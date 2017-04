Joensuussa valmistaudutaan Savonlinnan opettajankoulutuksen tuloon – syksyllä 2018 vajaa tuhat opiskelijaa ja työntekijää muuttaa kaupunkiin

Päivän lehti 30.4.2017

valmistaudutaan jopa yli tuhannen uuden asukkaan tuloon syksyllä 2018. Iso joukko uusia asukkaita on mille tahansa kaupungille iloinen asia, mutta nyt siihen liittyy ristiriitaisia tunteita. Tällä kertaa tulijat eivät ole vapaaehtoisesti valinneet Joensuuta.Vuosi sitten huhtikuussa Itä-Suomen yliopisto päätti lopettaa opettajankoulutuksensa Savonlinnan kampuksella. Toiminnot siirretään nykyisessä laajuudessaan Joensuun kampuksen opettajankoulutuksen yhteyteen.vastustivat päästöstä kynsin ja hampain, mutta se ei auttanut. Opettajankoulutus siirretään Joensuuhun syksystä 2018 alkaen ja valot Savonlinnan kampuksella sammutetaan.Yli 800 opiskelijan opinahjo siirtyy Joensuuhun. Sinne siirtyvät myös työpaikat: vajaa sata opettajankoulutuksen ja yliopiston harjoittelukoulun työpaikkaa. Savonlinna on surrut http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002899503.html yliopistokampuksensa menetystä. Hienotunteisuudesta Joensuunkaan kampuksella ei ole hehkutettu keskittämisen etuja eikä Joensuun kaupunki ole riemuinnut isoon ääneen uusista asukkaista.”Olemme ymmärtäneet, että se on tosi iso isku Savonlinnalle. Ei ole tuntunut sopivalta lähteä sitä hirveästi hehkuttamaan. Toki tämä tarkoittaa Joensuulle monta positiivista asiaa”, sanoo Joensuun strategiajohtaja Janna Puumalainen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Janna%20Puumalainen ”Nyt meillä on paljon työtä, että saamme kaikki asiat järjestettyä.”Joensuussa on tehty valmistelutöitä, jotta savonlinnalaisten tulo syksyllä 2018 sujuisi jouhevasti.Opiskelija-asuntoja rakennetaan lisää. Joensuun opiskelija-asuntotilanne on tähänkin saakka ollut vaikea, sillä nykyiset 1 900 asuntoa eivät vastaa tarpeeseen.Parin kolmen vuoden sisällä kaupunkiin rakennetaan yli 700 opiskelija-asuntoa, joista osa on jo tekeillä. Ne sijoittuvat kaupungin keskustaan ja oppilaitosten läheisyyteen.järjestellään tiloja. Yliopiston johtavan hallintopäällikön Kari Korhosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kari%20Korhosen mukaan sadat tulijat saadaan mahtumaan pääosin nykyisten seinien sisään järjestelemällä tiloja uudelleen. Lisätilaa rakennetaan muutama sata neliötä.Savonlinnan opettajankoulutuksen siirto vaatii Joensuuhun myös uuden harjoittelukoulun. Se tulee Rantakylän kaupunginosaan.Janna Puumalaisen mukaan kaupunki olisi rakentanut sinne uuden koulun joka tapauksessa, mutta yliopiston tarve nopeutti aikataulua. Vuoden 2019 alussa valmistuvaan kouluun siirtyvät Savonlinnan normaalikoulun työpaikat.Jatkossa Joensuun normaalikoulu koostuu kolmesta yksiköstä: nykyisistä Länsikadun alakoulusta ja Tulliportin yläkoulusta sekä uudesta Rantakylän yhtenäiskoulusta.normaalikoulu kuuluu digipedagogiikan ja opetusteknologian käytön edelläkävijäkouluihin Suomessa. Yksi savonlinnalaisten huolista on ollut se, saako heidän työnsä jatkoa Joensuussa.Joensuun normaalikoulun johtavan rehtorin Heikki Happosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Heikki%20Happosen mukaan Rantakylään tehdään moderni koulu, jonka tilaratkaisutkin luovat tutkimusmahdollisuuksia. Esimerkiksi erilaisilla valaistusympäristöillä voidaan tutkia valon vaikutuksia.

