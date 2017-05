Päivän lehti 30.5.2017

Haluatko ansaita tyhjilleen jäävällä asunnollasi kesällä? Muista nämä, jos etsit kesävuokralaista

Jääkö

Vaihtoehtoja

Tori.fi:n

Forenomin

Mirka Nalimova

Mutta mistä

Forenomin

Vuokraatko asuntoasi? Muista nämä asiat:

Oikeus vuokrata?

Vakuutukset?

Verot?