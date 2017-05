Päivän lehti 30.5.2017

Maanantain tulospörssiä, rahapelejä ja tiistain tv-urheiluvinkit

Autourheilu Indianapolis, USA:



Rata-autoilun 101. Indianapolis 500 -kilpailu:



Lopputulokset (200 kierrosta): 1) Takuma Sato Japani, Andretti 3.13.03 (keskinopeus 250,08 km/h), 2) Helio Castroneves Brasilia, Penske jäljessä 0,2011 sekuntia, 3) Ed Jones Arabiemiraatit, Dale Coyne –0,5278, 4) Max Chilton Britannia, Chip Ganassi –1,1365, 5) Tony Kanaan Brasilia, Chip Ganassi –1,6472, 6) Juan Pablo Montoya Kolumbia, Penske –1,7154, 7) Alexander Rossi USA, Andretti Herta –2,4222, 8) Marco Andretti USA, Andretti –2,5410.



Hondan espanjalainen F1-kuljettaja Fernando Alonso keskeytti 21 kierrosta ennen maalia teknisen vian vuoksi.



Sato on ensimmäinen japanilainen Indy500-voittaja.



Golf Ann Arbor, Michigan:



Naisten Yhdysvaltain-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 1,3 miljoonaa dollaria:



Lopputulokset, 72 reikää, par 72:



269 lyöntiä (19 lyöntiä alle parin): Feng Shanshan Kiina 68+67+66+68,



270 (–18): Minjee Lee Australia 68+66+71+65, Park Sung-hyun Etelä-Korea 67+65+72+66,



271 (–17): Lee Jeong-eun Etelä-Korea 68+68+68+67, Lizette Salas USA 70+65+67+69.



Feng, 27, voitti seitsemännen kerran Yhdysvaltain-kiertueella.



Fort Worth, Texas:



Miesten Yhdysvaltain-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 6,9 miljoonaa dollaria:



Lopputulokset, 72 reikää, par 70:



270 lyöntiä (10 lyöntiä alle parin): Kevin Kisner USA 67+67+70+66,



271 (–9): Jordan Spieth USA 70+68+68+65, Sean O'Hair USA 67+68+70+66, Jon Rahm Espanja 66+69+70+66,



272 (–8): Webb Simpson USA 68+66+67+71,



273 (–7): Danny Lee Uusi-Seelanti 70+64+69+70.



Kisner voitti toisen kerran urallaan Yhdysvaltain-kiertueella. Hänen edellinen voittonsa oli vuodelta 2015.



Jalkapallo Lontoo:



Englannin liigan mestaruussarjan nousukarsintafinaali (voittaja nousee ensi kaudeksi Valioliigaan):



Huddersfield–Reading rp. 4–3, 0–0



Yleisöä: 76682.



Huddersfield nousi ensimmäistä kertaa Valioliigaan. Englannin jalkapallon pääsarjassa se pelasi viimeksi kaudella 1971–72.



Mestaruussarjan muut nousijat ovat Newcastle ja Brighton. Valioliigasta mestaruussarjaan putosivat Hull, Middlesbrough ja Sunderland.



Suunnistus Suomen joukkue MM-kisoihin Viroon 30. kesäkuuta–7. heinäkuuta:



Sprintti (30.6. karsinta 1.7. finaali):



Naiset: Venla Harju Tampereen Pyrintö, Kirsi Nurmi IFK Göteborg, Marika Teini SK Pohjantähti. Varalla Anna Haataja SK Pohjantähti.



Miehet: Jesse Laukkarinen Paimion Rasti, Aleksi Niemi Tampereen Pyrintö, Otto Simosas OK Trian. Varalla Joni Hirvikallio Koovee.



Sprinttiviesti 2.7.:



Naiset: Sari Anttonen Keuruun Kisailijat, Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot. Varalla Anna Haataja SK Pohjantähti.



