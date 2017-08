Päivän lehti 29.8.2017

Tuloksia, rahapelit ja TV-urheilu

Frisbeegolf Colchester, Britannia:



Frisbeegolfin MM-joukkuekilpailu:



Loppuottelu: Kanada–Suomi 4–4. Kanada voitti mestaruuden paripelien pisteiden perusteella.



Suomen hopeajoukkueessa pelasivat Tapani Aulu, Mikael Hakala, Anne Kettunen, Juho Parviainen, Ari Penttala ja Kari Vesala.



Joukkuefrisbeegolfin MM-kilpailut järjestettiin toisen kerran. Suomi osallistui kisoihin ensi kertaa ja saavutti kautta aikain ensimmäisen MM-mitalin joukkuekilpailussa.



Jalkapallo Miesten Ykkönen:



AC Oulu–Haka 0–1 (0–0)



71. Jaakko Rantanen 0–1.



Jääkiekko KHL maanantaina:



Sibir Novosibirsk–Torpedo Nizhni Novgorod 2–3 (1–0, 1–1, 0–2)



SN: Jonas Enlund 1+0.



Avangard Omsk–Moskovan Spartak 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)



MS: Ville Lajunen 0+1.



Barys Astana–Severstal Tsherepovets 4–3 (1–0, 2–2, 1–1)



Jugra Hanti-Mansijsk–Riian Dinamo ja. 2–3 (1–0, 1–0, 0–2, 0–1)



Salavat Julajev Ufa–Red Star Kunlun 1–2 (0–0, 0–0, 1–2)



RSK: Matias Myttynen 0+1.



Ak Bars Kazan–Amur Habarovsk 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)



AH: Juha Metsola 32 torjuntaa ja 0+1.



HK Sotshi–Admiral Vladivostok 3–1 (2–1, 0–0, 1–0)



Lentopallo Gdansk/Szczecin/Krakova/Katowice, Puola:



Miesten EM-kilpailut, alkulohkojen päätösottelut:



Lohko A: Serbia–Suomi 3–0 (25–20, 25–18, 34–32), Puola–Viro myöh.



Nykyaikainen 5-ottelu Kairo:



Nykyaikaisen 5-ottelun MM-kisat:



Naiset: 1) Gulnaz Gubaidullina Venäjä 1292 pistettä, 2) Zsofia Foldhazi Unkari 1285, 3) Anastasija Prokopenko Valko-Venäjä 1281, 4) Lena Schöneborn Saksa 1271, 5) Annika Schleu Saksa 1262,...30) Laura Salminen Suomi 1162.



Sulkapallo Glasgow:



Sulkapalloilun MM-kisat, loppuottelut:



Miehet: Viktor Axelsen Tanska (3)–Lin Dan Kiina (7) 22–20, 21–16.



Naiset: Nozomi Okuhara Japani (7)–Pusarla Sindhu Intia (4) 21–19, 20–22, 22–20.



Miesten nelinpeli: Liu Cheng/Zhang Nan Kiina (8)–Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro Indonesia 21–10, 21–17.



Naisten nelinpeli: Chen Qingchen/Jia Yifan Kiina (4)–Yuki Fukushima/Sayaka Hirota Japani (9) 21–18, 17–21, 21–15.



Sekanelinpeli: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir Indonesia (3)–Zheng Siwei/Chen Qingchen Kiina (1) 15–21, 21–16, 21–13, 21–15.



Tennis New York:



Kauden 4/4 grand slam -turnaus, Yhdysvaltain avoimet (sijoitettujen ja pohjoismaalaisten pelaajien tulokset):



Naisten kaksinpelin 1. kierrosta: Garbine Muguruza Espanja (3)–Varvara Lepchenko USA 6–0, 6–3, Caroline Garcia Ranska (18)–Tereza Martincova Tshekki 6–0, 6–1, Petra Kvitova Tshekki (13)–Jelena Jankovic Serbia 7–5, 7–5, Magdalena Rybarikova Slovakia (31)–Camila Giorgi Italia 6–3, 6–4, Sofia Kenin USA–Lauren Davis USA (32) 7–5, 7–5.



