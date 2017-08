Päivän lehti 30.8.2017

Kiinalaiset diplo­maatit mellakoivat Lontoossa

Uudempien aikojen diplomatian historiassa varsin ainutlaatuinen välikohtaus sattui tiistaina Lontoossa Kiinan lähetystön henkilökunnan rynnätessä ulos rakennuksestaan kirvein, mailoin ja rautatangoin aseistautuneina.



Seuranneissa tappeluissa kiinalaisten, mieltään osoittavien englantilaisten ja poliisien välillä loukkaantui useita henkilöitä.



Englannin poliisi sinetöi Kiinan suurlähetystön välikohtauksen jälkeen. Kahdeksan kiinalaista pidätettiin.



Englannin ulkoministeriö tuomitsi jyrkästi tiistai-iltana Kiinan lähetystön henkilökunnan käyttäytymisen harkittuna ja valitettavana.



Ulkoministeriön julkaisemassa epätavallisen jyrkässä lausunnossa sanottiin kiinalaisten hyökänneen Englannin kansalaisten kimppuun. Siinä sanottiin tapahtumalla yritetyn oikeuttaa kiinalaisten punakaartilaisten viime viikolla suorittama Englannin Pekingissä olevan lähetystörakennuksen polttaminen.



Ensimmäinen välikohtaus sai alkunsa erään nuorukaisen mentyä lähetystön sivuovelle pyytämään Maon ajatuksia sisältävää pientä punaista kirjaa, joka on muodostunut kulttuurivallankumouksen pyörteessä olevien kiinalaisten tunnukseksi.



Miehen ei pidä kivulla synnyttää Tässä jokin aika sitten kertoi tunnettu näyttelijä haltioituneena jonkin lehden juorupalstalla, miten hän oli mukana vaimonsa synnytyksessä. ”Se oli elämäni ihanin kokemus”, oli hänen kommenttinsa asiasta pähkinänkuoreen kutistettuna.



Ehkäpä niin onkin hänen kohdallaan, meillä itse kullakin on näet omat käsityksemme elämämme suurenmoisista hetkistä. Ja kuitenkin uskallan olla sitä mieltä, että miehen laahaaminen mukaan itse synnytyssaliin on luonnotonta. Ellei se ole osoitus toisen tai molempien puolisoiden erikoisuudentavoittelusta, todistaa se vaimossa ainakin alitajuisesti piilevää sadistisuutta.



Uuden ihmisen syntyminen tähän maailmaan on kaunis tapahtuma. Mutta vain symbolisesti. Elämä alkaa lähellä kuoleman portteja, todistetaan ikään kuin luomistapahtumaa ja niin edelleen yleistä mutta yliromantisoitua kukkaiskieltä käyttäen. Näinhän teoriassa asia tietenkin on, mutta käytännössä synnyttäminen on mitä epäromanttisin ja epäesteettisin tapahtuma. ”Lehmämäinen, hyvä Jumala miten lehmämäinen kokemus”, puuskuttaa eräs rouva, lentoemäntä, tätä nykyä onnellisen tyttölapsen äiti. ”En missään tapauksessa olisi halunnut miestäni mukaan.”



Omalla tavallaan tämä äiti on oikeassa. Synnyttäessään on nainen lähempänä eläintä kuin koskaan muulloin elämässään, hän on luonnon itsensä järjestämän tapahtumaketjun armoilla, avuttomana ja yksin maailmassa, jossa miehellä sillä hetkellä ei ole osaa eikä arpaa. Ellei tämä mies sitten satu olemaan synnytystä avustava lääkäri.



Huumausainetestit kova isku muutamille huippupolkijoille Kööpenhamina, 29.8. (UPI)



Huumausainetestien tiukentaminen merkitsee myrkkyhampaiden vetämistä eräiden pyöräilyn suurvaltojen kirkkaimpien tähtien suusta, totesi eräs tanskalainen pyöräilyasiantuntija palatessaan Amsterdamissa käydyistä pyöräilyn MM-kisoista maanantaina.



” Nyt tiedämme totuuden ja syyn siihen miksi suuret maat ovat hallinneet markkinoita viime aikoina. Ihmettelen edelleen miten monta mitalia Tanska on menettänyt parin viime vuoden aikana huumausaineiden vuoksi”, lisäsi Politiken-lehden pyöräilytoimittaja Allan Larsen.



”Italian, Ranskan, Hollannin ja useiden Itä-Euroopan maiden suuret tykit ovat yksinkertaisesti näissä MM-kisoissa jääneet ilman ruutia eli tavallisia kiihokkeitaan”, Larsen jatkoi. ”Tästä olemme parin viime päivän kuluessa saaneet useita kouriintuntuvia todisteita. Ranskan Pierre Trentin, joka vielä vuosi sitten oli voittamaton 1.000 metrillä ja saavutti 1.07 paikkeilla liikkuvia aikoja, jäi Amsterdamissa jostain kumman syystä tästä ajastaan kolme sekuntia ja pudotettiin neljänneksi”.



Tanskan joukkueen manageri ja entinen huippuajaja Axel Scandorf yhtyy osittain Larsenin kantaan Politikenille antamassaan haastattelussa, mutta pitää sen vaikutuksia tasapuolisuuden tavoitteluna ja siten positiivisina pyöräilyurheilua ajatellen.



”Tässä on tietysti sijaa erehdyksille”, hän toteaa aluksi. ”Huumausainetestien lisääntyminen ja tiukkeneminen tuntuu varmasti. Yksikään pyöräilijä ei enää ole turvassa ja suurmaat noitatohtoreineen ja poppamiehineen ovat nyt vaikeuksissa”.

HS