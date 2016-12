Ruokakaupoista suurin osa uutenavuotena normaalisti auki

Päivän lehti 30.12.2016

osa ruokakaupoista palvelee uudenvuodenaattona ja -päivänä normaalisti.t ovat uudenvuoden aikana suljettuina.(Elielinaukio 2 F) on auki aattona klo 16 asti ja kiinni uudenvuodenpäivänä. Päivittäistavarakauppojen yhteydessä toimivat postit palvelevat kauppojen aukioloaikojen mukaisesti.ovat auki aattona klo 18 asti mutta uudenvuodenpäivänä kiinni.voi vaihtaa uudenvuodenaattona mm. Rautatieaseman Forexissa uudenvuodenaattona klo 9–17, sekä keskustan ja Itäkeskuksen Stockmann-tavaratalojen toimipisteissä tavaratalojen aukioloaikojen rajoissa. Change Groupin toimipaikkoja on uudenvuodenpäivänä avoinna Helsinki–Vantaan lentoasemalla normaalien aukiolojen mukaisesti. Pohjoisesplanadin, Forumin ja Kampin toimipisteet ovat auki klo 10–18.liikennöidään uudenvuodenaattona lauantain aikataulujen mukaan ja 1.1. sunnuntain aikataulujen mukaisesti. Kansalaistorilla järjestettävät Suomi 100 -juhlavuoden avajaiset aiheuttavat aattona poikkeusreittejä keskustassa. Avajaisten aikaan klo 20–02 Elielinaukio on suljettu liikenteeltä, samoin Mannerheimintie väliltä Arkadiankatu–Runeberginkatu. Tänä aikana Helsingin sisäiset bussit ajetaan Elielinaukion sijaan Kamppiin, seutulinjat Elielinau­­kion sijaan Hakaniemeen. Raitiovaunut 4, 7A, 7B ja 10 kulkevat Arkadiankadun ja Runeberginkadun kautta. Uudenvuodenyönä ajetaan lisälähtöjä. Uudenvuodenyönä metro liikennöi kolme tuntia normaalia pidempään ja busseilla on lisälähtöjä. Puolenyön jälkeen myös L-, P-, I- ja N-junilla on ylimääräisiä lähtöjä puolenyön jälkeen. Tarkemmat tiedot poikkeusaikatauluista löytyvät HSL:n nettisivuilta ( www.hsl.fi http://www.hsl.fi ). Tarkat aikataulut löytyvät Reittioppaasta ( www.reittiopas.fi http://www.reittiopas.fi ).liikennöivät uudenvuodenpäivänä sunnuntain aikataulujen mukaisesti.kertoo neuvontanumero ympäri vuo­rokauden (p. 09 3101 0023).Terveysasemat ovat kiinni uudenvuodenpäivänä.Helsingissä terveyskeskuspäivystys on auki uudenvuodenpäivänä 1.1. aikuisille Haartmanin sairaalassa (Haartmaninkatu 4, rakennus 12 p. 09 3106 3231) ja Malmin sairaalassa (Talvelantie 6 J, p. 09 3106 7204) sekä lapsille Lastenklinikalla (Stenbäckinkatu 11, p. 09 871 0023). Kiireellisissä sairaustapauksissa helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen tai Peijakseen Vantaalle.Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat ympäri vuorokauden­ (sosiaalipäivystys p. 020 696 006 ja kriisipäivystys p. 09 3104 4222).Vantaalla Peijaksen sairaala­ (Sairaalakatu 1, p. 09 4716 7060) päivystää uutenavuotena.Espoossa terveysasioissa neuvotaan ympäri vuorokauden numerossa 09 871 0023, josta ohjataan tarvittaessa päivystyspisteisiin Jorviin­ (Turuntie 150, Espoo), Lastenklinikalle (Stenbäckinkatu 11) tai Peijakseen (Sairaalakatu 1, Vantaa).Suun terveydenhuollon päivystys on auki uutena vuotena klo 8–21 Haartmanin sairaalassa (Haartmaninkatu 4, rakennus 12, p. 09 3104 9999). Yöpäivystys sijaitsee Töölön sairaalassa tapaturma-asemalla (Töölönkatu 40, p. 09 4718 7708). Ennen päivystykseen tuloa on soitettava ajanvaraus (p. 040 621 5699).Suomen Mielenterveys­seuran valtakunnallinen kriisi­puhelin (010 195 202) päivystää­ juhlapyhinä klo 15–7.Apteekeista Yliopiston apteekki päivystää Mannerheimintie 96:ssa ympäri vuorokauden ja Mannerheimintie 5:ssä uudenvuodenpäivänä klo 7–24. Auki uudenvuodenpäivänä on myös esimerkiksi Apteekki Medena Itäkeskuksen kauppakeskuksessa klo 10–18.Vantaalla ovat avoinna esimerkiksi Myyrmannin apteekki (Isoskuja 3) klo 8–22.Apteekkien aukioloajat löytyvät osoitteesta www.apteekkariliitto.fi.ei ilmesty sunnuntaina 1.1., mutta HS.fi kertoo tuoreimmat uutiset myös silloin.