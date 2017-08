Dianan kuolema yhdisti ihmisiä ja muutti tapamme surra yhdessä – Miksi prinsessa herättää suuria tunteita vielä 20 vuotta kuolemansa jälkeen?

Päivän lehti 31.8.2017

Dianan kuolema yhdisti ihmisiä ja muutti tapamme surra yhdessä – Miksi prinsessa herättää suuria tunteita viel

Kaksikymmentä

MAINOS (JUTTU JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Dianan kuolema

1990-luvun

Nykyisin

Frida Mäkelän

Sumiala

Näin löydät HS:n vanhat näköislehdet

Helsingin