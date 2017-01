Kahvikutsutkin voivat jarruttaa terveysmenojen kasvua – ikäihmisiä yritetään pitää vireinä pitkään

Päivän lehti 31.1.2017

”Miten

Arkisella

Sippe-kutsuja

Pullalla ja kahvilla elänyt meneekin kauppaan, tekee ruokaa ja kutsuu lapset syömään.

Moni

Turun

Ryhmät

”Mitä

Kolme neuvoa hyvään vanhenemiseen

1. Syö monipuolisesti

2. Liiku säännöllisesti

3. Huolehdi muististasi