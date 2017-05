Päivän lehti 30.5.2017

Sauli Niinistö hakee toista kautta presidenttinä – taustalle tulossa valitsijayhdistys

Tasavallan

Niinistön ehtona

Tasavallan presidentti @niinistohttps://twitter.com/niinisto asettuu ehdolle. Suomi tarvitsee ja Sauli Niinistö ansaitsee toisen kauden. @kokoomushttps://twitter.com/kokoomus on täysillä mukana! — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) May 29, 2017 https://twitter.com/PetteriOrpo/status/869150549521965056

Tämä tarkoittaa

Niinistön

Elokuussa

Pääministeri

Puolueet

@Niinistö'n ilmoitus hyvä, presidentinvaalikeskustelut käynnistyvät. 6 vuodessa maailma muuttunut. Ulkopoliittista keskustelua tarvitaan. — Pekka Haavisto (@Haavisto) 29. toukokuuta 2017 https://twitter.com/Haavisto/status/869206473573793792

Viimeksi