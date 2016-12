Matti Heikkinen on Tourin takinkääntäjä – aikoo tulla maaliin parhaitten joukossa

Päivän lehti 31.12.2016

Kirkkaat

Viisi

Viime

Tuloksena

Vaikka

Kuten

Toki

Roposen

Takavuosina

Tour de Skin ohjelma

Suomen joukkue

MTV Sport, SVT1 ja Eurosport (osittain) seuraavat Touria suorilla lähetyksillä.