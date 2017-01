Lapsiperhe on Ruotsissa arvossa

Päivän lehti 31.1.2017

Elina Kervinen on HS:n Skandinavian-kirjeenvaihtaja.

suomalainen lapsiperhe muuttaa Ruotsiin, kuulee no­peasti kummastelua arjen asioista. Vaikka nyt päivähoitomaksuista. Voivatko ne todella olla niin alhaisia?Ne voivat. Ruotsissa hinta on karkeasti yleistäen alle puolet suomalaisesta tasosta, mikä ilahduttaa helposti Ruotsiin lahden takaa hakeutuneita.Perhe maksaa Ruotsissa esimerkiksi kahden lapsen kokopäivähoidosta enimmillään noin 240 euroa kuussa, kun vastaava enimmäismaksu Suomessa on maaliskuusta alkaen 551 euroa.Lisäksi 3–5-vuotiaan lapsen saa jättää päivähoitoon täysin ilmaiseksi 15 tunniksi viikossa. Vastaavaa mahdollisuutta ei ole nykyään Suomessa.perheille anteliaampi kuva piirtyy, kun tarkastelee esimerkiksi lapsilisiä.Ne ovat Ruotsissa kautta linjan suurempia kuin Suomessa.Perhe saa yhdestä lapsesta Ruotsissa noin 110 euroa kuussa, kun Suomessa summa on vajaat 95 euroa. Ero kasvaa perhekoon kasvaessa, ja kolmilapsinen ruotsalaisperhe saa jo yli 70 euroa enemmän kuussa kuin perhe Suomessa. Hintataso ja siis tuen ostovoima on naapurimaissa kutakuinkin sama.lista Ruotsi-bonuksista lopu tähän, kun kyselee perheellisiltä tutuilta.On pieniä iloja, kuten se, että monet reseptilääkkeet ovat Ruotsissa lapsille ilmaisia tai se, ettei tarhaan Tukholmassa tarvitse viedä omia vaippoja.Merkittävämpi ero on joustavuus perhevapaissa.Kummallekin vanhemmalle on länsinaapurissa kiintiöity kolme kuukautta yhteensä 16 kuukauden vanhempainvapaasta ja loput kymmenen kuukautta saa jakaa lähes miten tahansa.Nykyisin vanhempainrahaa saa lisäksi nostaa tietyin ehdoin siihen saakka, kun lapsi on 12-vuotias, siinä missä Suomessa perhevapaat pidetään pitkälti lapsen ensivuosina.Eivät kaikki toki koe, että kaikki olisi paremmin Ruotsissa. Suomi voi olla suotuisa niille, jotka haluavat hoitaa lapsensa hiukan vanhemmaksi kotona.Ruotsi vannoo päivähoidon nimiin, ja se päätti hiljattain poistaa kotihoidon­tuen naisten työllisyyttä haittaavana.tai etuudet eivät tee lapsia. Ja kuten oheisesta artikkelista käy ilmi, voi Suomen ja Ruotsin syntyvyyseroja selittää monella tavalla. Selvää silti lienee, että pitkäaikainen lapsiperheiden arkea tukeva politiikka on luonut Ruotsiin yleisen ilmapiirin, jossa perheen perustamisen kynnys voi madaltua.Naapurin tapoja kannattaakin pohtia, jos Suomessa halutaan korjata ikääntyvän maan ikärakennetta. Ja jos työn ja perheen yhdistämisestä halutaan tehdä työllisyyden nimissä helppoa.