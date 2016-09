Syyskuun lopussa pitäisi olla selvillä, millä tavalla työttömyysturva tiukkenee ensi vuonna jo aikaisemmin tehtyjen heikennysten lisäksi.

On monta syytä, miksi on epätodennäköistä, että syyskuussa on mitään valmista. Ja jos onkin, se voi olla jotain hyvin pientä ja vesitettyä siihen nähden, mitä hallitus ajaa.

Edessä on jälleen kerran hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tiukka kädenvääntö, jota kansa on saanut seurata siitä lähtien, kun Juha Sipilän (kesk) hallitus aloitti työnsä toukokuussa 2015. Jotain tuttua tässä onkin. Silloin maata mullistava yhteiskuntasopimus (myöhemmin kilpailukykysopimus eli kiky) piti saada aikaiseksi muutamassa viikossa. Toisin kävi.

Hallituksen mielestä Suomen työttömyysturvaa pitää edelleen tiukentaa muiden Pohjoismaiden tavoin, jotta ihmiset etsisivät töitä jo heti työttömyyden alkaessa aktiivisemmin. Silloin yleensä työtä saa, jos saa.

Työmarkkinajärjestöjen mielestä nyt ei pitäisi tehdä mitään muutoksia työttömyysturvaan, vaan katsoa ensin, miten ensi vuoden alusta voimaan tulevat tiukennukset toimivat. Ansiosidonnaista lyhennetään muun muassa sata päivää 400:een päivään.

Hallitus ei kuitenkaan uskalla tehdä päätöksiä kuulematta työmarkkinajärjestöjä.

Syynä on ennen kaikkea hallituksen tähän mennessä suurin saavutus, kilpailukykysopimus, joka on naittanut hallituksen tiiviisti työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Sopimukseen on kirjattu, ”että hallitus valmistelee työnlainsäädäntöön ja ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan tehtävät muutokset yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa”.

Hallitus on luvannut kunnioittaa kirjausta.

Tämän takia hallitus on pyytänyt työmarkkinajärjestöt laatimaan yhdessä virkamiesten kanssa viidestä hallituksen esittämästä aiheesta työllisyyspaketin.

Joukossa ovat yli 60-vuotiaiden vaikeasti työllistyvien siirtäminen eläkkeelle, ansiosidonnaisen työttömyysturvan käyttö palkkatukena ja starttirahana, nuorten työllisyyden edistäminen ja uusi vaikeasti työllistyvien palkkamalli, joka koostuisi palkasta ja julkisesta tuesta.

Koko viiden osan työllisyyspaketin pitäisi siirtää 10 000 ihmistä työttömyydestä työhön.

Merkittävin ja vaikein kohta listasta on ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen. Hallitus on periaatteessa antanut työryhmälle vapaat kädet etsiä keinot syyskuun loppuun. Päällisin puolin se on asettanut vain kaksi ehtoa: työttömyysturvan uudistuksen pitää lisätä laskennallisesti työllisten määrän 8 000:lla, eikä esitys saa lisätä valtiontalouden menoja.

Jos säästöjä syntyy, ne menevät työllistämiseen.

Työmarkkinajärjestöjen hallinnot päättävät ensi, maanantaina lähtevätkö ne mukaan työryhmään.

Sekin vaihtoehto on, että järjestöt kieltäytyvät. Näin tuskin käy, koska ulos jättäytyminen käytännössä antaisi hallitukselle oikeuden päättää ansiosidonnaisesta vapaasti.

Vaikka työryhmä voi ikään kuin tehdä ansiosidonnaiselle vapaasti mitä tahtoo, todellisuudessa keinot ovat rajoitetut. Tehokkaimmat tavat ovat heikentää, lyhentää tai porrastaa työttömyysturvaa. Kaikki nämä keinot ovat vastenmielisiä ay-liikkeelle.

Hallitus on esitellyt työmarkkinajärjestöille Tanskasta kopioitua mallia, jossa työttömyysturva heikkenisi, jos työtön itse ei olisi aktiivinen. Voi olla, että virkamiehillä on jo varsin valmiit kuviot siitä, millaisen työttömyysturvan hallitus laittaa pöytään, jos työmarkkinajärjestöt eivät pääse yhteisymmärrykseen. Väkisin tätä mallia hallitus ei kuitenkaan yritä työmarkkinapampuille syöttää. Ainakaan vielä.

Hallitus ei ole missään vaiheessa sanonut mitään ukaasia työmarkkinajärjestöille. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) tyytyi torstaina budjetti-infossa toteamaan hallituksen pitävän kiinni työllisyyden lisäämisestä 10 000:lla.

Työmarkkinajärjestöjen hallinnoissa asioista päättävät liittojohtajat.

Monet liittojohtajat joutuivat viime keväänä todella koville, kun ne ponnistelivat palkansaajien etuja heikentävän kilpailukykysopimuksen läpi hallinnoissaan. Liittojohtajat ovat sen verran ruvella ja peloissaan omista työpaikoistaan, etteivät he tule hyväksymään kovin helposti mikään työttömyysturvan heikennyksistä. Heidän näkökulmasta työttömät ja palkansaajat ovat oman osuutensa tehneet.

He eivät suostu ainakaan mihinkään, mikä voidaan vähänkin tulkita kilpailukykysopimuksen vastaiseksi.

Hallitus on varovainen, sillä se tietää hyvin, että edessä on kilpailukykysopimuksesta kieltäytyneen kuljetusalan työehtoneuvottelut alkuvuonna. AKT osaa kyllä heittäytyä vaikeaksi, jos hallitus toimii ikävästi. Kansakunnan etu ja työllisyystavoitteet helposti unohtuvat siksi ajaksi, kun ay-liike alkaa taistella valtansa puolesta.

Jos työryhmä aloittaa työnsä, ainakin palkansaaja- ja työnantajajärjestöt tuovat neuvotteluihin kauppatavaraksi perinteiseen tapaansa omat vaatimuksensa. Palkansaajat ovat valmiita esittelemään ainakin SAK:n kehittämän isien ja äitien hoitovastuuta tasoittavan perhepäivähoitomallin. Myös työllisyystukia voisi käyttää enemmän koulutukseen.

Jos palkansaajat saisivat nämä läpi, voisivat ne ehkä hyväksyä jonkinlaisia heikennyksiä myös työttömyysturvaan. Työryhmää vetävä valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki tuskin pitää siitä, että kokouksista tulisi kauppapaikkoja.

Sitä paitsi perussuomalaiset ja keskusta karsastavat isän roolia korostavaa perhevapaamallia, vaikka se kuinka parantaisi työllisyyttä.