Miesten kaksinpelin 1. kierrosta: Kyle Edmund Britannia–Robin Haase Hollanti (32) 6–3, 7–5, 6–3, Pablo Carreno Busta Espanja (12)–Evan King USA 6–3, 6–2, 7–6 (7–5).



Miesten maailmanlistat:



Kaksinpeli: 1) Rafael Nadal Espanja 7645 (1), 2) Andy Murray Britannia 7150 (2), 3) Roger Federer Sveitsi 7145 (3), 4) Stan Wawrinka Sveitsi 5690 (4), 5) Novak Djokovic Serbia 5325 (5), 6) Alexander Zverev Saksa 4470 (6), 7) Marin Cilic Kroatia 4155 (7), 8) Dominic Thiem Itävalta 4030 (8), 9) Grigor Dimitrov Bulgaria 3710 (9), 10) Kei Nishikori Japani 3195 (10),



...1 005) Patrik Niklas-Salminen Suomi 11 (1042).



Nelinpeli: 1) Henri Kontinen Suomi 8280 (1), 2) John Peers Australia 8120 (2), 3) Lukasz Kubot Puola 7770 (3).



Naisten maailmanlistat:



Kaksinpeli: 1) Karolina Pliskova Tshekki 6390 (1), 2) Simona Halep Romania 6385 (2), 3) Garbine Muguruza Espanja 5860 (3), 4) Elina Svitolina Ukraina 5530 (4), 5) Caroline Wozniacki Tanska 5350 (5), 6) Angelique Kerber Saksa 5146 (6), 7) Johanna Konta Britannia 4750 (7), 8) Svetlana Kuznetsova Venäjä 4410 (8), 9) Venus Williams USA 4216 (9), 10) Dominika Cibulkova Slovakia 3830 (11),



...914) Mia Eklund Suomi 13 (917).



Nelinpeli: 1) Lucie Safarova Tshekki 10670 (1), 2) Bethanie Mattek-Sands USA 10 560 (2), 3) Jelena Vesnina Venäjä 8 435 (3),...340) Emma Laine Suomi 164 (341).



Universiadit Taipei:



Miesten koripallo:



Ottelu sijoista 5–8: Suomi–Israel 79–97 (39–41)



Suomi: Topias Palmi 17/2, Anton Odabasi 15/5, Ilari Seppälä 11/ 6, Marius Van Andringa 8/0, Alexander Madsen 6/5, Tommi Huolila 6/11, Harold ”Fiifi” Aidoo 6/3, Shawn Hopkins 5/1, Tuomas Hirvonen 3/0, Henri Ventoniemi 2/5.



Suomi pelaa tiistaina sijoista 7–8.



Yleisurheilu







Rahapelit Keno 35/17



Maanantai 28. 8.



Päiväarvonta



Oikeat numerot: 1, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 20, 26, 31, 37, 38, 41, 44, 53, 59, 61, 62, 64, 68. Kunkkunumero: 15



Ilta-arvonta



Oikeat numerot: 3, 6, 7, 9, 10, 27, 28, 33, 39, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 63, 65, 66, 68, 69



Kunkkunumero: 65



Myöhäisillan arvonta



Oikeat numerot: 4, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 31, 38, 39, 42, 49, 57, 58, 62, 68, 69



Kunkkunumero: 69



TV-urheilu Tiistai 29.8.



Ruutu+ Urheilu 2



17.00 Superpesis: 1. välierä



C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Tampere



C More Sport 1



19.40 Yleisurheilu: IAAF World Challenge, Zagreb



Eurosport 1



16.00 Pyöräily: La Vuelta, 10. etappi



Eurosport 2



13.00 Universiadit: Sulkapallo



15.00 Universiadit: Lentopallo



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



19.30 KHL: Dynamo Moskova-Jokerit