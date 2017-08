Päivän lehti 31.8.2017

Tapahtumia torstaina 31. elokuuta

Juhlaviikot

Konsertit

Keikat

Klubit

Teatteri

Muut menot

Lapsille

Klarinetisti Lauri Sallisen monitaiteinen sooloesitys. Berion, Donatonin, Messiaenin ja Tarkiaisen musiikkia. Gloria (Pieni Roobertinkatu 12–14) klo 19. Liput 22,50 ja 28 e.Huvila-teltta (Tokoinranta) klo 19. Liput 43 e.Elmun baari (Telakkakatu 8) klo 20. Vapaa pääsy.Tanssiteatteriesitys yli 12-vuotiaille.Peeping Tom, Kansallisooppera, Alminsali (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 28, 38 ja 43 e.Circo Aereon ja Thomas Moncktonin sirkusesitys. Yli 5-vuotiaille.Ateneum-sali (Kaivokatu 2) klo 18. Liput 22,50 ja 28 e.Kolme kilpailun finalisteista esittää pianokonserton yhdessä kapellimestari Anna-Maria Helsingin johtaman Helsingin kaupunginorkesterin kanssa. Palkintojen jako noin klo 22. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 9–38 e.Opera Box esittää Rossinin oopperan suomenkielisenä kesähupailuna. Ohjaus Ville Saukkonen. Kapellimestari Jonas Rannila. Figaron roolissa Markus Nieminen, Essi Luttinen on Rosina. Aleksanterin teatteri, teatterisali (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 43 ja 48,50 e.Suomalainen barokkiorkesteri, Tapiolan Kamarikuoro, Tuuli Lindeberg, Katariina Heikkilä, Juho Punkeri, Sampo Haapaniemi, j Hannu Norjanen, johtaa. Ohjelmassa mm. Bachin kantaatti Ein feste Burg ist unser Gott. Urkuyö ja aaria -festivaalin ohjelmaa. Espoon tuomiokirkko (Kirkkopuisto 5, Espoo) klo 21. Liput 14–39 e.Espan lava (Esplanadin puisto) klo 12. Vapaa pääsy.Cecilia Zilliacus, viulu, Jonathan Roozeman, sello, ja Johannes Piirto, piano. Kanneltalo, konserttisali (Klaneettitie 5) klo 18. Vapaa pääsy.Anssi Känsälä trio vieraanaan Arto Järvelä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 12 ja 15 e.Anssi Känsälä trio vieraanaan Arto Järvelä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 15. Liput 6 ja 10 e.Tanssittajina Saija Tuupanen ja eXmiehet. Linnanmäki, estradi (Tivolikuja 1) klo 18–20. Vapaa pääsy.Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 6, 11 ja 17,50 e.Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 6, 11 ja 17,50 e.Lavalla mu­siikki-improvisaatioduot Before Pre­sent ja Katriinamies. Lavaklubi (Läntinen Teatterikuja 1) klo 20. Liput 5 e.Klezmer-musiikkia. Kirjakauppa Arkadia (Nervanderinkatu 11) klo 18. Vapaaehtoinen oviraha 3 e.E Street Punksin kirjastoshow. Nyt soitetaan hiljaa. Entressen kirjasto (Siltakatu 11, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.Töölön kirjasto (Topeliuksenkatu 6) klo 18. Vapaa pääsy.Levynjulkaisukeikka. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.Kulttuurikeskus Caisa, aula (Fennia-kortteli, Mikonkatu 17 C) klo 18. Vapaa pääsy.Semifinal (Urho Kekkosen katu 6, sisäpiha) klo 21. Liput 6 e.Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 17 e.The Circus (Salomonkatu 1–3) klo 18. Liput 33 e.Kirjastokiertue. Entressen kirjasto (Siltakatu 11, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy. Vapaa pääsy.Elmun baari (Telakkakatu 8) klo 20. Vapaa pääsy.Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 21. Liput 4 e.Finlandia-talo, Veranda (Mannerheimintie 13 E) klo 19. Vapaa pääsy.Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 22. Vapaa pääsy.Vieraina Nelli Milan ja Miro Palokallio. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 21. Vapaa pääsy.Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 15 e.Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 21. Vapaa pääsy.Livenä Brädi, Kalle Kinos ja Särre. Susiklubin avauskeikka Suomi-Ranska -ottelun jälkeen. The Circus (Salomonkatu 1–3) klo 22.30–4. Liput 20,17 e.Base (Kalevankatu 3) klo 21. Liput 5 ja 8 e.Puotilan kartano (Puotilantie 7) klo 19. Liput 15 ja 20 e.Teatterikorkeakoulu, studio 3 (Haapaniemenkatu 6) klo 14 ja 19. Liput 7 ja 15 e.Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Islantilaisen Worlds of Puppetsin Muodonmuutoksia / Metamorphosis. Yli 6-vuotiaille. Liput 12 e. Espan lava (Pohjoisespla­nadi 1) klo 19. Serbialaisen Puppet Theatre Pinokion ja UMO:n Max Metalik. Sopii kaikenikäisille. Vapaa pääsy. Päivälehden museo (Ludviginkatu 2–4) klo 12 ja 15. Nukketeatteri Ofelian Pallo. Sopii erityisesti vauvoille. Liput 12 e.Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19 (ensi-ilta). Liput 36 e.Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 36,50–78 e.Klo 17 Swallowtail Butterfly (Japani 1996). O: Shunji Iwai. K16. Klo 19.45 Alaston lounas (Kanada/Britannia/Japani 1991). O: David Cronenberg. K16. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.Tapahtuman teeman on Ajassa. Esityksissä pohditaan mm. tämän päivän huono-osaisuutta, poliittista keskustelukulttuuria, informaatiosotaa sekä Yhdysvaltain nykytilannetta. Keskustelujen aiheina ovat mm. siivoustrendi, sananvapaus, johtaminen ja sotahistoria. Mukana on yli sata esiintyjää eri aloilta. Tarkka ohjelma osoitteessa tietokirja.fi/info/. Tieteiden talo (Kirkkokatu 6) klo 11–20. Vapaa pääsy.Tapahtuma täyttää Myyrmäen keskustan kello 15 jälkeen paikallisten toimijoiden järjestämillä tapahtumilla, esityksillä, mu­siikilla, ruoalla, tanssilla, valoilla ja ihmisillä. Mm. Myyrmäen kirjastossa (Paalutori 3, Vantaa) työpajoja, yhteislaulua, kirjailijavierailuja ja pehmolelujen yökyläily. Vapaa pääsy.Entisen kaatopaikan päälle avataan näyttävillä valoefekteillä valaistu puisto. Ohjelmassa mm. maksutonta hevoskärryajelua, saippuakuplapaja ja puistojumppaa. Stadin juhlaorkesteri esiintyy ja avajaisissa on ohjattuja puistokävelyjä. Alakivenpuisto (Alakiventie 9) klo 16–20.30. Vapaa pääsy.Anders Rønnow Klarlund ohjaama marioneteilla toteutettu animaatioelokuva Strings (2004). Suunnattu aikuisille. Elokuvan jälkeen on luento. Sampo-nukketeatterifestivaalin ohjelmaa. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 16. Vapaa pääsy.Vihaiset äidit järjestävät mielenilmauksen terveen sisäilman puolesta. Mukana tapahtumassa myös omat kokemuksensa rapiksi pukeneet nuoret artistit Dream ja Andrei. Narinkkatori (Kampin keskus, Urho Kekkosen katu 1) klo 18. Vapaa pääsy.Arkkitehtuurimuseon järjestämä englanninkielinen arkkitehtuurikierros. Oppaana Gayle McKeen. Lähtö Senaatintorilta klo 10. Liput 5 ja 10 e.Vääristyneitä tulevaisuuskuvia menneisyydestä, 1930-luku. Klo 19 nähdään William Cameron Menziesin elokuva Things to come (1936. Teatteri Union (Siltavuorenranta 18) klo 19. Liput 9 e. Sarjalippu 50 e.Opastuksella tutustutaan puutarhan tuoreeseen ilmeeseen: aisti-, jäkälä-, kivikko- ja sammalpuutarhaosioiden Lisäksi kierros johdattaa vasta-avatun evoluutiopuun poluille. Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2) klo 14–14.30 ja 18–18.30. Vapaa pääsy.Eva Biaudet kertoo ruotsiksi, mikä kirja antaa hänelle toivoa ja voimaa. Munkkiniemen kirjasto (Riihitie 22) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.Luont­oaiheista toimintaa, esim. pihatöitä puistossa ja villiyrttiretki. Kokoontuminen päärakennuksen etupihan portilla. Lapinlahden lähde (Lapinlahdentie 1) klo 14–16. Vapaa pääsy.Maj Lind -pianokilpailun orkesterifinaali esitetään suorana Musiikkitalon uudessa mediaseinässä. Kansalaistori (Alvar Aallon kuja 2) klo 19. Vapaa pääsy.Musikaalin ohjaaja Kari Rentola ja teoksen laulujen sanoittaja Maija Vilkkumaa kertovat esityksen taustoista. Kaupunginteatteri, suuren näyttämön lämpiö (Eläintarhantie 5) klo 17.30. Vapaa pääsy.Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 10–12. Museon pääsymaku 3 ja 4 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.NYT-liikunta on hauskaa ja maksutonta liikuntaa 18–29-vuotiaille helsinkiläisille. Tarjolla on muun muassa koripalloa, sulkapalloa, pingistä ja pomppupatja. Töölön kisahalli (Paavo Nurmen kuja 1 C) klo 12–15. Vapaa pääsy.Espoon kulttuurikeskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19 (ensi-ilta). Liput 13,50 ja 20,50 e.Erja Alanderin käsikirjoittama ja ohjaama koko perheen ooppera. Esiintyjinä Anu Hostikka, Ville Salonen ja Juha Hostikk. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 10. Liput 13 ja 20 e.Minnenyt.fi Satoja menovinkkejä verkossa.