Päivän lehti 29.8.2017

Tunnelma on kohentunut taloutta enemmän

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että odotettavissa on tavallista kovempaa budjettivääntöä.



”Yksi seuraus odotettua vahvemmasta talouskasvusta on, että valtiollekin näyttää tänä vuonna kertyvän runsaammin verotuloja kuin hallitus on osannut ­odottaa. Samalla alijäämääkin syntyy ja velkaa on otettava odotettua vähemmän.”



”Toki valtion budjettitalouden poikkeama ennustettua parempaan on eri asia kuin tasapaino. Alijäämää syntyy yhä ja velkaakin on otettava, joskaan ei aivan niin runsaasti kuin vuosi sitten näytti.”



”Samaan tapaan kansantaloudessakin muutos parempaan on suhteellinen. Talous kasvaa vahvemmin kuin vuosiin, mutta ei pitkän ajan keskivertokasvua kummemmin eikä varsinkaan ilmiömäisen vahvasti. Muutos parempaan on totta, mutta muutoksen suuruus johtuu viime vuosien aneemisuudesta eikä nyt koittaneen kasvun vahvuudesta.”



”Tavallaan taloustunnelma onkin muuttunut voimakkaammin ja kohentunut enemmän kuin itse talous. Tästä tunnelmanmuutoksesta hallituspuolueet vastaavat osaltaan, ovathan ne mielellään eri yhteyksissä korostaneet talouden käännettä kuin osoitukseksi harjoitetun talouspolitiikan onnistumisesta.”



”Suomi elää valtiovarainministeri ­Petteri Orpon (kok) mukaan (HS 26.8.) ’hyvinkin vahvaa nousukautta’, josta syntyvällä ’liikkumavaralla’ hän taittaisi valtion velkaantumista.”



”Voi olla, että budjettiriihen muut osanottajat panevat enemmän painoa avainsanalle ’liikkumavara’ kuin raha­ministerin toiveelle sen käyttötavasta. Ja voi olla, että pitkästä aikaa paras taloustunnelma tietää pitkästä aikaa tiukinta budjettivääntöä.”



Kaleva kirjoittaa, että presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tapaaminen osui kes­kelle maailmanpoliittisesti tulenarkaa tilannetta.



”Itämeri on noussut uudella tavalla polttopisteeseen, kun Venäjän ja Naton väliset jännitteet ovat kasvaneet.”



”Yhdysvaltain hallinnon kiinnostus Suomea kohtaan on selvästi kasvanut.”



”Vierailu jatkaa Niinistön suurvalta­johtajien tapaamisten sarjaa. Niinistön takkiin on korkean tason tapaamisissa tarttunut kiinnostavia ­havaintoja ja ­huomioita kansainvälisen turvalli­suuspolitiikan keskeisistä kysymyksistä. ­Perustelluille näkemyksille on kysyntää.”



”Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa antaa tilaisuuden toimia. Suomella on valmiuksia toimia isäntänä Yhdysvaltain ja Venäjän välisessä ­mahdollisessa huippukokouksessa, jos sille syntyisi edellytyksiä.”



”Putinin vie­railun yhteydessä Sauli Niinistö nosti esille ympäristöyhteistyön. Siinä olisi saumaa suur­valtojen yhteistyölle.”