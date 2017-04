Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 30.4.2017

Autourheilu Sotši, F1-sarjan kauden 4/20 kilpailu, Venäjän gp:



Aika-ajot: 1) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari 1.33,194, 2) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari jäljessä 0,059 sekuntia, 3) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –0,095, 4) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes –0,573, 5) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –1,711, 6) Felipe Massa Brasilia, Williams –1,916, 7) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –1,967, 8) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –2,091, 9) Sergio Perez Meksiko, Force India –2,143, 10) Esteban Ocon Ranska, Force India –2,236.



Villa Carlos Paz, rallin MM-sarjan kauden 5/13 kilpailu, Argentiinan ralli:



Tilanne 15/18 erikoiskokeen jälkeen: 1) Elfyn Evans Britannia, Ford 2.53.45,7, 2) Thierry Neuville Belgia, Hyundai jäljessä 11,5 sekuntia, 3) Ott Tänak Viro, Ford –26,8, 4) Sebastien Ogier Ranska, Ford –49,9, 5) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –1.24,6, 6) Hayden Paddon Uusi-Seelanti, Hyundai –4.26,7, 7) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –9.34,3.



Riika, Latvia, rata-autoilun FTCC-sarjan avauskilpailu, 1. päivän epäviralliset tulokset:



V8 Thunder: 1) Jari Nurminen 20.43,131, 2) Henri Tuomaala jäljessä 13,051 sekuntia, 3) Ian Eric Waden –16,109.



Porsche GT3: 1) Jussi Kuusiniemi 21.10,227, 2) Roope Rinne-Laturi –1,048, 3) Tommi Haru –24,054.



BMW Xtreme: 1) Andre Kiil 17.57,978, 2) Markus Grönthal/Timo Grönthal –13,018, 3) Kren Tunder –15,352. 2. lähtö: 1) Kiil 12.21,829, 2) Grönthal/Grönthal –0,667, 3) Tunder –1,087.



V1600: 1) Erik Seppänen 18.54,095, 2) Mirella Nurminen-Mikkonen –3,516, 3) Noora Lähteenmäki –7,089.



Kilpailut jatkuvat sunnuntaina.



Cheerleading Orlando, Florida, cheerleadingin MM-kilpailut:



Cheer, naiset: 1) USA 738, 2) Suomi 716, 3) Kanada 655.



Cheer, sekajoukkueet: 1) USA 729,5, 2) Taiwan 710, 3) Suomi 675,5.



Curling Lethbridge, Kanada, sekajoukkueiden MM-kilpailut:



Puolivälierät: Tshekki–Suomi 6–5, Latvia–Kanada 5–10, Etelä-Korea–Kiina 2–8, Sveitsi–Norja 8–4.



Suomea edustavat Oona Kauste ja Tomi Rantamäki.



Sijat 5–8: Suomi–Norja 4–6, Etelä-Korea–Latvia 8–2.



Olympiapaikkansa ovat jo varmistaneet Suomi, Kiina, Kanada, Venäjä, USA ja Etelä-Korea.



Futsal Futsal-liiga, 3/5 loppuottelu:



Sievi FS–KaDy 1–3 (1–0). Jyväskyläläinen KaDy johtaa voitoin 2–1.



Seuraava ottelu: 5.5. KaDy–Sievi FS.



Pronssiottelu: Leijona Futsal–SoVo 8–1 (1–0)



Leijona Futsal voitti pronssia.



Golf Peking, miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2,7 miljoonaa euroa:



Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 72:



197 lyöntiä (19 lyöntiä alle parin): Dylan Frittelli Etelä-Afrikka 70+63+64,



200 (–16): Pablo Larrazabal Espanja 64+66+70,



204 (–12): Alexander Levy Ranska 63+70+71,



205 (–11): Chris Wood Englanti 72+68+65,



...209 (–7): Mikko Ilonen Suomi 70+70+69 (jakaa 19. sijaa).



Suomalaisista Janne Kaske ja Mikko Korhonen karsiutuivat kahden kierroksen jälkeen.



