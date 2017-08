Päivän lehti 30.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Jääkiekko KHL:



Traktor Tsheljabinsk–Metallurg Magnitogorsk 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)



Lokomotiv Jaroslavl–Vitjaz 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)



V: Jaakko Rissanen 1+0, Jesse Mankinen 0+1.



Moskovan Dinamo–Jokerit vl. 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)



J: Marko Anttila 1+0, Rasmus Rissanen 0+1, Juho Rautanen 0+1, maalivahtina Ryan Zapolski.



Neftehimik Nizhnekamsk–Lada Toljatti 1–3 (0–0, 1–0, 0–3)



Oulu:



Harjoitusottelu:



Kärpät–Luulaja 6–2 (3–0, 2–1, 1–1)



Nykyaikainen 5-ottelu Kairo, Egypti:



MM-kisat:



Sekaviesti: 1) Ronja Steinborn/Alexander Nobis Saksa 1391 pistettä, 2) Haydy Morsy/Eslam Hamad Egypti 1381, 3) Julie Belhamri/Valentin Belaud Ranska 1370.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Välierien 1. ottelu (jatkoon 3:lla voitolla): Joensuu–Sotkamo 2–0 (4–2, 3–2)



Joensuu johtaa ottelusarjaa voitoin 1–0.



Joensuu: Timo Kallio 0/1, Tuomas Jussila 0/2, Lauri Kivinen 0/2, Mikko Kemppainen 1/1, Henri Litmanen 1/1, Juha Niemi 3/0, Aleksi Rautiainen 1/0, harhat 1.



Palkitut: I Mika Väisänen, II Henri Litmanen.



Sotkamo: Niko Korhonen 0/1, Antti Hartikainen 0/1, Toni Kohonen 0/1, Markus Tuikka 1/0, Kosti Rautiainen 1/0, Roope Korhonen 1/1, Jani Komulainen 1/0.



Palkitut: I Markus Tuikka, II Kosti Rautiainen.



Tuomarit: Tommi Nupponen ja Ossi Muurainen.



Yleisöä: 1883.



Ottelusarjan seuraava ottelu pelataan torstaina Sotkamossa.



Pyöräily Alhama de Murcia, Espanja:



Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo, Vuelta:



10. etappi, Caravaca–Alhama de Murcia, 164,8 km: 1) Matteo Trentin Italia 3.34.56, 2) Jose Joaquin Rojas Espanja jäljessä 1 sekunti, 3) Jaime Roson Espanja –19, 4) Jacques Janse van Rensburg Etelä-Afrikka –21, 5) Alexandre Geniez Ranska –56, 6) Marc Soler Espanja –59.



Kokonaistilanne 10/21 etapin jälkeen: 1) Chris Froome Britannia 40.12.44, 2) Esteban Chaves Kolumbia –36, 3) Nicolas Roche Irlanti –36, 4) Vincenzo Nibali Italia –1.17, 5) Tejay van Garderen USA –1.27, 6) David de la Cruz Espanja –1.30.



Keskiviikkona ajetaan 187,5 kilometrin etappi (Lorca–Observatorio Astronomico de Calar Alto).



Tennis New York, USA:



Kauden 4/4 grand slam -turnaus, Yhdysvaltain avoimet (sijoitettujen ja pohjoismaalaisten pelaajien tulokset):



Naisten kaksinpelin 1. kierrosta:



Karolina Pliskova Tshekki (1)–Magda Linette Puola 6–2, 6–1, Barbora Strycova Tshekki (23)–Misaki Doi Japani 6–1, 6–3, Yanina Wickmayer Belgia–Lesja Tsurenko Ukraina (28) 6–3, 6–1, Naomi Osaka Japani–Angelique Kerber Saksa (6) 6–3, 6–1.



Universiadit Taipei, Taiwan:



Miesten koripallo:



Ottelu sijoista 7–8: Suomi–Argentiina 79–70 (35–32)



Suomi: Anton Odabasi 18/14, Topias Palmi 15/5, Tommi Huolila 13/5, Alexander Madsen 12/9, Harold ”Fiifi” Aidoo 9/4, Marius Van Andringa 5/2, Ilari Seppälä 3/2, Tuomas Hirvonen 2/0, Henri Ventoniemi 2/4, Shawn Hopkins 0/2.



