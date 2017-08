Päivän lehti 31.8.2017

Niinistö hallitsi hyvin Trumpista johtuvat riskit

Kaleva

Lapin Kansa

Savon Sanomien

Turun Sanomat

Aamulehti

Iltalehti

kirjoittaa, että Sauli Niinistön ja Donald Trumpin tapaaminen Washingtonissa onnistui jopa yli odotusten.”Kättelyt ja katsekontaktit toimivat. Rento elekieli kertoi, että presidentit tulivat hyvin toimeen.””Merkille pantavaa on kunnioittava sävy, jonka Suomi sai. – – Transatlanttiset suhteet ovat kunnossa, ja Suomella on ystävä Atlantin toisella puolella.”arvioi, että Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat kunnossa.”Mitään konkreettista ei tapaamisessa sovittu, ei ollut tarkoituskaan. Tärkeintä on, että Suomelle tärkeät teemat – Venäjä, Itämeren turvallisuus ja arktiset kysymykset – saatiin nostettua esiin ja tuotua Suomen näkökulmat Yhdysvaltain korkeimman johdon tietoon.””Suomi sai Trumpilta kohteliaat kehut muun muassa maamme puolustus­kyvystä, kyberosaamisesta, Afganistanin rauhanturvaoperaatioon ja terrorismin vastaiseen sotaan osallistumisesta ja hyvästä kauppakumppanuudesta. Toisin kuin Vladimir Putin, Trump myös onnitteli satavuotiasta Suomea.”mukaan vierailu sujui mitä ilmeisimmin niin hyvin kuin Trumpin ollessa presidentti on mahdollista.”Vierailu on omiaan kasvattamaan Niinistön painoarvoa maailmanpolitiikassa. Hän kuuluu nyt niihin harvoihin val­tionpäämiehiin, jotka ovat tavanneet lyhyen ajan sisällä Venäjän, Yhdysvaltojen, Kiinan ja Japanin valtionpäämiehet oikein ystävällisissä merkeissä.””Niinistö sai Trumpilta selkeästi tukea Arktisen neuvoston puheenjohtajuus­kauden tärkeimmille asioille eli nokipäästöjen suitsimiselle ja soihdutuksen vähentämiselle kaasukentillä.”pitää tapaamista tunnustuksena Suomen ulkopoliittiselle osaamiselle, rakentavalle vuoropuhelulle ja pienten askelten taktiikalle.”Vierailukutsu Washingtoniin on arvokas huomionosoitus mille tahansa val­tiolle. Trumpin kaudella siihen on liittynyt isännästä johtuvia riskejä. – – Niinistön kohdalla riskit eivät realisoituneet. Trump pysyi asiassa – lukuun ottamatta kommenttia Suomen hävittäjäostoksista amerikkalaiselta Boeingilta.”toteaa, että Niinistölle oli oleellista olla loukkaamatta isäntäänsä.”Siinä hän onnistui erinomaisesti. Hävittäjävalinnoista syntynyt sekaannus hoidettiin sekin pois päiväjärjestyksestä nopeasti ja vain suomeksi, jotta Trumpia ei nolattu amerikkalaisen yleisön edessä.”katsoo Niinistön hoitaneen Trumpin kohtaamisen taitavasti.”Suomi tuntee kokonsa ja paikkansa maailmassa. Presidenttimme sanoo mielipiteensä napakasti, muttei ala liikaa vahvempiaan neuvoa.”