Sata vuotta sitten elettiin toivon ja pelon kevättä – parhaiten aikaan pääsee sisälle arkistojen valokuvia katsomalla

Päivän lehti 30.4.2017

Kevät

Yritin

Ensimmäinen

Historiankirjoista

Vuoden 1917 lehtiä voi lukea Kansalliskirjaston sähköisestä arkistosta: digi.kansalliskirjasto.fi Vanhoja valokuvia (muun muassa) voi katsella Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteisessä hakupalvelussa: finna.fi Tekstissä mainittu artikkelisarja Leninin juna on luettavissa osoitteessa hs.fi/aihe/leninin-juna/