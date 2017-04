Päivän lehti 30.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Savon Sanomien arvion mukaan presidentti Sauli Niinistö ei halua oikeuskansleriksi Veli-Pekka Viljasta.



”Ja miksikö ei? Yksi syy voi olla viimevuotisen valtiopäivien avajaispuheen kommentoinnissa. Viljanen tulkitsi, että puheessa nousi ’aika selvästi kysymys Suomen kansainvälisistä velvoitteista ja siitä, miten niihin tulisi suhtautua.”



Savon Sanomien mukaan näkemysero presidentin kanssa maahanmuuttoasioissa on kelvollinen peruste vaatia toista ehdokasta. Lehti arvioi tämän olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta vetävä Tuomas Pöysti.



Kainuun Sanomat pohtii nimityksen yhteyttä tiedustelulainsäädäntöön.



”Viljanen kuuluu epäilemättä niihin valtiosääntöoppineisiin, joita esimerkiksi kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) on kutsunut perustuslakifundamentalisteiksi, jotka hänen mukaansa ovat nyt niskan päällä.”



”Lainvalmistelua valvomaan ei kuitenkaan nyt ilmeisesti tahdota tiukan perustuslaki- ja perusoikeustulkinnan edustajaa. Ajan riento vaatii valmiutta perusoikeuksien joustavampaan harkintaan, kun kansalaisten turvallisuus on nostettu etusijalle.”



”On epävarmaa, kuka oikeuskansleriksi jatkossa nimitetään. Valinta voi kohun jälkeen hyvin kohdistua johonkin seitsemästä muustakin hakijasta.”