Miehet: Fredric Portin Paimion Rasti, Topi Raitanen Helsingin Suunnistajat. Varalla Aleksi Niemi Tampereen Pyrintö.



Pitkä matka 4.7.:



Naiset: Sari Anttonen Keuruun Kisailijat, Saila Kinni Tampereen Pyrintö, Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot. Varalla Sofia Haajanen SK Pohjantähti.



Miehet: Einari Heinaro Helsingin Suunnistajat, Miika Kirmula Angelniemen Ankkuri, Fredric Portin Paimion Rasti. Varalla Olli-Markus Taivainen Navi.



Keskimatka 6.7.:



Naiset: Sari Anttonen Keuruun Kisailijat, Venla Harju Tampereen Pyrintö, Marika Teini SK Pohjantähti. Varalla Saila Kinni Tampereen Pyrintö.



Miehet: Olli Ojanaho Helsingin Suunnistajat, Fredric Portin Paimion Rasti, Olli-Markus Taivainen Navi. Varalla Miika Kirmula Angelniemen Ankkuri.



Viesti 7.7. (lopulliset viestijoukkueet/joukkue julkistetaan myöhemmin):



Naiset: Sari Anttonen Keuruun Kisailijat, Venla Harju Tampereen Pyrintö, Saila Kinni Tampereen Pyrintö, Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot, Marika Teini SK Pohjantähti.



Miehet: Miika Kirmula Angelniemen Ankkuri, Aleksi Niemi Tampereen Pyrintö, Fredric Portin Paimion Rasti, Otto Simosas OK Trian, Olli-Markus Taivainen Navi.



Raviurheilu Oulu:



1. lähtö, lv 1600 m: 1) Rex Texpress/Jarmo Saarela 16,9a (4,82), 2) Circle Star 17,2a x (4,23).3) G.R.Watch Me 17,5a (13,01).4) Amiraal Victor 17,6a (20,9).poissa: 7. Toto (2-5-6): 4,82 1,80-2,30-4,96 16,21.



2. lähtö, lv 1600 m: 1) Perfect Reverie/Ahti Antti-Roiko 14,8a (8,49), 2) Filius Felix 14,8a (2,67).3) Fiia Wizard 16,4a (11,04), 3) Bluesman Pee 16,4a (17,97).poissa: 2, 8. Toto (3-9-1/5): 8,49 2,28-1,55-1,79/2,50 10,21.



3. lähtö, lv 1600 m: 1) Dreaming Artist/Markus Pulkkinen 16,3a (8,21), 2) Sally's Secret* 16,9a (20,41).3) B.W.L.Spartacus* 17,2a (10,37).4) Ditchback Dear 17,3a (30,12).poissa: 1. Toto (2-7-6): 8,21 5,01-4,80-6,41 50,75.



4. lähtö, Toto4-1, lv 1600 m: 1) Boulder Lucky/Tuomas Pakkanen 13,8a (1,6), 2) Sahara Crack It 15,5a (5,73).3) Emma Boko 16,0a (20,11).4) Mad Man Blues 16,0a (14,52). Toto (6-10-4): 1,60 1,21-1,49-2,15 3,65. Toto4 voitto-osuus: 2,30.



5. lähtö, Toto4-2, lv 1600 m: 1) Johnny Dahlia/Jukka-Pekka Kauhanen 14,6a (2,99), 2) Amazone d'Inverne* 15,0a (14,39).3) Global Resource* 15,0a (11,82).4) Blind Maker 15,1a (2,78).poissa: 2, 8, 9, 11, 12. Toto (3-5-4): 2,99 1,46-4,68-2,89 33,84. Toto4 voitto-osuus: 3,40.



6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, sh 1600 m: 1) Tähti Kepu/Tuomas Pakkanen 25,2a (4,52), 2) Alf 25,3a (3,06).3) Loikkaus 25,9a (4,01).4) Tohari 26,4a (11,51). Toto (1-8-10): 4,52 1,59-1,36-1,29 8,05. Toto4 voitto-osuus: 8,00.