Hiihto Isafjördur, Islanti, Fossavatn-hiihtomaraton, 50 km (p):



Miehet: 1) Petter Northug Norja 2.19.43,5, 2) Runar S. Mathisen Norja 2.19.47,3, 3) Snorri Einarsson Norja 2.22.16,9.



Naiset: 1) Britta Johansson Norgren Ruotsi 2.41.02,5, 2) Caitlin Gregg USA 2.52.19,7, 3) Brandy Stewart USA 2.54.14,0.



Jalkapallo Miesten jalkapalloliiga:



HJK–Inter 1–1 (1–0)



RoPS–PS Kemi 3–1 (1–1)



KuPS–Ilves 0–1 (0–0)



FC Lahti–JJK 1–1 (1–0)



Seuraavat ottelut: 30.4. IFK Mariehamn–VPS, 6.5. VPS–HJK, Ilves–IFK Mariehamn, PS Kemi–KuPS, HIFK–RoPS, JJK–Inter, FC Lahti–SJK.



Miesten Ykkönen:



Avauskierrosta: AC Oulu–Gnistan 1–0, Haka–Honka 0–4. Ottelut TPS–EIF ja GrIFK–KPV keskeytettiin huonon sään takia.



Naisten Liiga:



HJK–ONS 2–0 (2–0)



PK-35 Vantaa–Ilves 3–1 (1–1)



GBK–Honka 0–4 (0–1)



TPS–JyPK 3–1 (2–1)



Åland U–Pallokissat 0–0 (0–0).



Englannin Valioliiga: West Bromwich–Leicester 0–1 (0–1), Sunderland–Bournemouth 0–1 (0–0), Stoke–West Ham 0–0, Southampton–Hull 0–0, Crystal P–Burnley 0–2.



Espanjan liiga lauantaina: Sociedad–Granada 2–1, Real Madrid–Valencia 2–1, Las Palmas–Atletico Madrid 0–5, Espanyol–Barcelona myöh.



Ruotsin Allsvenskan: Hammarby–Eskilstuna 4–0.



Saksan Bundesliiga: Mainz–Mönchengladbach 1–2, Dortmund–Köln 0–0, Leipzig–Ingolstadt 0–0, Darmstadt–Freiburg 3–0, Bremen–Hertha 2–0, Wolfsburg–Bayern München 0–6.



Jääkiekko Ceske Budejovice, Tšekki, miesten epävirallisen EM-sarjan Tshekin-turnaus, 2. päivä:



Venäjä–Suomi 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)



3. erä: 49.36 Valtteri Filppula (Julius Honka–Markus Hännikäinen) 0–1.



Maalivahtien torjunnat: Andrei Vasilevski Venäjä 5+4+7=16 (Poissa 59.05–60.00), Joonas Korpisalo Suomi 11+11+11=33.



Tšekki–Ruotsi 8–4 (1–2, 3–1, 4–1)



NHL:n pudotuspelit:



2. kierrosta (4:llä voitolla jatkoon):



St. Louis–Nashville 3–2 (1–1, 0–0, 2–1)



S: Jori Lehterä 1+0.



N: Pekka Rinne 17/20 torjuntaa.



Voitot: 1–1.



Anaheim–Edmonton 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)



Edmonton johtaa voitoin 2–0.



Ruotsin liiga SHL:



7/7 loppuottelu: HV71–Brynäs je. 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)



HV71 vei mestaruuden voitoin 4–3.



Koripallo NBA, pudotuspelien 1. kierrosta (4:llä voitolla jatkoon):



Atlanta–Washington 99–115



Washington jatkoon voitoin 4–2.



Chicago–Boston 83–105



Boston jatkoon 4–2.



Utah–Los Angeles Clippers 93–98.



Voitot: 3–3.



Lentopallo Györ, Unkari, alle 19-vuotiaiden poikien EM-kilpailut:



Sijat 5–8: Puola–Suomi 3–1 (17–25, 27–25, 25–16, 25–21)



Suomi pelaa sunnuntaina 7. sijasta.



Suomi ei selviytynyt elokuisiin MM-kisoihin.



