Sdp:n Lindtman: Budjetin säästöt menevät velanmaksun sijaan hyvätuloisten veronalennuksiin

”Perusongelma on siinä, että säästöt menevät velanmaksun sijaan pääsääntöisesti hyvätuloisten veron alennuksiin.”

Näin arvioi Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman Helsingin Sanomien Studio Kulmapöydän haastattelussa hallituksen torstaina julkistamaa vuoden 2017 talousarviota.

Lindtmanin mukaan ensi vuoden budjetin ”iso kuva on se, että velkaantuminen pysyy aika korkealla”.

Hän muistutti, että pääministeri Juha Sipilän (kesk) talousarvion mukaan tänä ja ensi vuonna valtio velkaantuu enemmän kuin viime vuonna, kun viime hallituskaudella velkaantumisvauhti saatiin hidastumaan noin yhdeksän miljardin euron tasolta viiteen miljardiin vuodessa.

Kehuja Lindtman antoi hallitukselle muun muassa siitä, että se luopui lapsiperheille kaavailemistaan päivähoitomaksujen ”jättikorotuksista” ja niin sanotusta Lex Lindströmistä, joka päästää yli 60-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät kertaluontoisesti eläkkeelle.

”Vielä kesällä silloinen ministeri [ Hanna ] Mäntylä (ps) tyrmäsi tämän Sdp:n ehdotuksen”, Lindtman sanoi.

Lindtmanin mukaan budjetissa olisi pitänyt tehottomien veronkevennysten sijaan keskittyä esimerkiksi rakennushankkeiden käynnistämisiin ja veropohjan maltillisiin laajennuksiin esimerkiksi sijoitusvakuutuksia verottamalla.

Kysymykseen siitä, milloin Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen perintöprinssiksi usein mainitusta Lindtmanista tulee Sdp:n puheenjohtaja, Lindtman vastasi kysymällä, koska toimittajasta tulee HS:n päätoimittaja.

”Se on yhtä absurdi kysymys. Kaikella on aikansa. Seuraava on, kun Antti Rinne ilmoittaa marraskuussa aikeensa.”

Lindtman joutui myös vastamaan Studio Kulmapöydän leikkimieliseen tehtävään, jossa hallitusta oltaisiin parantamassa psykologin vastaanotolla. Tehtävä kuului näin:

Potilas eli hallitus makaa tuossa pöydällä ja kertoo ongelmistaan. Pintapuolisen tarkastelun perusteella arvoisin, että potilas on menettänyt elämänilonsa ja kunnianhimonsa. Toimintakyvyttömyydestä kertoo se, että vielä kesällä puhuttiin kunnianhimoisesta työllisyyspaketista, jolla piti saada 60 000 työpaikkaa. Nyt hallitus ulkoisti asian työmarkkinajärjestöille ja tavoittelee vain 10 000 työpaikkaa. Enemmän tai vähemmän päättömästi potilas roiskii rahaa sinne tänne. Miten saisimme potilaan piristymään?

Lindtmanin diagnoosin mukaan potilaan toimintakyky on dramaattisesti heikentynyt vuoden aikana.

”Ei laastari riitä, tikkejä tarvitaan”, Lindtman vitsaili. ”Parilla terapiaistunnolla ei tästä korjaannu.”

Lindtman kehui hallituspotilasta kuitenkin siitä, että vaikka hallituksen työllisyyspaketti jäi pannukakuksi, potilas on kuitenkin tiedostanut ongelmansa.