Kunta-alan ja hallituksen kikykiistaan ei edelleenkään ratkaisua – hallitus tuli aikaisemmin vastaan jo satoja miljoonia vastaan

Kunta-alan ja hallituksen kilpailukykysopimuksesta aiheutuneeseen riitaan ei ole löytynyt vielä sopua torstaina iltapäivään mennessä, vaikka hallitus ja palkansaajapuoli ovat lähetelleet ratkaisuehdotuksia toisilleen tiistaista lähtien.

Torstaina kaikkien palkansaajapuolen neuvottelijoiden yllätykseksi Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen esitti Twitterissä ratkaisuksi sen, että kikyn myötä tulevia menetyksiä kunta-alalle paikattaisiin laskemalla kuntatyönantajan eläkemaksua 1,26 prosenttiyksiköllä. Se keventäisi kuntataloutta jopa 260 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Kietäväisen viestin mukaan asiaa käsitellään Kevan hallinnossa 2. joulukuuta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo, ettei hän ole saanut hallitukselta mitään ehdotusta asiasta.

”Pidän hyvänä, että esitetään ratkaisuehdotuksia, mutta tähän liittyy monia ongelmia koska kyseessä on tulevien eläkeläisten raha. Kyseessä on eläkeratkaisu”, Luukkainen sanoo. Työnantajapuoli on pitkään ollut sitä mieltä, että Keva perii liikaa eläkemaksuja ja on vaatinut alennusta. Palkansaajille ratkaisu voi olla vaikea, koska ratkaisulla pelastetaan valtion budjettineuvottelut palkansaajien eläkerahalla.

Tehyn puheenjohtaja Raino Vesivalo on pitää ehdotusta alustavasti hyvänä. ”Me emme ole vielä ehdotusta saaneet emmekä siis hyväksyneet”, hän sanoo.

Ensi vuoden budjettia parhaillaan viimeistelevän hallituksen olisi varsin vaikea tehdä verotusta koskevia kattavia päätöksiä, jos se hallitus ja kunta-ala eivät saa ratkaistua kilpailukykysopimuksesta poikinutta kiistaansa.

Osapuolet ovat keskiviikon ja torstain aikana lähetelleet toisilleen ratkaisuesityksiä. Tänään puolen päivän aikaan oman esityksensä jätti kuntapuoli, joka odottaa hallituksen vastausta. Hallituksen puolelta asiasta vastaa kuntaministeri Anu Vehviläinen (kesk).

Olli Luukkainen sanoo, että hallituksen asenne kuntapuolen vaatimuksia kohtaan on kohentunut, mutta hallituksen esitykset eivät heille riitä.

Kyse on siitä, että kilpailukykysopimus uhkaa leikata ensi vuonna kuntien taloudesta jonkin verran alle sata miljoonaa euroa, jos hallitus ei tule vastaan. Palkansaajien mielestä sopimuksen ei pitänyt tällaista leikkausta tulla.

”Nyt kuitenkin hallitus ottaa meidän vaatimukset vakavasti ja toivottavasti tulosta syntyy”, Luukkainen sanoo.

Hallitukselle kiista on paljon suurempi asia kuin tuo sata miljoonaa euroa.

Kunta-ala on periaatteessa hyväksynyt erityisen paljon kuntapuolen työntekijöiden etuja leikkaavan kilpailukykysopimuksen, mutta se ei ole vielä allekirjoittanut omaa kilpailukykysopimuksen mukaista työehtosopimustaan. Kunta-ala on uhannut, ettei se allekirjoita sopimusta ennen kuin sopu sadan miljoonan kiistasta on syntynyt.

Jos kunta-ala ei allekirjoita sopimusta, hallituksen voimalla ajama kilpailukykysopimus ei tule voimaan. Hallitus on luvannut 515 miljoonan euron veroalennuksen, jos kikyssä on yli 90 prosenttia palkansaajista. Jos yli 400 000 kunta-alan työntekijää jää ulos, minkäänlaisiin veroalennuksia ei synny eikä tule todennäköisesti myöskään kilpailukykysopimusta.

Periaatteessa kuntapuoli voi siirtää allekirjoitusta hamaan tulevaisuuteen ja odotella, kuinka hallituksen hermot kestävät.

Hallitus voi tehdä budjetin ilman sopua, mutta silloin sieltä uupuu puolen miljoonan euron veroale ja samalla myös pitäisi puuttua myös muut kilpailukykysopimuksen vaikutukset valtion talouteen ensi vuonna. Ne voidaan lisätä myöhemmin, jos kuntapuolen neuvottelut siirtyvät vaikkapa ensi viikkoon.

”Uskon, että järkevä sopimus tulee. Ei näin suurella vaaralla tehty kiky voi tähän kaatua tai sitten voimme sanoa täysin hyvästit sopimusyhteiskunnalle”, sanoo hoitoalan työntekijöitä edustavan Tehyn puheenjohtaja Raino Vesivalo. ”Tänään tämä pitäisi saada kasaan.”

HS:n tietojen mukaan alun perin kilpailukykysopimus uhkasi kaikkien osapuolien yllätykseksi kiristää kuntataloutta noin 380 miljoonalla eurolla, mutta hallitus tuli jo aikaisemmin vastaan lähes kolmella sadalla miljoonalla eurolla.

Tämä noin kolmen sadan miljoonan tiukennus kuntatalouteen olisi tullut siksi, että kilpailukykysopimuksessa korotettiin työntekijöiden veronvähennyskelpoista sairausvakuutusmaksua. Maksujen korotus lisäsi verovähennyksiä, mikä vähensi kuntien käytettävissä olevia tuloja.

Tämä vaikutusketju selvisi vasta kiky-neuvottelujen jälkeen, ja valtio on jo alustavasti sopinut hyvittävänsä tämän kuntien valtionosuuksissa.

Jäljellä on vielä kiista siitä, kuinka paljon kilpailukykysopimuksen vuosityöajan pidennys ja lomarahaleikkaukset säästävät kuntataloudesta. Kuntapuolen mielestä virkamiehet ovat laskeneet niiden vaikutukset yläkanttiin.

Kuntapuoli haluaa uudet laskelmat. Hallitus on tarjonnut sitä, että jatkossa tarkastellaan, miten kiky vaikuttaa kuntatalouteen ja päätökset tehdään sitten. Hallitus on vakuuttanut, että kuntatalous on kasvussa ja piristyvä talous piristää kuntataloutta lähivuosina edelleen eikä siis kikyn vaikutukset välttämättä näkyisi säästöinä.

Kuntapuoli haluaa oikeita euroja ensi vuoden budjettiin eli sen, ettei kuntatalouteen tule noin sadan miljoonan euron lisäleikkaustarvetta.