Päivän lehti 31.5.2017

Tältä Dingo olisi voinut kuulostaa

Dingo-yhtyeen

Peräti

Tavallaan

★★★merkityksestä puhuu paljon se, että yhtyeen kunniaksi ilmestyy nyt jo toinen tribuuttilevy. Kymmenkunta vuotta sitten aikansa ykkösnimet versioivat yhtyeen hittejä Melkein vieraissa: Nimemme on Dingo -kokoelmalle, ja nyt on vuorossa uusi yritys, sopivasti Dingon paluukiertueen kynnyksellä.Autio­saaren laut­turi on aivan toisen­lainen levy kuin edeltä­jänsä, sillä ase­mansa vahvis­taneiden tähtien sijaan kokoel­malla esittäytyy suoma­laisen rockin tuore marginaali. Osa esittäjistä ei ollut edes syntynyt Dingon kunnian päivinä 1980-luvun puolivälissä.merkillistä on se, että tribuuttilevy ei tuo Dingoa tähän päivään vaan vie ajassa suorastaan taaksepäin. Ainoastaan Rainbowlickerin Levoton tuhkimo on modernisoitu kiihkeästi sykkiväksi elektroksi.Päällimmäisenä Autiosaaren lautturilta erottuu 1980-luvun alun kokeellinen jälkipunk, jota hallitsivat dramaattiset laulajat, kolisevat bassokulut ja kohtalokkaat syntetisaattorit. Kuudes Silmä, Maailmanloppu, Seksihullut, Kesä ja S.A. Hynninen & Flaming Tapes Jon rusikoivat Dingon pophiteistä esiin niiden varjoisamman ja uhmakkaamman puolen.Monille Dingo-faneille tässä voi olla sulattelemista, mutta ehkä kokoelma avaa yhtyeen tuotannon aivan uudelle kuulijakunnalle.Parhaiten joukosta onnistuu Lasten Mehuhetki, jonka Mirah-versiointi on vähäeleisen puhutteleva. Dingon suurten hittien varjoon jäänyt pop-helmi saa nyt ansaitsemansa arvonnousun.Autiosaaren lautturi kirjoittaa historiaa uudestaan: tältä Dingo olisi voinut kuulostaa, jos se olisi ollut uskollisempi aikansa uusille tuulille. Helsingissä jälkipunkista ammensi Musta Paraati, ja laineet ulottuivat Poriin asti, kun Dingon naapurikämpässä treenasi sellaisia yhtyeitä kuin Hexenhaus ja Psyyke.Dingo oli osin samoilla apajilla, mutta ratkaisevalla hetkellä yhtye valitsi toisin ja korvasi äärimmäisen ehdottomuuden häpeilemättömällä romantiikalla. Ainakin suosion puolesta valinta osoittautui oikeaksi.