Päivän lehti 30.8.2017

Keskiviikon elokuvia

Yrjänän emännän synti ★★



(Suomi 1943) Lapseton emäntä (Mirjami Kuosmanen) hakee ratkaisua ongelmaansa vieraan miehen sylistä. Edvin Laine debytoi draamalla, jossa tunteet kuohuvat kilpaa kosken kanssa ja miehet lyövät vaimojaan silkkaa rakkauttaan. 45-vuotias Aino Lohikoski kituu raihnaisena vanhuksena. (K7) TV1 klo 13.15



Vaarallinen tehtävä ★★★



(USA 1996) Vakoojaa (Tom Cruise) syytetään myyräksi. Brian De Palman ohjaus käynnistää 1960-luvun tv-sarjaan perustuvan toimintaelokuvasarjan ryminällä. (K12) Nelonen klo 21.00



Sleepers ★★★



(USA 1996) Poikakodissa 1960-luvulla seksuaalisesti hyväksikäytetyt kaverukset (mm. Brad Pitt) kostavat. Barry Levinson tulkitsi Lorenzo Carcaterran sepitteeksi väitetystä elämäkerrasta mielenkiintoisen draaman. (K16) TV5 klo 21.00



Kate Reddy – täydellä teholla yötä päivää ★★★



(USA 2011) Äiti (Sarah Jessica Parker) yrittää yhdistää uran ja perheen. Douglas McGarth loi Allison Pearsonin vuonna 2002 ilmestyneestä romaanista pirtsakan romanttisen komedian. Hero klo 21.00



Rakkauskirjeitä Julialle ★★★



(USA 2010) Kirjailijanalku (Amanda Seyfried) saa tietää, että rakkautta kaipaavat naiset lähettelevät avunpyyntökirjeitä Shakespearen näytelmän henkilölle Julialle Veronaan. Gary Winickin romanttinen komedia on oikeasti romanttinen. Ava klo 21.05



Musta jää ★★



(Suomi 2007) Vaimo (Outi Mäenpää) tunkee miehensä rakastajattaren elämään. Petri Kotwican draaman epäuskottava käsikirjoitus on elokuvan heikoin lenkki. (K16) TV2 klo 21.00



Star Wreck VI – In The Pirkinning ★★



(Suomi 2005) Kenraali Pirk lähtee avaruudenvalloitusretkelle. Timo Vuorensolan nollabudjetilla kyhäämä scifiparodia ottaa hampaisiinsa erityisesti Star Trek - ja Babylon 5 -tv-sarjat. Amatöörinäyttelijöiden suoritukset ja takkuinen käsikirjoitus häiritsevät, mutta pääosaa esittävä Samuli Torssonen on tehnyt erikoistehosteet pieteetillä. (K12) TV2 klo 23.20