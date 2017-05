Päivän lehti 30.5.2017

Yhdistetyn Teema & Fem -kanavan ohjelmatarjonta meni sillisalaatiksi

Teema & Fem -kanavaa on nyt ihmetelty tovi. Miten kävi?Ei kovin hyvin, ainakaan perinteisen television katsojien kannalta. Sen sijaan, että kaksi ohjelmakaaviota ja brändiä olisi yhdistetty kokonaan uudeksi kanavaksi, saimme kokoelman tv-ohjelmia, jotka on sekoitettu keskenään ilman syvempää ajatusta. Osasia on viskelty eri viikonpäiville ja kellonaikoihin, ja epäilemättä Ylen sisällä nähdään niissä logiikkaa, mutta sitä ei kerrota muille.Onko olemassa katsojia, jotka ovat oppineet, milloin tulee Femin ja milloin Teeman ohjelmaa?oli Teemalauantai: kahden tai kolmen ohjelman, dokumentin tai elokuvan kokonaisuus, jota yhdisti tietty teema. Se oli Teeman ohjelmiston kiinnekohta. Ja tosiaan, se löytyy edelleen lauantai-illasta, mutta tutusta otsakkeesta on päätetty luopua. Miksi? Esimerkiksi ensi lauantain teema on saksofoni.Femin ohjelmistossa kiinnekohtia oli vähemmän, ja harva tajusi aiemminkaan, että yksi sen vahvuus on ollut pohjoismainen life­style-ohjelmisto, jonka tasoista meillä ei Suomessa ole. Sitä olisi Strömsö-kanavalla syytä nostaa esiin.Käytännössä perinteiset tv-kanavat hahmottuvat katsojalle useimmiten tekstilitaniana, jota luetaan jossain vaiheessa päivää ja josta poimitaan mieluisia ja kiinnostavia ohjelmia.Vanha Teema oli käyttäjäystävällinen teksti, Fem ei niinkään. Uuden kanavan tekstimassa on silppuinen ja sekava, koska se täyttyy muun muassa niistä puolen tunnin mittaisista tanskalaisista puutarhaohjelmista., että ohjelmakaaviot ovat pian menneisyyttä. Uusi Teema & Fem nopeuttaa tätä kehitystä, koska sen käyttäminen on tehty liki mahdottomaksi. Pelkän ohjelman nimen tai lyhyen selostuksen perusteella ei voi tietää, onko ohjelma pohjoismaista tarjontaa, Teeman hankintaa tai kenties ruotsinkielistä suomalaista tuotantoa.Veikkaan, että yhdistelmäkanava ei elä pitkään, ellei Ylessä keksitä jotain keinoa, miten Teeman ja Femin ohjelmat erottuvat selkeästi toisistaan.yhtenä ehtona mainittiin, että molemmat kanavat näkyvät nyt Yle Areenassa entistä paremmin, ja näin todella on tapahtunut. Areenassa ei ole Teema & Femiä vaan Teema ja Fem omilla sivuillaan. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että isot katsojamäärät liikkuvat edelleen perinteisen tv-ohjelmiston puolella, joten sitä joukkoa pitäisi vielä palvella jokunen vuosi.Niin että mikä järki yhdistämisessä siis olikaan?