Ravit Lahti 29.04 Toto76:



6. lähtö, Toto76-1, lv 2140 m Hopeadivisioonakarsinta: 1) Amaretto Scoop/Jyrki Tammimetsä 14,5a (2,11), 2) Good Dynamite 14,6a (11,48).3) Ranch Newman 14,8a (5,01).4) Mountain Cleaver 14,9a (26,67). Toto (1-11-2): 2,11 1,22-1,84-1,40 15,53.



7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, sh 2140 m Kylmäverihevosten Criollo Suomen Cup: 1) Lissun Eerikki/Esa Holopainen 25,2 (6,05), 2) Joriini 25,3 (115,39).3) Ato 25,3 (20,28).4) Koskelan Akseli 24,6 (18,96). Toto (6-1-4): 6,05 3,53-11,98-4,25 220,66. Troikka: 2721,99.



8. lähtö, Toto76-3, lv 2140 m 15 hevosen autolähtö - Tammalähtö: 1) Heaven's Fire/Tapio Perttunen 15,3a (5,93), 2) Con Gas 15,3a (7,13).3) Rosenstolz 15,5a (60,38).4) Julienne Cane 15,5a (10,93). Toto (10-9-15): 5,93 3,61-3,53-10,15 28,41.



9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 2140 m Huippudivisioonakarsinta: 1) Sisuvius/Hannu Kamppuri 25,6a (7,87), 2) Pauhis 25,8a (6,03).3) Hymynkare 25,8a (6,89).4) Myllyn Valtti 26,0a (7,66).poissa: 10. Toto (5-7-11): 7,87 2,60-2,08-3,06 15,72. Toto4 voitto-osuus: 9,70.



10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 3140 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Robin Roof*/Markku Nieminen 16,2a (4,93), 2) Griminal Jack* 16,4a (9,22).3) Flynn Boko 16,5a (13,36).4) Finest Chocolate 16,5a (5,56). Toto (1-5-6): 4,93 2,31-3,22-3,63 18,67. Toto4 voitto-osuus: 18,10. Troikka: 362,70.



11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 2140 m Suur-Hollolan Best Lady: 1) Ranch Kelly/Iikka Nurmonen 13,5a (1,73), 2) Amazing Soul 13,9a (25,42).3) Callela Ladyboss 14,1a (11,59).4) Venice 14,4a (3,45).poissa: 10. Toto (4-1-6): 1,73 1,41-2,04-2,16 7,61. Toto4 voitto-osuus: 21,00.



12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2140 m Kultadivisioona: 1) Victory Bonsai/Mika Forss 14,7a (2,43), 2) Regent Zet 14,9a (3,64).3) Bret Boko 15,2a (16,58).4) I Won't Dance* 15,3a (40,0).poissa: 3. Toto (6-1-7): 2,43 1,28-1,38-2,26 4,31. Toto4 voitto-osuus: 25,00. Troikka: 40,09. Päivän Duo: 4-6, kerroin: 4,13.



Toto4 pelivaihto 53233,20 e, voitto-osuus 25,00 e



Toto76 pelivaihto 321608,90 e, voitto-osuus 117,20 e



Pelivaihto 757806,00 e.



Salibandy Turku, miesten EFT-turnaus:



Tšekki–Sveitsi 3–6 (0–3, 2–1, 1–2)



Suomi–Ruotsi 0–4 (0–0, 0–2, 0–2).



Ruotsi voitti turnauksen, Suomi oli toinen.



Olomouc, Tšekki, naisten EFT-turnaus, 2. päivä:



Tšekki–Suomi 2–6 (2–1, 0–3, 0–2).



Squash Helsinki/Espoo, EM-joukkuekilpailut, päätöspäivä:



Miehet, 1. divisioona:



Sijat 5–8: Espanja–Suomi 3–1, Sveitsi–Tshekki 1–3.



Suomen ottelut: Edmon Lopez E–Matias Tuomi S 3–0 (11–1, 11–4, 11–7), Borja Golan E–Olli Tuominen S 3–0 (11–3, 13–11, 14–12), Iker Pajares E–Henrik Mustonen S 2–3 (7–11, 12–10, 11–8, 1–11, 13–15), Alejandro Garbi E–Jami Äijänen S 3–0 (11–6, 11–4, 11–5).



Suomi ja Sveitsi putosivat 2. divisioonaan.