7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 1600 m: 1) Hit That/Veli-Erkki Paavola 13,8a (11,69), 2) Anaheim Kemp 13,8a (3,51).3) Dejatiero 14,3a (2,66).4) Jailhouse Diablo 14,5a (5,84).poissa: 2, 5, 9, 10. Toto (3-8-6): 11,69 1,75-1,45-1,69 15,04. Toto4 voitto-osuus: 21,30. Troikka: 72,22. Päivän Duo: 1-3, kerroin: 27,58.



8. lähtö, sh 1600 m Toiveena Tähtijuoksija: 1) Harjujen Helmi/Jukka-Pekka Kauhanen 29,8a x (3,04), 2) Caro 29,9a (19,91).3) Tähti-Tuisku 30,0a (3,8).4) Maksi-Onni 30,4a (18,32).poissa: 8, 9, 10, 11. Toto (5-3-7): 3,04 1,35-1,99-1,23 21,56.



9. lähtö, TROIKKA-2, lv 1600 m Haaveena Haamumaileri: 1) Wannabe Star/Petteri Joki 14,1a (15,12), 2) Rainbow Candy 14,1a (3,66).3) Also Starring 14,4a (4,04).4) Enge Gazell 14,8a (27,72).poissa: 8, 11. Toto (10-4-7): 15,12 3,78-1,78-1,76 28,38. Troikka: 237,19.



Toto4 pelivaihto 63768,40 e, voitto-osuus 21,30 e



Pelivaihto 167691,40 e,





Tennis Pariisi:



Kauden 2/4 grand slam -kilpailu, Ranskan avoin mestaruusturnaus, palkintoarvo 16,79 miljoonaa euroa (pohjoismaisten ja sijoitettujen pelaajien otteluja):



Kaksinpelin 1. kierrosta:



Miehet: Milos Raonic Kanada (5)–Steve Darcis Belgia 6–3, 6–4, 6–2, Jiri Vesely Tshekki–Jack Sock USA (14) 7–5, 7–5, 6–3, Roberto Bautista Agut Espanja (17)–John Millman Australia 6–2, 6–2, 0–6, 6–1, Nikoloz Basilashvili Georgia–Gilles Simon Ranska (31) 1–6, 6–2, 6–4, 6–1, Steve Johnson USA (25)–Yuichi Sugita Japani 6–3, 6–3, 6–7 (4–7), 6–7 (3–7), 6–3, David Goffin Belgia (10)–Paul-Henri Mathieu Ranska 6–2, 6–2, 6–2, Stefano Napolitano Italia–Mischa Zverev Saksa (32) 4–6, 7–5, 6–2, 6–2, Rafael Nadal Espanja (4)–Benoit Paire Ranska 6–1, 6–4, 6–1, Novak Djokovic Serbia (2)–Marcel Granollers Espanja 6–3, 6–4, 6–2, Marin Cilic Kroatia (7)–Ernests Gulbis Latvia 6–3, 6–3, 6–3.



Naiset: Garbine Muguruza Espanja (4)–Francesca Schiavone Italia 6–2, 6–4, Julia Putintseva Kazakstan (27)–Myrtille Georges Ranska 6–3, 6–0, Caroline Wozniacki Tanska (11)–Jaimee Fourlis Australia 6–4, 3–6, 6–2, Kiki Bertens Hollanti (18)–Ajla Tomljanovic Australia 4–6, 6–1, 6–1, Zhang Shuai Kiina (32)–Donna Vekic Kroatia 7–5, 6–4, Garbine Muguruza Espanja (4)–Francesca Schiavone Italia 6–2, 6–4, Elise Mertens Belgia–Daria Gavrilova Australia (24) 7–6 (7–4), 1–6, 6–4, Ana Konjuh Kroatia (29)–Danka Kovinic Montenegro 7–5, 7–6 (7–4), Samantha Stosur Australia (23)–Kristina Kucova Slovakia 7–5, 6–1, Johanna Larsson Ruotsi–Natalia Vihljantseva Venäjä 6–4, 6–4, Kristina Mladenovic Ranska (13)–Jennifer Brady USA 3–6, 6–3, 9–7, Anastasia Pavljutshenkova Venäjä (16)–Patricia Tig Romania 6–1, 1–0 luovutus, Karolina Pliskova Tshekki (2)–Zheng Saisai Kiina 7–5, 6–2.



