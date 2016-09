Ville Niinistö kritisoi uskoa kikyn voimaan – ”Se on ainoa, mihin hallitus on laittanut paukkunsa”

Vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön mukaan hallituksen hirttäytyminen kilpailukykysopimukseen (kiky) on ollut väärä valinta.

”Se on ainoa, mihin hallitus on laittanut paukkunsa. On väärä luulo, että ihmisten palkkoja alentamalla Suomi nousisi. Ei Suomi nouse sillä, että lisätään yritystukia omille taustaryhmille ja hallitus rankaisee julkista sektoria ja koulutusta kilpailukykypaketilla”, Niinistö sanoi Yleisradion Ykkösaamussa lauantaina.

”Hoitajat ja opettajat maksavat siitä, että pääministeri halusi keventää yritysten kustannuskilpailukykyä ja sementoi sen, että paikallista sopimista ei voi viedä eteenpäin”, Niinistö paukutti.

Niinistön mukaan hallituksen esitys ensi vuoden budjetiksi on kovan linjan budjetti, koska heikkojen perusturvasta leikataan.

”Kaksinaamaista on, että pienituloisten ja julkisen sektorin työntekijöiden asema heikkenee kikyn vuoksi, ja tätä kuorrutetaan veronkevennyksillä, jotka kohdistuvat hyvätuloisiin yksityisellä sektorilla.”

Niinistö ei täsmentänyt, mitä veronkevennyksiä hän tarkoitti. Tuloverotukseen kohdistuvat kevennykset kohdentuvat nimittäin tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin.

Hän oli tyytyväinen siihen, että hallitus perui päivähoitomaksujen korotukset ja piti sitä kansalaiskritiikin ansiona. Hän puolusti myös sitä, että hallitus selvittää tuulivoimapuistojen kiinteistöveron korottamista.

”Se parantaa tuulipuistojen hyväksyttävyyttä.”

Niinistö löysi muutakin hyvää hallituksen budjetista. 60 vuotta täyttäneiden pitkäaikaistyöttömien päästämistä eläkeputkeen hän puolusti. ”Se on perusteltu ratkaisu, mutta ei saa antaa sellaista kuvaa, että ikääntyneitä siirretään syrjään.”

Häneltä kysyttiin olisiko hän vihreiden presidenttiehdokas vuoden 2018 vaaleissa, mutta Niinistö kieltäytyi kunniasta. Hän toivoo, että Pekka Haavisto asettuisi puolueen ehdokkaaksi.

”Puolueen tavoite on, että loppuvuoden aikana tehdään alustava päätös ehdokkaasta. Pekan suostumusta ei vielä ole, mutta toivon että sellainen tulee.”