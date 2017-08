Päivän lehti 30.8.2017

Roisi kukkahattutäti nousee lavalle – Saana Peltola haluaa rikkoa huumorin rajoja

Saana Peltolan

Tänään

http://www.hs.fi/haku/?query=eeva+vekki

Peltolan

Musliminaisten

Nauru

Peltola

All Female Panel stand up -klubi Bottalla (Museokatu 10, Helsinki) pe 1. syyskuuta.