Torstain tuloksissa muun muassa alppihiihtoa, jääkiekkoa, taitoluistelua ja vinkkejä tv-urheiluun

Alppihiihto Salla: SM-kisat:



Pujottelu:



Naiset: 1) Nella Korpio Espoo Slalom 1.38,24, 2) Riikka Honkanen Alpine Race Team Taabor jäljessä 0,54 sekuntia, 3) Charlotta Saefvenberg Ruotsi –0,83.



Miehet: 1) Teddy Takki GrIFK 1.39,16 (47,87+51,29), 2) Juho Handolin HySS –0,95 (48,09+51,65), 3) Joonas Räsänen Levi SC –1,87 (48,83+51,83).







Jääkiekko NHL: Pittsburgh–Chicago 1–5 (0–4, 0–0, 1–1), Calgary–Los Angeles 1–4 (1–1, 0–1, 0–2), Colorado–Washington 3–5 (1–2, 1–2, 1–1), C: Mikko Rantanen 1+0. Arizona–St. Louis 1–3 (0–1, 0–1, 1–1).



Seuraavat ottelut: 31.3. Carolina–Columbus, Edmonton–San Jose, Nashville–Toronto, Boston–Dallas, Minnesota–Ottawa, Winnipeg–Anaheim, Philadelphia–NY Islanders, Montreal–Florida, Tampa Bay–Detroit.



KHL:n välierät, itälohkon 4. loppuottelu (4 voitolla liigafinaaleihin):



Ak Bars Kazan–Metallurg Magnitogorsk 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)



Metallurg Magnitogorsk finaaleihin Pietarin SKA:ta vastaan voitoin 4–0.



Ruotsin SHL: 7. puolivälierät, neljällä voitolla jatkoon:



Frölunda–Skellefteå ja. 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0). S: Joni Ortio 37/40 torjuntaa.



Frölunda välieriin voitoin 4–3.



Nuorten SM-liiga:



Loppuottelut (2 otteluvoitolla mestariksi): HPK–Ässät ja. 4–3 (2–0, 1–2, 0–1, 1–0)



HPK johtaa voitoin 1–0.



Pronssiottelu: Kärpät–Lukko ja. 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–1)



Koripallo Naisten 1. divisioona, 1. finaaliottelu (3 voittoa): Helmi Capitals–ToPo 81–80 (31–30).



NBA: Philadelphia–Atlanta 92–99, Orlando–Oklahoma City ja. 106–114 (OC: Russell Westbrook 57/13/11 syöttöä), Boston–Milwaukee 100–105, Toronto–Charlotte 106–110, New York–Miami 88–105, Memphis–Indiana 110–97, New Orleans–Dallas 121–118, San Antonio–Golden State 98–110, LA Clippers–Washington 133–124.



Lentopallo Naisten Mestaruusliiga, välierien 4. ottelu (4 voitolla finaaleihin): OrPo–LP Viesti 0–3 (14–25, 18–25, 20–25).



LP Viesti finaaleihin voitoin 4–0.



Miesten Mestaruusliigan karsinnan 1. ottelu (3 voitolla voi anoa pääsarjapaikkaa): SurVo–Loimu 1–3 (23–25, 16–25, 25–19, 19–25).



Purjehdus Palma de Mallorca: Olympialuokkien Eurosaf-regatta, suomalaisten tilanne 4. päivän jälkeen:



Finnjolla: 1) Alican Kaynar Turkki 40 (1, 22, 15, 2, 1, 8, 10, 3), 2) Deniss Karpak 42 (3, 2, 5, 21, 6, 14, 7, 5), 3) Max Salminen Ruotsi 44,... 9) Tapio Nirkko Suomi 64 (4, 27, 12, 10, 5, 12, 2, 19).



Laser radial: 1) Viktorija Andrulyte Liettua 46 pistettä (21, 7, 2, 2, -, 2, 2, 10), 2) Tuula Tenkanen Suomi 49 (3, 3, 8, 2, 29, 1, 16, 16), 3) Evi Van Acker Belgia 51 (3, 1, 8, 9, -, 6, 19, 5),... 8) Monika Mikkola Suomi 66 (13, 18, 4, 5, 19, 4, 29, 3).



RS:X: 1) Zofia Noceti-Klepacka Puola 22 (4, 2, 4, 5, 1, 1, 12, 5), 2) Stefania Jelfutina Venäjä 24, 3) Marina Alabau Espanja 40, ... 23) Tuuli Petäjä-Sirén Suomi 84 (7, 9, - 8, 8, 17, 18, 17).



470: 1) Silvia Mas Depares/Patricia Cantero 18, 2) Mengxi Wei Kiina 20, 3) Afrodite Zegers/Anneloes van Veen Holanti 22,



... 35) Noora Ruskola/Mikaela Wulff Suomi 92.



