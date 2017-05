Päivän lehti 30.5.2017

Sote-uudistuksen kritiikki ei hetkauta kokoomusta

Ilta-Sanomat arvioi puolueiden tulevaisuudennäkymiä tuoreen (HS 28.5.) kannatusmittauksen perusteella.



”Mittauksen perusteella pääministeripuolue keskustalla ei mene hyvin. Kannatus juoksee aivan väärään suuntaan, eikä 17,7 prosentin osuus varmasti tyydytä viime eduskuntavaalien voittajaa. Toisaalta toinen hallituspuolue, kokoomus, porskuttaa ykkösenä: 20,6 prosenttia.”



”Näyttääkin siltä, että hallituksen kompuroinnit iskevät perussuomalaisten ja keskustan kannattajiin. Silti herää kysymys, mihin keskustan ja perussuomalaisten kannatus siirtyy.”



”Luulisi, että Sdp lihoisi oppositiossa. Näin ei kuitenkaan näytä käyvän. Sdp alkaa olla jo huolestuttavan kaukana ykköspaikasta ja seuraavan hallituksen pääministerin salkusta.”



”Kokoomus ajoi voimakkaasti sote-uudistukseen valinnanvapauden, joka ei ole avautunut kansalaisille lainkaan. Silti sote-kritiikin ottaa vastaan keskusta. – – Kokoomuslaiseen markkinaliberalismiin kuuluu valinnanvapaus, ja siitä kiinnipitäminen ehkä sittenkin saa puolueen näyttämään vahvalta toimijalta.”



”Vajaan vuoden kokoomusta johtanut valtiovarainministeri Petteri Orpo esikuntineen on pystynyt luomaan toimivan strategian. – – Tosin eduskuntavaaleihin on vielä pari vuotta aikaa, ja se on todella pitkä aika.”



Hämeen Sanomat kommentoi Onnettomuustutkimuskeskuksen ja Trafin teettämää tutkimusta, jonka mukaan uusi auto on selvästi vanhaa turvallisempi.



”Uusien autojen turvallisuus kolareissa on parantunut tuntuvasti 2000-luvulla. Vakiovarusteina löytyy turvatyynyjä, hä­täjarrutustehostimia ja ajonvakautusjärjestelmää. Tarjolle tulee koko ajan li­sää edistyneitä turvatekniikkavarusteita, joiden painopiste siirtyy vaurioiden vähentämisestä onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Laitekanta varoittaa tarvit­taessa vaarasta tai ryhtyy itse toimiin.”



”Tutkijat arvioivat, että autokannan keski-iän vähentäminen yhdellä vuodella voi laskea henkilöautojen kolareissa loukkaantuneiden kuljettajien määrää kahdella prosentilla.”



”Autojen korkea hinta on pitänyt valitettavasti huolen siitä, että ajoneuvokanta Suomessa on perin vanhaa. Kannan uudistuminen nykytahdilla on kovin hidas prosessi.”



”Vanhat, loppuun ajetut autot on syytä saada liikenneturvallisuuden ja päästöjen nimissä nopeammin pois maanteiltä. Siinä on yhteiskunnan verotuksella ja tuilla merkitystä.”



”Vahinko vain, että muutamat kuljettajat ulosmittaavat uusien autojensa parantuneen turvallisuuden holtittomaan ylinopeuteen ja piittaamattomuuteen muista.”



”Ajoturvallisuuden sanelee kuljettaja itse. Hän vaikuttaa liikenneturvallisuuteen eniten ajotavallaan ja -kunnollaan. Ja myös hankkiessaan autoa.”