Valtuusto päättää tänään Guggenheimin kohtalosta – mitä Eteläsatamassa tapahtuu päätöksen jälkeen?

Päivän lehti 30.11.2016

Helsingin

Guggenheim

Rakentaminen kestäisi arvioiden mukaan kaksi vuotta.

”Jos

Museon

Guggenheim

Jos

Mitään käytännön suunnitelmia Eteläsataman kehittämiseksi ei nyt ole.

Suunnitelmia

Alueen

Yksi