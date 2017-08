Uudet metro-opasteet nostattavat alati kasvavaa hämmennystä Helsingissä – ”Ulos A, D–I, O, S”, lukee Asematunnelin kyltissä, jossa ei tunnu olevan tolkkua

Päivän lehti 29.8.2017

Uudet metro-opasteet nostattavat alati kasvavaa hämmennystä Helsingissä – ”Ulos A, D–I, O, S”, lukee Asematunn

HELSINGIN

kaupungin liikelaitos (HKL) on uudistanut metroasemien opastetaulut. Aiemmin monet opastetauluista kertoivat matkustajalle, mille kadulle taulun ohjaamassa suunnassa oleva uloskäynti vie. Nyt kadunnimien tilalla on ensinäkemältä kryptisiä kirjainyhdistelmiä.Kyltteihin on otettu mallia ulkomailta, kertoo HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetie http://www.hs.fi/haku/?query=artturi+lahdetie HS:lle.Kylttien tarkoitus on ohjata matkustajia sisään tai ulos asemalta.”Riippuu kumpaan suuntaan on menossa”, Artturi Lähdetie sanoo.

Miten uusi järjestelmä on sel­keämpi kuin vanha?

”1980-luvun alussa suunniteltu järjestelmä oli jo rapautunut. Osa opasteista ei enää pitänyt paikkaansa, eivätkä opasteet olleet yhteneviä”, Lähdetie kertoo.Hän huomauttaa, ettei läheskään kaikissa vanhan järjestelmän kylteissä ollut opastusta kadunnimien mukaan. Lisäksi osalle kaduista saattoi olla useam­pia uloskäyntejä. Kadunnimen perusteella opastaminen ei itse asiassa välttämättä auttanut matkustajaa päättelemään, mihin uloskäynti vie.Uusi järjestelmä toimii yhdessä kartan kanssa. Se voi tuntua vaivalloiselta. Lähdetien mukaan järjestelmä on kuitenkin selkeämpi kuin vanha ja yhtenäinen kaikilla metroasemilla.Metrolaiturin seinään kiinnitetystä kartasta näkee kohdan, johon kirjaintunnuksella merkitty uloskäynti vie. Jos kirjaimet on opasteessa yhdistetty toisiinsa viivalla, kyseisessä suunnassa ovat kaikki kyseisten aakkosten väliin jäävät uloskäynnit.

Ymmärtävätkö esimerkiksi matkailijat, mistä he löytävät ulospääsyä helpottavan kartan?

HS käveli

”Se on laiturialueen keskellä. Kyllä turistit sen löytävät.”Joissakin paikoissa, esimerkiksi lippuhalleissa, opasteisiin on saatettu sijoittaa kirjaintunnuksia enemmän informaatiota. Lähdetie kertoo, että opasteet saattavat kertoa oikean uloskäynnin esimerkiksi raitiovaunu- tai bussipysäkille pääsemiseksi.maanantaina ympäriinsä Asematunnelia sekä yhdyskäytäviä aina Sokokselle ja Forumille. Niihin johtivat ihan järkevät kirjainyhdistelmät: FORUM ja SOKOS.Asematunnelin ylätasanteella katossa on yksi uudistuksen hilpeyttä herättäneistä kylteistä. Siinä ovat symbolikuvina nuoli eteenpäin, M niin kuin metro, ylös ja alas osoittavilla nuolilla varustetut symbolit hissin merkiksi, pyörätuoli, bussi- ja taksisymbolit. Tähän asti selvää.Myös suunta on merkitty selkeästi Elielinaukiolle eli toisella kotimaisella (till) Elielplatsen. Myös Ulos, Ut ja Exit tulevat ymmärretyiksi. Ja kyllähän vähän samaa tarkoittaa viereinen kirjainyhdistelmäkin: A, D–I, O, S. Sehän on espanjaa ja tarkoittaa näkemiin tai vaikkapa hyvää matkaa tai hei hei!Ongelma on vain, että uloskäynti A löytyy kyllä Elielinau­kiolle, samoin O, joka nostaa hissillä Kaivokadulle ja S, joka vie rullaportaitse Citykäytävään. Mutta uloskäyntejä D–I eli täydellisemmin ilmaistuna uloskäyntejä D, E, F, G, H ja I ei tunnu löytyvän mistään.