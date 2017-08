Päivän lehti 30.8.2017

Vihreät voi vielä pudota aallonharjaltaan

Turun Sanomat toteaa, että uusimman kannatusmittauksen (HS 28.8.) perusteella neljän suuren tai keskisuuren puolueen rykelmä on erottumassa muista.



”Vihreät on onnistunut rohmuamaan oppositiopolitiikan bonukset. Muille ei ole jäänyt jaettavaa.”



”Vihreät on osallistunut hallitukseen pienpuolueena. Politiikan onnistumista ja vastuullisuutta mitataan hallituksen avainpaikoilla. Siinä puolue on arvoitus.”



Iltalehden mukaan vihreät surffaavat yhteiskuntarakenteen muutoksen ja ajan hengen aallonharjalla.



”Kuitenkin se, mikä vauhdilla nousee, on lähes aina myös kääntynyt laskuun.”



”Kun Touko Aalto tavoittelee peräti pääministeriyttä, puolueen kannattaisi vahvistaa otettaan muun muassa talous-, sosiaali-, puolustus- ja ulkopolitiikkaan. Teesi ’hyvän puolesta kaikkea pahaa vastaan’ ei valtapuolueelle riitä.”



Ilkka pitää vihreiden nousua hälytyskellon soittona erityisesti keskustalle.



”Nuorisojäsentensä määrässä keskusta ei vihreille häviä, mutta koetaanko esimerkiksi maaseudun puolustaminen keskustan keinoilla vanhoillisena ja ­aikansa eläneenä?”



”Arvojen kirkastaminen ja tarpeen tullen kasvojen vaihto johdossa ovat politiikassa kelpo keinoja.”