Nacra 17: 1) Fernando Echavarri Erasun/Tara Pacheco van Rijnsoever Espanja 60 (8, 5, 7, 1, 12, 6, 1, 5, 2, 3, 9, 1), 2) Lin Cenholt/Christian Peter Lübeck Tanska 65, 3) John Gimson/Anna Burnet Britannia 71, ... 25) Sinem Kurtbay/Janne Järvinen 230 (-, -, 23, 26, 27,24, 16, 4, 20, 15, 25, 19).



Taitoluistelu Helsinki: MM-kisat:



Miehet, lyhytohjelma (24 parasta vapaaohjelmaan):



1) Javier Fernandez Espanja 109,05 pistettä, 2) Shoma Uno Japani 104,86, 3) Patrick Chan Kanada 102,13, 4) Jin Boyang, Kiina 98,64, 5) Yuzuru Hanyu Japani 98,39, 6) Nathan Chen USA 97,33, 7) Mihail Koljada Venäjä 93,28, 8) Jason Brown USA 93,10, 9) Denis Ten Kazakstan 90,18, 10) Maksim Kovtun Venäjä 89,38,



11) Aleksei Bychenko Israel 85,28, 12) Kevin Reynolds Kanada 84,44, 13) Brendan Berry Australia 83,11, 14) Deniss Vasiljevs Latvia 81,73, 15) Michal Brezina Tshekki 80,02, 16) Misha Ge Uzbekistan 79,91, 17) Chafik Besseghier Ranska 78,82, 18) Alexander Majorov Ruotsi 77,23, 19) Moris Kvitelashvili Georgia 76,34, 20) Paul Fentz Saksa 73,89,...



33) Valtter Virtanen Suomi 59,45.



Pariluistelun lopputulokset vapaaohjelman jälkeen: 1) Sui Wenjing/Han Cong Kiina 232,06, 2) Aliona Savchenko/Bruno Massot Saksa 230,30, 3) Jevgenia Tarasova/Vladimir Morozov Venäjä 219,03, 4) Yu Xiaoyu/Zhang Hao Kiina 211,51, 5) Ksenia Stolbova/Fedor Klimov Venäjä 206,72.







Rahapelejä Keno 13/17



Myöhäisarvonta (29.3.): 5, 16, 17, 25, 30, 33, 41, 47, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68. Kunkkunumero: 33.



Päiväarvonta (30.3.): 1, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 27, 37, 38, 39, 58, 60, 66, 68, 69. Kunkkunumero: 11.



Ilta-arvonta (30.3.): 1, 2, 3, 9, 16, 20, 21, 34, 37, 40, 41, 43, 45, 50, 53, 54, 56, 61, 66, 68. Kunkkunumero: 21.



Myöhäisarvonta (30.3.): 8, 10, 13, 15, 22, 28, 41, 42, 45, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 66, 67, 68, 70. Kunkkunumero: 59.







Tv-urheilua Yle TV2



11.00 Kouluratsastuksen mc: Omaha (kooste)



12.30 Hiihdon SM: M 10 km (v)



14.30 ja 19.30 Taitoluistelun MM



16.25 Esteratsastuksen mc: Omaha (kooste)



18.00 Hiihdon SM: Kooste



23.00 Jääkiekon naisten MM: Suomi-Venäjä



Yle Fem



16.00 Hiihdon SM: N 5 km (v)



Ruutu+ Urheilu 1



05.30 NBA: Golden State-Houston



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga Playoffs: 6. puolivälierä



C More Max



19.00 Ravit: Toto 4, Seinäjoki



C More Sport 1



20.00 ja 02.00 Tennis: Masters 1000, Miami



23.00 PGA Tour: Houston Open



C More Golf



15.15 PGA Tour: Houston Open



Eurosport 1



09.00 ja 14.30 Snooker: China Open



19.30 Taitoluistelun MM



Eurosport 2



13.00 Taitoluistelun MM



21.30 Bundesliiga: Hertha Berlin-Hoffenheim



Viasat Jalkapallo HD



21.45 Championship: Derby-QPR



Viasat Sport Premium



21.45 La Liga: Espanyol-Real Betis



Viasat Urheilu



21.45 Jalkapallo: Ottelu avoin



04.05 NHL: Calgary-San Jose



Viasat Sport



02.35 NHL: NY Islanders-New Jersey



05.05 NHL: Arizona-Washington



Viasat Jääkiekko HD



03.35 NHL: Chicago-Columbus



Viasat Hockey



02.05 NHL: NY Rangers-Pittsburgh



05.05 NHL: Vancouver-Los Angeles



Viasat Golf



19.00 ja 02.00 LPGA Tour: ANA Inspiration