Yleisurheilu Zagreb, Kroatia:



World Challenge -sarjan kilpailu:



Miehet:



100 m (+0,3 m/s): 1) Yohan Blake Jamaika 10,05, 2) Mike Rodgers USA 10,14, 3) Asafa Powell Jamaika 10,16.



400 m: 1) Gil Roberts USA 44,94, 2) Isaac Makwala Botswana 45,29, 3) Vernon Norwood USA 45,47.



3000 m: 1) Selemon Barega Etiopia 7.38,90, 2) Davis Kiplangat Kenia 7.39,97, 3) Mohammed Ahmed Kanada 7.40,49.



110 aj (+0,7 m/s): 1) Sergei Shubenkov neutraali/Venäjä 13,12, 2) Devon Allen USA 13,19, 3) Balazs Baji Unkari 13,46.



400 m aj: 1) Abderrahaman Samba Qatar 48,70, 2) Kyron McMaster Brittiläiset Neitsytsaaret 49,49, 3) L.J. van Zyl Etelä-Afrikka 49,69.



Seiväs: 1) Sam Kendricks USA 560, 2) Karsten Dilla Saksa 540, 3) Ben Broeders Belgia 540.



Pituus: 1) Aleksandr Menkov neutraali/Venäjä 798, 2) Mike Hartfield USA 793, 3) Lazar Anic Serbia 770.



Naiset:



100 m (+1,0 m/s): 1) Blessing Okagbare-Ighoteguonor Nigeria 11,14, 2) Dina Asher-Smith Britannia 11,23, 3) Michelle-Lee Ahye Trinidad ja Tobago 11,26.



800 m: 1) Ajee Wilson USA 1.59,13, 2) Winny Chebet Kenia 1.59,54, 3) Lynsey Sharp Britannia 1.59,76.



3000 ej: 1) Norah Jeruto Tanui Kenia 9.04,56, 2) Daisy Jepkemei Kenia 9.19,68, 3) Joan Chepkemoi Kenia 9.20,22.



100 m aj (+0,1 m/s): 1) Christina Manning USA 12,66, 2) Dawn Harper Nelson USA 12,84, 3) Kristi Castlin USA 12,86.



Korkeus: 1) Kamila Licwinko Puola 196, 2) Irina Gordejeva neutraali/Venäjä 188, 3) Erika Kinsey Ruotsi 188.



3-loikka: 1) Shanieka Ricketts Jamaika 14,45, 2) Viktoria Prokopenko neutraali/Venäjä 13,96, 3) Dovile Dzindzaletaite Liettua 13,95.



Kiekko: 1) Sandra Perkovic Kroatia 70,83, 2) Whitney Ashley USA 62,91, 3) Nadine Müller Saksa 62,58.



Keihäs: 1) Elizabeth Gleadle Kanada 63,40, 2) Sara Kolak Kroatia 61,86, 3) Tatsjana Khaladovitsh Valko-Venäjä 61,74.



Rahapelejä Keno 35/17



Tiistai 29.8.



Päiväarvonta: 1, 2, 3, 5, 8, 11, 15, 29, 31, 32, 33, 42, 43, 44, 46, 56, 63, 65, 66, 67



Kunkkunumero: 31



Ilta-arvonta: 1, 3, 12, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 30, 31, 35, 37, 40, 45, 51, 52, 58, 62, 65



Kunkkunumero: 37



Myöhäisarvonta: 2, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 25, 34, 38, 39, 40, 44, 51, 55, 56, 58, 60, 62, 68



Kunkkunumero: 44



Tv-urheilua Ruutu+ Urheilu 2



17.00 Superpesis: Vimpeli-Kouvola, 1. välierä



C More Max



19.00 Ravit: Toto65, Vermo



Eurosport 1



16.00 Pyöräily: La Vuelta, 11. etappi