Näin epäterveelliset elämäntavat muuttavat sinua – sovellukset arvioivat, miltä näytät 20 vuoden päästä

näytän, jos poltan tupakkaa seuraavat kymmenen vuotta? Vastauksen tarjoaa Britannian terveysviranomaisten lanseeraama Smoking Time Machine -sovellus https://itunes.apple.com/fi/app/smoking-time-machine/id605504270?l=fi&mt=8 Se pyytää ottamaan itsestään kuvan ja lisää siihen tupakoinnin vaikutuksia, kuten ryppyjä ja ihon harmaantumista. Sitten se näyttää neljä vaihtoehtoa vertailtavakseni: miltä näyttäisin 10 ja 20 vuoden päästä, jos tupakoisin tai jos en tupakoisi.Surullisin ja samalla epäuskottavin näky on tupakoiva minä 20 vuoden päästä. Vaikutukset ovat selvät ja terveystiedon tunneilta tutut. Kuva tuntuu silti hieman liioitellulta. Tuntemani viisikymppiset tupakoitsijat eivät näytä tuolta.

Kymmenen vuoden päästä näkyvät sauhuttelun vaikutukset vaikuttavat loogisemmilta. Iho ei ole harmaantunut kovin radikaalisti. Ryppyjen määrä tuntuu tosin edelleen liioitellulta. Sovelluksen tarkoitus on saada ihmiset ymmärtämään tupakoinnin vaikutukset ihoon, joten liioittelu sopii kuvaan.

Toisaalta uskottavuutta lisää se, että kymmenen vuoden päästä rypyt näköjään lisääntyvät, vaikka en polttaisikaan.

