Päivän lehti 31.8.2017

Viisas lopettaa työt ajoissa ja tekee jotain ihan muuta

Kesäloma kerran vuodessa ei riitä, vaan työstä palautumiseen kannattaa satsata pitkin vuotta. Liiallinen työtaakka ja ylipitkät päivät lisäävät riskiä, että työasiat seuraavat myös vapaa-ajalle.Stressaavan työn haittoja taas selittää pitkälti juuri kyvyttömyys irtautua siitä henkisesti, kertoo Journal of Organizational Behavior -lehdessä vuonna 2015 julkaistu katsausartikkeli.Kielteinen vellominen työasioissa väsyttää, ahdistaa, vaikeuttaa keskittymistä ja häiritsee unta. Eri asia on, jos työ on intohimo ja siihen liittyvät ajatukset ja puheet rakentavia.Töistä irtautumista voi tietoisesti harjoitella pyrkimällä keskittymään hetkeen. Tänä keväänä julkaistussa Surreyn yliopiston tutkimuksessa mindfulness-kurssi helpotti palautumista, vähensi murehtimista ja paransi unenlaatua.Pitkittyneellä työstressillä näyttäisi sydäntautiriskin lisäksi olevan yhteys useisiin syöpiin. Näin kertoo Preventive Medicine -lehdessä tammikuussa julkaistu kanadalaistutkimus, joka selvitti asiaa ensi kertaa kokonaisten työurien ajalta.Pitkät työpäivät haittaavat kunnosta huolehtimista. Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan erityisesti hyvin tienaaville työntekijöille on tyypillistä keskittää liikuntaharrastukset parille päivälle viikossa. Paikallaan kökkiminen pitkin viikkoa voi kuitenkin kumota tehokkaidenkin täsmätreenien hyödyt.Mielekäs työ tuo merkitystä elämään, mutta liian kuormittava, alipalkattu ja ehdoiltaan surkea työ nakertaa hyvinvointia. Joskus työttömyyskin näyttäisi olevan terveyden kannalta parempi vaihtoehto, kertoo International Journal of Epidemiology -lehdessä elokuussa julkaistu tutkimus.