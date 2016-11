Kolumbian lentoturmasta selvisi kuusi hengissä – kuolleita on 75, koneessa oli brasilialainen jalkapallojoukkue

Päivän lehti 30.11.2016

Kolumbiassa

Ensimmäiset videokuvat Kolumbian turmapaikalta 111

Kone

on pudonnut matkustajakone, joka kuljetti mukanaan Copa Sudamericana -seurajoukkuekilpailun finaaliin matkalla ollutta brasilialaista Chapecoense-seuran joukkuetta. Kone oli matkalla Medellínin kansainväliselle lentokentälle.Kolumbian siviili-ilmailuviraston johtaja Alfredo Bocanegra http://www.hs.fi/haku/?search-term=Alfredo%20Bocanegra vahvisti tiistaina uutistoimisto Reutersille, että onnettomuus vaati 75 kuolonuhria. Turmasta selvisi kuusi henkilöä, jotka kaikki loukkaantuivat ja ovat hoidossa sairaalassa. Kahden loukkaantuneen tila on vakava.Chapecoensen pelaajista henkiin jäivät Alan Ruschel http://www.hs.fi/haku/?search-term=Alan%20Ruschel Jackson Follmann http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jackson%20Follmann ja Hélio Neto http://www.hs.fi/haku/?search-term=H%C3%A9lio%20Neto . Muut henkiin jääneet ovat toimittaja Rafael Valmorbida http://www.hs.fi/haku/?search-term=Rafael%20Valmorbida , lentoemäntäja lentoteknikko Erwin Tumiri http://www.hs.fi/haku/?search-term=Erwin%20Tumiri Aluksi joukkueen maalivahdin Marcos Danilo Padilhan http://www.hs.fi/haku/?search-term=Marcos%20Danilo%20Padilhan kerrottiin myös selvinneen, mutta hän kuoli matkalla sairaalaan.Lamia-lentoyhtiön kone oli matkalla Boliviasta Kolumbiaan. Viranomaisten mukaan koneessa oli 72 matkustajaa ja yhdeksän miehistön jäsentä.”Yöllä Boliviasta Santa Cruzin lentokentältä lähtenyt lentokone, jonka olisi pitänyt laskeutua José María Córdovan lentokentälle, poikkesi kurssiltaan”, Kolumbian pelastusviranomainen Mauricio Parodi http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mauricio%20Parodi kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan toimittajille.Parodin mukaan pelastushenkilöstö ja onnettomuusviranomaiset ovat onnettomuuspaikalla etsimässä eloonjääneitä.Brasilialaismedian mukaan lentokoneessa oli mukana 21 toimittajaa, joiden oli määrä raportoida ottelusta.syöksyi maahan 50 kilometrin päässä Medellínistä, Kolumbian toiseksi suurimmasta kaupungista, Cerro Gordo -nimisellä alueella.Lentoja seuraava Flightradar2 kertoi Twitter-tilillään, että viimeinen signaali lennolta 2933 tuli, kone oli 4700 metrin korkeudessa 30 kilometrin päässä määränpäästään, joka sijaitsee kahden kilometrin korkeudella merenpinnasta.Lentokone oli tyypiltään Avro RJ85, joka on brittiläinen nelimoottorinen matkustajalentokone. Suomessa konetyyppi on ollut käytössä Blue1-lentoyhtiöllä, mutta RJ85-koneet ovat poistuneet yhtiön käytöstä. SAS:n suomalainen tytäryhtiö Blue1 myytiin vuonna 2015 Cityjetille.

Comunicado de prensa N° 1: siniestro de aeronave proveniente de Bolivia. #TamoJuntoChapehttps://twitter.com/hashtag/TamoJuntoChape?src=hash pic.twitter.com/OgS4OTmUlMhttps://t.co/OgS4OTmUlM — José María Córdova (@AeropuertoMDE) November 29, 2016 https://twitter.com/AeropuertoMDE/status/803485107269017601

O Globo -lehden tietojen mukaan lennonjohto menetti yhteyden lentokoneeseen kello 22.15 paikallista aikaa, kun kone lensi Kolumbiassa La Cejan kaupungin ylitse. Kone lähti maanantaina matkaan Brasiliasta São Paulon kansainväliseltä lentokentältä ja teki välilaskun Santa Cruz de La Sierrassa Boliviassa ennen lentoa määränpäähänsä.José María Córdova -lentokenttä kertoi Twitterissä onnettomuudesta. Lentokentän mukaan lennon henkilöstö ilmoitti hätätilanteesta kello 22.00 ”sähkövian” takia.Juttu jatkuu kuvan jälkeen.”Lentokone CP2933 kuljetti Chapecoensen joukkuetta. Ilmeisesti onnettomuuspaikalla on selviytyneitä”, José María Córdova -lentokenttä kertoi Twitter-tilillään.”Näyttää siltä, että lentokoneesta loppui polttoaine”, onnettomuuskaupungin läheisen La Cejan kaupungin pormestari Elkin Ospina http://www.hs.fi/haku/?search-term=Elkin%20Ospina kertoi uutistoimisto AFP:lle.BBC Mundon mukaan paikalla olevat toimittajat kertoivat rankkasateesta, joka vaikeuttivat pelastustöitä.Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Chapecoensen

Fuerza a los jugadores de Chapecoense, sus familias y sus seguidores. El Fútbol está de luto. pic.twitter.com/0tA0pmRYTfhttps://t.co/0tA0pmRYTf — Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) November 29, 2016 https://twitter.com/AndresFelipe/status/803464610686889988