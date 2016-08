Perussuomalaiset tuo Lex Lindströmin budjettiriiheen

Pori

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoi puolueensa eduskuntaryhmän kokouksessa Porissa, että Lex Lindström pitää olla budjettipaketissa mukana. Lex Lindström tarkoittaa 60 vuotta täyttäneiden pitkäaikaistyöttömien päästämistä eläkkeelle.

Soini vältti käyttämästä sanaa ”kynnyskysymys”, mutta erittäin tärkeänä hän sitä piti.

”Se on ehdoton tavoite meidän budjetissa. Kun ihminen on yli 60 ja ollut viisi vuotta työttömänä, heistä vain yksi sadasta työllistyy. Siksi on täysin järjetöntä nöyryyttää heitä kortistossa, kun se ei auta. Suunnataan resurssit sinne missä työllistymismahdollisuudet on paremmat”, Soini sanoi.

Soini ei malttanut olla naljailematta Sdp:n suuntaan, joka ei saanut edes työministereidensä toimesta lakia toteutettua, vaikka sen alkuperäinen isä oli kansanedustaja Ilkka Taipale (sd).

”Perussuomalaiset siihen tarvittiin.”

Työ- ja elinkeinoministeriössä tehdyn arvion mukaan esitys maksaisi 20-30 miljoonaa euroa mikäli eläkeputki koskisi 10 vuotta työttömänä olleita. Perussuomalaisten tavoite on, että viiden vuoden pitkäaikaistyöttömyys riittäisi eläkeputkeen pääsemiseen.

Soini ylisti moneen kertaan työmarkkinajärjestöjen kanssa saavutettua kilpailukykysopimusta, vaikka sen poliittinen hinta perussuomalaisille oli kova.

”Kiky-prosessin lopputulos on erittäin hyvä ja sen kattavuus on hyvä. Veronkevennykset menevät sinne missä työtä tehdään ja lopulta se menee kulutukseen”, Soini sanoi.

”Se kävi poliittisesti kalliiksi. Kannattajia meni nukkuvien puolueeseen, mutta kun kerromme lopputuloksen he tulevat takaisin.”

Budjettiriihi alkaa huomenna keskiviikkona. ”Työllisyys ja verot maksukyvyn mukaan”, Soini linjasi puolueensa tavoitteet. Perussuomalaiset on aiemmin väläyttänyt pääomaveron kiristystä, mutta puheenjohtaja ei sanonut onko esitys vielä listalla.

Vaikka Soini ei halunnut mainita kynnyskysymyksiä, selväksi kävi, että Guggenheimin museon rahoitus on sellainen. Epäselväksi ei jäänyt, että valtion rahaa museoon ei tipu.

”Saa rakentaa, mutta yksityisellä rahalla. Valtion rahaa sinne ei mene, siitä ei budjettiriihessä keskustella, se on sillä siisti”, puheenjohtaja sanoi eduskuntaryhmän suosionosoitusten myötä.

Budjettiriihessä puhutaan myös kokoomuksen esityksestä perua päivähoitomaksujen korotus. Kokoomuksen mukaan maksujen korotus kannustaa vanhempia jäämään kotiin, vaikka heidät pitäisi saada töihin.

”Jos päivähoitomaksuihin kosketaan, täytyy tehdä laajempi rukkaus”, arvioi Soini. ”Eihän perussuomalaisilla mitään intohimoa ole päivähoitomaksuja korottaa, mutta täytyy kattaa sitten se 50 miljoonan klappi. Tämä asia on kesken, eikä ole ratkennut mihinkään suuntaan.”

Soinin mukaan sellaista vanhempainvapaiden remonttia ei ole tulossa, jolla hallitus sekaantuisi perheiden autonomiaan ja määrittelisi isän ja äidin vapaat.

”Tästä ei tule diiliä, koska me emme sitä hyväksy.”

Perussuomalaisten tavoitteena on saada hallituskauden aikana läpi armahduslaki, joka koskee lama-aikana velkaantuneiden vapauttamista velkakoukusta.

Puolueen eduskuntaryhmä esitti huolensa siitä, että hallitusohjelmassa mainittu kielikokeilu ei ole edennyt. Sen tarkoitus on korvata ruotsi toisella kielellä alueellisissa kokeiluissa.

Ryhmän varapuheenjohtaja Ritva Elomaa sanoi, että lakiesityksen piti tulla eduskuntaan jo viime keväänä. ”Vaadimme, että se käynnistyy viimeistään vuoden päästä.”

Elomaan mukaan elinkeinoelämä vaatii monipuolista kieliosaamista. Hänen mukaansa ruotsinkielisten palvelut hoituvat muutenkin kuin pakkoruotsin opiskelulla.