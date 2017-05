Päivän lehti 31.5.2017

Professori Anu Kantola: Poliitikkojenkin pitäisi ymmärtää, että Yle on yhdessä maksettu ja riippumaton politii

Kun Yle nyt etsii uutta päätoimittajaa, pitäisi tehtävään etsiä ihminen, jolla on vahva näkemys ja joka ei journalistisen työn ohessa harjoita lobbausta. Tätä mieltä on Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantola http://www.hs.fi/haku/?search-term=anu+kantola , joka kaipaa selvää eroa Ylen toimituksen ja poliittikkojen väliin.Yle aloitti uuden uutispäätoimittajan etsinnän maanantaina, kun Atte Jääskeläinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=atte+jaaskelainen sai lähteä tehtävästä pitkään jatkuneen kohun jälkeen. Kantola kaipaa nimityslinjaan muutosta.”Nyt Ylen johtaja on nimitetty sen perusteella, että hän tulee poliitikkojen kanssa hyvin toimeen”, Kantola sanoo.”Jääskeläinen joutui tai halusi tällaiseen outoon tilanteeseen, jossa hän sekä lobbasi Ylen asioita että koitti samalla vetää journalismia. Siinä on ristiriita jollaista ei pitäisi syntyä.”Yle etsii uutta päätoimittajaa auki ovat myös yhtiön laajemmat tulevaisuudenkuviot.Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä, joka vahvistaisi hallintoneuvoston asemaa Ylessä. Hallintoneuvosto on Yleä valvova elin, jonka paikat on varattu poliitikoille, käytännössä eduskuntapuolueiden kansanedustajille.Hallintoneuvostossa istuvat poliitikot ovat esittäneet kokouksissa näkemyksiään myös Ylen sisällöistä Ylen johdolle.Hallituksen esitys lisäisi hallintoneuvoston valtaa siirtämällä Ylen strategian sen päätettäväksi. Tähän asti strategiasta on päättänyt Ylen hallitus, joka ei koostu poliitikoista vaan eri alojen asiantuntijoista. Hallintoneuvosto tosin nimittää hallituksen.Yhtiön monitasoinen organisaatio on esitetty Ylen verkkosivuilla julkaistussa kaaviossa http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/09/ylen-organisaatio-ja-tehtavat