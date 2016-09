Veneille tulossa noin 100–300 euron vuotuinen vero, myös autoilu kallistuu – laskuri kertoo autokulujen muutoksen

Hallituksen uunituore budjettiesitys tuo sadoille tuhansille moottoriajoneuvojen omistajille ja veneilijöille ensi vuonna takuuvarman lisälaskun.

Hallitus sopi torstaina päättyneessä budjettiriihessä, että veneilijöiltä ja esimerkiksi moottoripyörien, mönkijöiden ja moottorikelkkojen omistajilta peritään vastedes vuotuinen vero.

Verolippu on tulossa myös suuremmille veneille. Moottoriajoneuvojen listalta mopot, siis alle 50-kuutioiset menopelit päätettiin säilyttää jatkossakin verovapaina.

Uusien autojen ostosta perittävän autoverotuksen asteittaista keventämistä jatketaan, mutta polttoaineveroa ja vuotuista ajoneuvoveroa kiristetään.

Oheisella laskurilla, voit kokeilla, miten autoilu omalta osaltasi kallistuu. Juttu jatkuu laskurin alapuolelta.

Hallitus aikoo kerätä uudella veneiden ja kevyiden moottoriajoneuvojen verolla yhteensä 50 miljoonaa euroa. Uuden veron yksityiskohdat menevät nyt valmisteluun. Veron pitäisi olla voimassa ensi vuoden toukokuusta alkaen.

Tosin valtiovarainministeriössä ei vielä hallitusneuvos Merja Sandellin mukaan tarkoin tiedetä, miten vero kohdennetaan veneille ja moottoriajoneuvoille.

Asia täsmentyy syksyn aikana. Mahdollista on, että moottoriajoneuvoista kerätään veroa jonkin verran enemmän kuin veneistä.

Yksin moottoripyöriä on rekisterissä 230 000, veneitä sen sijaan 190 000.

Moottoriajoneuvoille kaavailtu vero olisi joko tasavero tai sitten vero voisi porrastua luokituksen mukaan. Menopelin arvo ei Sandellin mukaan kuitenkaan vaikuttaisi veron suuruuteen.

”Erikseen täytyy miettiä, pitäisikö kevytmoottoripyörillä, siis alle 125-kuutioisilla olla eri verokanta kuin moottoripyörillä. Kaikki tällaiset asiat ovat kuitenkin ihan auki”, Sandell lisää.

Uutuusvero koskee vastedes myös moottorikelkkoja, joita on rekisteröity kaikkiaan 93 000. Verolippu on tulossa todennäköisesti myös mopoautoille ja pikku mönkijöille, joita on noin 10 000.

Mopojen lisäksi myös sadattuhannet maatalousajoneuvot, kuten traktorit, puimurit ja raskaat mönkijät jäisivät veron ulkopuolelle.

Venevero koskisi todennäköisesti Trafiin rekisteröityjä isompia veneitä, joiden moottoriteho on vähintään 50 hevosvoimaa. Myös vesiskootterit tulisivat veron piiriin.

Veneveron suuruusluokka on jo poliittisesti sovittu. Sandellin mukaan verotuksen piiriin tuleville veneille lankeaisi ensi vuonna karkeasti arvioiden noin 100–300 euron vuotuinen vero. Moottoritehon suuruus määrittäisi veron suuruuden.

Yhteensä veneitä on rekisteröity Suomeen 190 000. Purjeveneitä niistä on lähes 14 000.

Vene pitää rekisteröidä, jos se on vähintään 5,5 metriä pitkä tai moottoriteho on vähintään 20 hevosvoimaa.

Veneveron valmistelua vaikeuttaa muun muassa Ahvenanmaan erilainen rekisteröintijärjestelmä. Ahvenanmaalla venerekisteröinnin edellytys on vain 50 hevosvoiman moottoriteho, eikä siellä ole mitään pituusvaatimusta. Ahvenanmaa voi itsehallintolain perusteella päättää rekistereistään itse.

Jos valtiovarainministeriö päättyy verottamaan veneilyä pienimmän yhteisen nimittäjän eli 50 hevosvoiman moottoritehon mukaan, purjeveneistä suurin osa jäisi veron ulkopuolelle. Vain suurimoottoriset purjeveneet tulisivat veron piiriin, mikä kaventaisi veropohjaa tuntuvasti.

Hallituksessa onkin tämän vuoksi keskusteltu jo veron ulottamisesta myös tietyn pituisiin veneisiin, vaikka niiden moottoriteho jäisikin alle 50 hevosvoiman.