Yleisurheilu Parikkala:



Juha Tiaisen muistokilpailut:



Miehet:



Moukari: 1) Markus Kokkonen PyhäsU 68,88 (22-v. EM-raja).



19-vuotiaat naiset: 1) Emilia Olkkonen RistU 60,30 (19-v. EM-raja).



Kruunupyy:



Moukarnheittoikilpailu:



Miehet: 1) Jesse Lehto KaustPV 70,19.



Espoo:



TUL:n mestaruuskisat:



Kiekko: 1) Oskari Perälampi LänsiUU 56,61 (22-v. EM-raja).



Leiria, Portugali:



Seurajoukkueiden Euroopan cupin B-ryhmä:



Miehet: 1) Atletica Riccardi 97, ...5) Tampereen Pyrintö 61.



Naiset: 1) ASD Bracco Atletica 133, ...6) HKV 82.



Miehet:



5000 m: 1) Jarkko Järvenpää 14.40,12.



Seiväs: 1) Urho Kujanpää 520 (kkk).



Moukari: 1) Juho Saarikoski 67,29.



Naiset:



100 m aj (+0,1 m/s): 2) Anni Siirtola 13,97.



Moukari: 1) Johanna Salmela 62,28.



Götzis, Itävalta:



Kv. moniottelukilpailut:



Miehet, kymmenottelu: 1) Damian Warner Kanada 8591 (kk) (100 m 10,35, pituus 785, kuula 14,09, korkeus 203, 400 m 47,49, 110 m aj 13,54, kiekko 44,35, seiväs 470, keihäs 57,69, 1500 m 4.29,33), 2) Eelco Sintnicolaas Hollanti 8539 (maan ennätys), 3) Rico Freimuth Saksa 8365.



Naiset, seitsenottelu: 1) Nafissatou Thiam Belgia 7013 (kk) (100 m aj 13.34, korkeus 198, kuula 14,51, 200 m 24,40, pituus 656, keihäs 59,32, 800 m 2.15,24), 2) Carolin Schäfer Saksa 6836, 3) Laura Ikauniece-Admidiņa Latvia 6815 (maan ennätys), 4) Katarina Johnson-Thompson Britannia 6691.



Chișinau, Moldova:



Moukarinheiton mestaruuskilpailut:



Miehet: 1) Sergei Marghjev Moldova 77,70.



Naiset: 1) Zalina Petrivskaya Moldova 72,72.



Tiraspol, Moldova:



Mestaruuskilpailut:



Miehet, keihäs: 1) Andrian Mardare Moldova 82,38 (maan ennätys).



Rahapelejä Keno 22/17



Maanantai 29. 5.



Päiväarvonta: 7, 9, 15, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 51, 55, 57, 60, 62, 70. Kunkkunumero: 23.



Ilta-arvonta: 4, 5, 6, 14, 16, 18, 23, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 42, 46, 50, 57, 61, 63. Kunkkunumero: 61



Sunnuntai 28. 5.



Myöhäisillan arvonta: 1, 3, 6, 8, 12, 15, 23, 24, 27, 29, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 57, 64, 66, 68. Kunkkunumero: 24



Tv-urheilua Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Sotkamo-Kouvola



C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Mikkeli



Eurosport 1



12.00-22.15 Tennis: Ranskan avoimet



Eurosport 2



11.00 Jalkapallon U20 MM: Neljännesvälierä



13.00-22.00 Tennis: Ranskan avoimet