bourgoin. (K16)



Teema & Fem klo 23.40