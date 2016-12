Älä mene Senaatintorille! Miljoonan euron ja 60 000 ihmisen uudenvuodenjuhlat ovat Töölönlahdella

Päivän lehti 29.12.2016

vuoden viimeisenä päivänä Helsingin Senaatintorilla ei tapahdu oikein mitään. Se voi tuntua monesta suomalaisesta kummalliselta, sillä 1930-luvulta asti Helsingin kaupungin uudenvuoden vastaanotto on ollut Tuomiokirkon juurella.Tänä vuonna juhlat ovat niin suuri tapaus, että bileet on siirretty Töölönlahden ympärille. Syy on Suomen satavuotisjuhlat, jotka alkavat uutenavuotena.lohtu on luvassa niille hämääntyneille ihmisille, jotka mahdollisesti silti eksyvät Senaatintorille. Kaksi Helsingin matkailuneuvojaa päivystää entisellä juhla-aukiolla aattona kello 21–23 ja jakaa eksyneille Suomen muotoisia piparkakkuja.”Meillä on kaksituhatta piparia. Annamme niitä matkaevääksi ja ohjaamme eksyneet Kansalaistorille ja Töölönlahdelle”, sanoo vastaava matkailutiedottaja Mari Somero http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mari%20Somero Töölönlahdella katkaisevat vuosikymmenten perinteen. Päätöstä luopua Senaatintorista ei tehty kevein perustein, mutta koko kansan juhlapaikkana perinteikäs aukio oli jäänyt auttamatta pieneksi. Viime vuonna Senaatintorille kerääntyi noin 35 000 ihmistä, ja paikka oli ratketa liitoksistaan.Tänä vuonna Töölönlahdelle odotetaan jopa 60000:ta juhlijaa http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005022912.html . Juhlabudjetti on yli miljoona euroa eli noin kolminkertainen keskivertovuoteen verrattuna.”Päätös paikanvaihdoksesta on tarkkaan harkittu. Ajatus syntyi jo pari vuotta sitten, ja nyt meille on rakentunut Töölönlahdelle paikka, jossa poikkeuksellista uudenvuodenyötä voi viettää”, sanoo Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva http://www.hs.fi/haku/?search-term=Marja-Leena%20Rinkineva vastedes? Missä Helsingin tulevat uudenvuodenjuhlat järjestetään?”Siitä ei ole tehty päätöstä. Katsomme nyt, miten uusi paikka toimii esimerkiksi turvallisuuden kannalta ja miten ihmiset ottavat sen vastaan”, Rinkineva sanoo.Perinteiden ystäville on hyviä uutisia myös Senaatintorilta. Asukkailta on aiempina vuosina tullut kaupungille palautetta siitä, että Senaatintorin kuusi http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004875263.html on korjattu pois liian hätäisesti.Ei tänä vuonna. Koska kuusta ei tarvitse viedä pois juhlan tieltä, siitä saa nauttia loppiaisen yli sitä seuraavan viikon alkuun. Ja jos Suomi-pipareita sattuisi jäämään yli, ne puolestaan lohduttavat uudenvuodenpäivänä matkailijoita.”Toivomme, ettei 2 000 ihmistä harhaudu aattona Senaatintorille. Lopuista pipareista jaamme osan matkailijoille, jotka ovat uudenvuodenpäivänä kummissaan”, vastaava matkailutiedottaja Somero sanoo.Kummastus johtuu Someron mukaan siitä, ettei juuri mikään paikka Helsingissä ole auki ensi sunnuntaina.

