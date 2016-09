Paavo Väyrynen HS:n 70-vuotishaastattelussa: ”Olen pettänyt äänestäjäni”

Kolme nopeaa Ikimuistoiset tapaamiset 1 Indira Gandhi ”Tein ulkoministerivierailun Intiaan. Hiljainen auktoriteetti.” 2 Margaret Thatcher ”Downing Streetin takahuoneessa hän tarjosi viskin. Hän oli pehmeä ja sympaattinen, aivan erilainen kuin hänen kova julkisuuskuvansa oli.” 3 Urho Kekkonen ”Ensimmäinen tapaaminen syksyllä 1973. Kun tulin Tamminiemen portin taakse, poliisimies sanoi töykeästi että mitä poika täältä hakee. Sanoin, että olen kansanedustaja Väyrynen ja olen tullut tapaamaan tasavallan presidenttiä.”

Paavo Väyrynen tulee upeasti entistettyyn Kansalliskirjastoon. Se on oikea paikka tavata kansallinen ikoni.

Olemus on hieman kumara mutta puhti tallella: kaksi pallolaajennusta on ohimennyttä elämää. ”Kunto on hyvä.”

Politiikka on hänen juttunsa, kuten hän itse eräässä kirjassaan sanoo. Paavo Väyrynen on politiikan turbomoottori. Hän pääsi 23-vuotiaana eduskuntaan vuonna 1970. Ura politiikassa on kestänyt 46 vuotta, ja työ jatkuu.

Suomessa asuu kolme miljoonaa vuonna 1970 ja sen jälkeen syntynyttä ihmistä. Heille Väyrynen on ollut aina.

Kun Väyryseltä kysyy suurimmista saavutuksistaan politiikassa, hän ei epäröi.

”Keskustan pelastaminen useamman kerran. Keskusta romahti vuonna 1970 ja sen jälkeen oltiin kuilun partaalla. 1980-luvulla kyettiin nousemaan uudelleen suurimmaksi puolueeksi, se on suuri saavutus.”

Hän lisää vielä, että vuoden 2011 vaalien romahduksen jälkeen hänen ehdokkuutensa ja menestyksensä vuoden 2012 presidentinvaaleissa oli puolueelle merkittävä noste. ”Vaikka puoluejohto teki kaikkensa estääkseen ehdokkuuteni.”

Enää Väyrynen ei halua keskustaa pelastaa. ”Petin äänestäjät eduskuntavaaleissa. Puhetilaisuuksissa julistin, että kun keskusta voittaa, aluepolitiikan suunta muuttuu, luovutaan metropolipolitiikasta ja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tulee selkeä Paasikiven linja. Olen pettänyt äänestäjät, kun keräsin kannatusta puolueelle, joka toteuttaa aivan erilaista politiikkaa.”

Keskustan jäsenenä hän kuitenkin aikoo pysyä voidakseen toimia paikallispolitiikassa Keminmaalla.

Väyrynen sanoo, että hän olisi mielellään jäänyt sivuun tämän vaalikauden jälkeen.

”Sellainen ajatus oli, että tämä kausi olisi viimeiseni jos olisin päässyt vaikuttamaan asioihin ja varmistamaan, että Suomen linja on oikea. Kävi päinvastoin: tuli onneton hallitusratkaisu, joka vie Suomen kehitystä päinvastaiseen suuntaan.”

Väyrynen halusi Juha Sipilän (kesk) hallitukseen ulkoministeriksi, mutta ei päässyt. Katkeroituneena puolueeseensa keskustan kunniapuheenjohtaja perusti Kansalaispuolueen.

”Se on väylä, jota kautta uskon voivani vaikuttaa asioihin.”

Väyrynen on jatkanut hyökkäyksiään hallituksen keskittämispolitiikkaa kohtaan. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassakin Suomea viedään väärään suuntaan, kohti liittoutumista, hän sanoo.

”En näe tässä mitään myönteistä.”

Hänestä kaikki hallituksen kilpailukykytoimet ovat merkityksetöntä näpertelyä.

”Perusvirhe on, että meidät vietiin tähän onnettomaan yhtenäisvaluuttaan. Nyt on julkinen itsepetos meneillään, kun puhutaan että työllisyys paranee kun on kiky-sopimus. Eihän se voi parantua, kun ei ole taloudellista kasvua ja kasvua ei ole kun ei ole kilpailukykyä.”

Väyrysen mukaan talous ei kasva eikä työllisyys kohennu, koska yleinen kustannus- ja hintataso on 20 prosenttia liian korkea. Ratkaisu olisi ero euroalueesta.

Kun Väyrynen ei päässyt ministeriksi, hän kuvaili sitä tappioksi ulkopolitiikalle, mutta voitoksi näyttämötaiteelle. Väyrysen kirjoittama näytelmä Urho ja hänen kisällinsä olikin menestys Pohjanrannan kesäteatterissa. Siinä Väyrynen esitti Urho Kekkosta.

Lisäesityksiä järjestettiin ja kaikki täysille saleille. ”Valtava osa ihmisiä jäi ulkopuolelle.”

Ensi kesänä hän järjestää tapahtumia, joissa Kekkos-näytelmä pyörii videolta ja Väyrynen selostaa yleisölle mitä näytelmässä tapahtuu. Käsikirjoitus on valmiina jo seuraavaankin näytelmään.

Tänään hänen tiluksillaan Pohjanrannassa on juhlaseminaari. ”Kansakunta – ihmiskunta” -seminaarissa käsitellään vaatimattomasti ”Suomen, Euroopan ja koko ihmiskunnan tulevaisuutta”. Presidentti Tarja Halonen on kunniavieras.

Väyrynen on käynnistänyt nimikilpailun Kansalaispuolueen nimen muuttamiseksi. Sana ”puolue” halutaan nimestä pois.

”Pari sataa ehdotusta on tullut, osa varteenotettavia.”

Koska Väyrynen on kitsas mies, nimikilpailun voittaja saa palkinnoksi kolme Väyrysen kirjaa: Huonomminkin olisi voinut käydä, Suomen linja ja Eihän tässä näin pitänyt käydä.

Väyrynen aikoo asettua Kansalaispuolueen listalla ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa 2019, mutta siitä eteenpäin hän ei uskalla uraansa ennustaa.

”Sen verran tervettä nöyryyttä pitää olla, että kun täyttää 70, kovin pitkälle ei voi tulevaisuutta suunnitella.”