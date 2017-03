Qatar ei päästä siirtotyöläisiä poistumaan maasta

Päivän lehti 30.3.2017

Qatar on kieltänyt suurta määrää siirtotyöläisiä palaamasta kotiinsa Intiaan, Nepaliin ja Bangladeshiin. Näin tehdessään öljyvaltio rikkoo uutta työlainsäädäntöä, aktivistit ja ammattiliitot kertoivat keskiviikkona.



Monet siirtotyöläiset ovat tulleet töihin Qatariin vuoden 2022 jalkapallon maailmanmestaruuskisoja varten. Heidän kohteluaan on arvosteltu epäinhimilliseksi ja työolosuhteita vaarallisiksi. Ay-liikkeen maailmanjärjestön ITUC:n mukaan avauspotkuun mennessä kisat vaativat 7 000 ihmishenkeä. Qatar kiistää väitteen.



Uusi työlaki tuli Qatarissa voimaan joulukuussa ja sen tarkoituksena on helpottaa siirtotyöläisten mahdollisuutta vaihtaa työpaikkaa. HS–Reuters