Nokian Renkaiden yrityssalaisuus­oikeudenkäynnissä ratkaisu torstaina

käräjäoikeus antaa torstaina ratkaisunsa todennäköisesti Suomen suurimmassa yrityssalaisuuden rikkomista ja väärinkäyttöä koskevassa rikosasiassa. Asianomistajana on Nokian Renkaat ja vastaajina joukko Black Donuts Engineeringin työntekijöitä.Syyttäjä on vaatinut Black ­Donutsin Engineeringin työn­tekijöille vankeusrangaistuksia. Syyttäjän mukaan yhtiö pitäisi tuomita menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 20 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiölle on esitetty 400 000–600 000 euron yhteisösakkoa.Kaikki rikoksesta syytetyt ovat kiistäneet syyllisyytensä. Syyttömyysolettaman mukaan rikoksesta epäilty ja syytetty on syytön, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.Nokian Renkaiden palve­luksesta irtisanoutui vuosina 2010–2011 useita työntekijöitä, jotka ovat mukana Black Donuts Engineeringissä. Nokian Renkaat teki syksyllä 2011 poliisille tutkintapyynnön.Rikoksesta syytettyjen hallusta on takavarikoitu kymmeniätuhansia Nokian Renkaiden tuote- ja tuotannonkehitykseen liittyviä tallenteita.Syyttäjän mukaan tallenteilla olevia yrityssalaisuuksia on käytetty yhtiön toiminnassa tarjottaessa ja myytäessä rengastehdashankkeisiin liittyvää teknologiaa ja renkaiden tuotekehitystä ulkomaisille yhtiöille.