Suunnistus Göteborg, Ruotsi, Tiomila-viesti:



Naiset: 1) Stora Tona OK, Ruotsi 4.26.35 (Anna Mårsell, Magdalena Olsson, Julia Gross, Frida Sandberg, Tove Alexandersson), 2) Göteborg-Majorna OK, Ruotsi jäljessä 7 sekuntia, 3) Tampereen Pyrintö –0.22 (Lotta Karhola, Anni Haanpää, Sonja Kyrölä, Venla Harju, Saila Kinni), 4) Järla Orientering, Ruotsi –1.14, 5) SK Pohjantähti –1.25 (Heini Wennman, Anna Haataja, Sofia Haajanen, Marttiina Joensuu, Marika Teini), 6) IFK Lidingö SOK, Ruotsi –1.27, ...10) Paimion Rasti –4.43 (Nina Temyakova, Emma Silvennoinen, Saara Norrgrann, Inga Dambe, Ida Marie Näss Björgul).



Rahapelit Lotto 17/17



Oikeat numerot: 11, 12, 14, 18, 20, 31, 37



Lisänumero: 26



Tuplausnumero: 33



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 3 kpl voitto-osuus 70 393,00 e, 6 oikein 3 754,90 e, 5 oikein 70,30 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



Lauantai-Jokeri 17/17



Jokerinumero: 5 6 9 6 8 9 9



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Keno 17/17



Päiväarvonta (29.4.): 1, 4, 10, 14, 18, 21, 22, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 47, 50, 56, 61, 62, 63. Kunkkunumero: 10.



Ilta-arvonta (29.4.): 2, 3, 7, 11, 13, 15, 20, 24, 25, 27, 37, 42, 47, 52, 53, 57, 59, 60, 63, 68. Kunkkunumero: 7.



TV-urheilua Yle TV2



15.30 Euro Hockey Tour: Ruotsi-Suomi



20.30 Euro Hockey Tour: Tšekki-Venäjä (jälkiläh.)



Ruutu+ Urheilu 1



10.00 Argentiinan MM-ralli (kooste)



18.00 Argentiinan MM-ralli: Power Stage



22.30 NBA Playoffs: Ottelu ja alkamisaika avoin



MTV3



22.30 F1: Osakilpailu, Venäjä (kooste)



C More Max



15.00 F1: Osakilpailu, Venäjä



C More Sport 1



17.00 Tennis: ATP 500, Barcelona



20.00 PGA Tour: Zurich Classic



Eurosport 1



13.00 ja 15.00 FIA WTCC: Monza



14.00 Superbike: Assen



16.00 ja 21.00 Snookerin MM



01.30 Beachfutiksen MM: Puola-Brasilia



Eurosport 2



10.00 ja 11.00 FIA ETCC: Monza



12.30 Supersport: Assen



14.45 Pyöräily: Tour de Romandie



16.30 Bundesliiga: Augsburg-HSV



18.30 Bundesliiga: Hoffenheim-Frankfurt



22.00 MLS: Atlanta-DC United



00.15 Beachfutiksen MM: Paraguay-Portugali



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



14.00 Valioliiga: Man Utd-Swansea



16.05 Valioliiga: Everton-Chelsea



18.30 Valioliiga: Tottenham-Arsenal



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport



22.00 Ligue 1: Nice-PSG



Viasat Sport Premium



21.45 Serie A: Inter-Napoli



Viasat Fotboll



16.00 Serie A: Crotone-Milan



19.30 La Liga: Eibar-Leganés



21.45 La Liga: Celta Vigo-Athletic



Viasat Urheilu



13.30 Serie A: Roma-Lazio



16.00 Serie A: Genoa-Chievo



18.00 Ligue 1: Dijon-Bordeaux



20.30 Nascar Sprint Cup: Richmond



02.05 NHL: Edmonton-Anaheim



Viasat Sport



13.00 La Liga: Osasuna-Deportivo



17.15 La Liga: Real Betis-Alavés



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



22.05 NHL Playoffs: Nashville-St. Louis



Viasat Golf



07.30 European Tour: China Open



22.00 LPGA Tour: Texas Shootout