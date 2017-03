Päivän lehti 30.3.2017

”Nyt on ollut haasteita löytää aikaa. Valtiovarainministereiden Ecofinin ja euroryhmän kokoukset ovat usein maanantaisin. Lisäksi pääministeri on pitänyt usein strategiaistuntoja silloin. Toivon, että pystyn paremmin järjestämään aikaa jatkossa. Oman alueen ja kunnan asioita hoidetaan kuitenkin muuallakin kuin valtuustossa. Minä teen politiikkaa 24 tuntia vuorokaudessa.””Kahden kouluikäisen lapsen koulu on ylivoimaisesti tärkein. Tekisi mieli kehua lasten lähikoulua, jossa lapset ovat kielipainotteisella luokalla. Lisäksi täytyy mainita lähikirjasto. Sinne pääsee normaaliaukiolon jälkeen sisään omalla kirjastokortilla sisään myöhään illalla. Turun kirjastotoimi on todella hyvin hoidettu.””Oikeuden rajaus puolipäiväiseen niiltä lapsilta, joiden vanhempi on kotona, oli perusteltu. Toisaalta pitää pitää kiinni siitä, että jokaisella lapsella pitää olla oikeus puolipäiväiseen hoitoon. Se ei saa olla kiinni lompakosta tai työtilanteesta.””Ei. Tärkeämpää on se, että kunnissa ja kaupungeissa ei syntyisi segregaatiota, vaan maahanmuuttajat asuisivat tasaisesti kantaväestön keskuudessa. Toki pitää koulukohtaisesti katsoa, että luokka on toimiva. Jos on paljon eri äidinkieltä puhuvia oppilaita, se voi olla raskasta opettajalle. Ryhmien kokoa pitää silloin pienentää.””En tiedä, mitä se on.””Mielestäni tuo on ihan hullu ajatus. Hyvässä järjestyksessä pitää aurata molemmat.””Pitäisi. Siten voitaisiin vähentää rakentamisen kustannuksia. Siinä on järjenkäyttö sallittua. Asuinalueita pitäisi katsoa isompana kokonaisuutena, eli löytyykö koko alueelta riittävästi parkkipaikkoja. Täysin tiukasta autopaikkavaatimuksesta pitää voida joustaa. Vielä viisi vuotta sitten kokoomuksen puheenjohtaja ei olisi voinut sanoa näin.”