Muutosvirtaa ja uusi puheenjohtaja

Suomen Ampuma­hiihtoliitto vaihtoi yllättäen puheen­johtajaa viime viikonlopun liittokokouksessaan Lahdessa. Liittoa kuusi vuotta johtanut Olli Nepponen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Olli%20Nepponen hävisi äänestyksessä Kalle Lähdesmäelle http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kalle%20L%C3%A4hdesm%C3%A4elle numeroin 40–49.Kummallista kyllä liitto tiedotti vaihdoksesta vasta tiistaina, joten kovin tärkeänä se ei asiaa ilmeisesti pitänyt.Joka tapauksessa seurojen muutoshalu kertoo paljon Kaisa Mäkäräisen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kaisa%20M%C3%A4k%C3%A4r%C3%A4isen jälkeisestä ajasta. Seurat ovat huolissaan nuorten ja yläkoululaisten valmennuksesta. Karu totuus on, että ilman Mäkäräistä vanha perinnelaji olisi jo vaipunut jo unholaan.Liitossa on muutenkin henkeä päällä. Sillä on uusi toiminnanjohtaja ja maajoukkueen päävalmentaja.Lähdesmäki, 64, ei ole puheenjohtajana uusi. Hän veti liittoa vuosina 2006–2010. Vaikka Lähdesmäki haluaa tuoda mukanaan muutosvirtaa, menestys ei ole yhdestä ihmisestä kiinni.Uusi päävalmentaja Antti Leppävuori http://www.hs.fi/haku/?search-term=Antti%20Lepp%C3%A4vuori on nostanut edustusurheilijoiden määrän viiteen naiseen ja viiteen mieheen. Marko Laaksosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Marko%20Laaksosen aikana määrä oli 2+2.HS:n haastattelemat urheilijat sanoivat maailmancupin avauksen yhteydessä Östersundissa, että maajoukkueen toiminta on ammattimaisempaa kuin ennen. Mukaan on tullut ryhmäharjoittelua, ja harjoittelun tehoa ja määrää on lisätty.Se ei vielä tarkoita sitä, että maailmancupin kymmenen parhaan rahasijoista kilpailisivat myös muut suomalaiset kuin Mäkäräinen.Sen aika voi silti olla kolmen neljän vuoden päästä. Ampumahiihtoliiton tavoitteena on, että palkintosijoista kilpailee vuoteen 2020 mennessä neljä suomalaista.