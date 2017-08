Päivän lehti 31.8.2017

Liikuntatuntien inhokki alkoi kiinnostaa nyt myös aikuisia – Miksi telinevoimistelusta tuli suosikkilaji?

telinevoimistelusta tulee ensimmäisenä mieleen?Ehkä koulun liikuntasali ja hieman pelottavatkin muistot: hataran tuntuiset puomit ja pukki, jonka päälle kömpelöimmät eivät edes päässeet. Tai ehkä olympiasuorituksia muistuttavat, ennemmin siroille teinitytöille kuin toimistotyön jäykistämille aikuisille sopivat temput.Nyt jumppatuntileima näyttäisi olevan karisemassa.Urheiluseuroissa telinevoimistelua harrastavien tyttöjen ja naisten määrä on Suomen voimisteluliiton tilastojen mukaan miltei kaksinkertaistunut neljässä vuodessa, ja viestintä- ja markkinointipäällikkö Sanna Yli-Patola http://www.hs.fi/haku/?query=sanna+yli-patola arvioi myös aikuisten kuntoilijoiden löytäneen lajin. Yli 19-vuotiaiden harrastajien määrä kasvoi viime vuonna yli kolmanneksella vuoteen 2015 verrattuna.”Aikuisten alkeistunnit ovat hyvin kysyttyjä, eivätkä kaikki halukkaat ole mahtuneet ryhmiin mukaan olosuhdehaasteiden takia. Viime vuosina kiinnostusta tuntuu olleen yhä enemmän”, Yli-Patola kertoo.Myös pääkaupunkiseudun urheiluseuroista kerrotaan, että telinevoimistelun harrastusryhmissä on käynyt kuhina jo muutaman vuoden ajan.suurin osa telinevoimistelijoista on tyttöjä tai naisia, Yli-Patola arvioi, että nimenomaan aikuisten harrasteryhmät kiinnostavat entistä enemmän myös miehiä. Aikuisista harrastajista miehiä oli viime vuonna suunnilleen kolmannes.Voimistelun harrastajien ja kilpailulisenssien määrä on ylipäätään noussut sen jälkeen, kun Helsingissä pidettiin vuonna 2015 kansainvälinen Gymnaestrada-voimistelutapahtuma. Yli-Patola uskoo, että asiaan vaikuttavat myös liikunnan muoti-ilmiöt.”Urheilussa on nyt trendejä, joissa voimistelu perusliikuntamuotona tulee vahvasti esille. Esimerkiksi kehonpainoharjoittelu ja käsinseisonnat ovat tällä hetkellä suosittuja.”telinevoimistelu ole aika vaativa harrastus? Urheiluseuroista myönnetään, että monilla on ennakkoluuloja lajia kohtaan.”Koulun liikuntatunnilta on voinut jäädä kauhukuvia. Väittäisin, että vaikka aerobicin kokeiluun on matalampi kynnys”, Voimisteluseura Helsingin (VSH) toiminnanjohtaja Tuula Peters http://www.hs.fi/haku/?query=tuula+peters miettii.Aloittelijalta ei kuitenkaan vaadita erityisiä taitoja. Esimerkiksi lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehitetään harjoittelun yhteydessä, eikä alkeisryhmiin tulevalla tarvitse olla urheilutaustaa.”Myös ihmisiä, jotka eivät ole koskaan harrastaneet voimistelua, tulee kokeilemaan uusia taitoja. Kokeillaan, millaista on esimerkiksi kuperkeikan tekeminen ehkä kymmenen vuoden jälkeen”, Espoon telinetaiturien hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Lintula http://www.hs.fi/haku/?query=olli-pekka+lintula kuvailee. Outi Häkkänen http://www.hs.fi/haku/?query=outi+hakkanen , 36, kiinnostui lajista seitsenvuotiaan tyttärensä harrastuksen myötä. Hän oli tiistaina houkutellut myös kaksi ystäväänsä alkeisryhmän ensimmäisiin harjoituksiin.”Tyttären harjoitukset näyttivät aika hauskoilta. Ajattelin, että olisi aika huikeaa kävellä käsillään tai opetella tekemään vaikka voltti”, Häkkänen kertoo.Häkkänen on harrastanut pitkään ratsastusta, mutta viimeisimmistä kärrynpyöristä tai käsilläseisonnoista oli vierähtänyt parikymmentä vuotta. Ensimmäiset voimistelutreenit olivat tehokkaat ja hikiset, mutta hauskat.”Tämä ylitti kyllä odotukseni. Oli todella kivaa eikä tarvinnut yhtään hävetä sitä, ettei osaa”, Häkkänen kertoi harjoitusten jälkeen.”Tehtiin monipuolisesti kaikennäköistä, mitä en olisi uskonut pystyväni tekemään.”Olli-Pekka Lintula arvioi, että telinevoimistelun maine rankkana lajina on karissut vuosien varrella. Moni innostuu lajista Häkkäsen tavoin oman lapsen voimisteluharrastuksen myötä.”Aikuiset näkevät toiminnan eri muotoja ja huomaavat, että tämähän on mukavaa puuhaa. Väärät mielikuvat haihtuvat, kun pääsee itse kokeilemaan.”Monissa liikkeissä kannatellaan omaa painoa käsien varassa, joten esimerkiksi nivelten on hyvä olla kunnossa. Lintulan mukaan vanhat vaivat eivät kuitenkaan välttämättä estä harrastamista:”Tärkeintä on keskustella ohjaajan kanssa riskeistä, jos on ollut jotain vaivaa. Joitakin liikkeitä voidaan soveltaa ja joitakin jättää tekemättä.”

Lajin

telinetaiturit pyörittää yhdeksää telinevoimistelun harrastajaryhmää, joissa käy vuoden mittaan vajaat 200 aikuista.”On huomattu, että telinevoimistelu on muutakin kuin olympiatason voimistelua. Sitten ihmiset ovat ehkä uskaltaneet tulla salille paremmin”, seuran hallituksen puheenjohtaja Lintula pohtii.Myös Voimisteluseura Helsingin Peters kertoo, että seurassa on tällä hetkellä parisataa aikuista telinevoimistelijaa. Vielä vuonna 2015 heitä oli runsaat sata.Kasvua selittää osaltaan se, että seura sai pari vuotta sitten käyttöönsä uuden voimistelusalin. Peters uskoo, että myös lisääntynyt kiinnostus terveyteen ja kokonaisvaltaiseen harjoitteluun sekä Gymnaestradan tuoma julkisuus ovat saaneet voimistelusaleihin lisää väkeä – kuntoilijoiden lisäksi esimerkiksi joukkuepelaajia, jotka tavoittelevat parempaa kehonhallintaa.”Aikuisten ryhmät ovat suosittuja ja täyttyvät tosi nopeasti. Ehkä telinevoimistelu on keksitty paremmin ja huomattu, että siitä on hyötyä myös monessa muussa lajissa.”aloittamiseen ei tarvita kalliita varusteita, mutta seurojen kausimaksut ovat yleensä muutamia satoja euroja vuodessa. Pääkaupunkiseudulla monen seuran haasteena on tosin tilan puute.”Salit ovat niin ruuhkaisia, että aikuisten ryhmät pääsevät aloittamaan aikaisintaan puoli seitsemältä illalla”, Lintula harmittelee.