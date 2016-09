Pääministeri Sipilä kiistää Ylellä hallituksen painostaneen kielteisiin turvapaikkapäätöksiin: ”Suomen järjestelmä on hyvä”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kiisti pääministerin haastattelutunnilla Yleisradiossa, että hallituksella olisi päämääränä saada maahanmuuttovirasto Migristä mahdollisimman paljon kielteisiä turvapaikkapäätöksiä.

Monet Migrin työntekijät sanoivat sunnuntain Helsingin Sanomissa kokevansa, että kiire ajaa huolimattomiin päätöksiin ja heiltä vaaditaan yhä enemmän kielteisiä päätöksiä.

”Ei ole hallituksen tahtotila, että tehdään huolimattomasti päätöksiä”, Sipilä sanoi Ylelle. ”Migrin resursseja on vahvistettu ja tiedossa on, että poikkeuksellisen määrän vuoksi viranomaiset ovat tiukoilla, mutta Suomen järjestelmä on hyvä ja valitusasteissa väärät päätökset tulee kumottua.”

Sipilä sanoi, että irakilaisten osalta Migrin käytännöt on viety hyvin lähelle Ruotsin käytäntöjä. Päätöksiä tehtäessä yksilöllisesti arvioidaan mahdollisuus palata lähtömaassa toiselle paikkakunnalle kuin sille, mistä on lähtenyt.

Sipilä ei tiennyt, mistä Migrin työntekijöille on tullut paine tehdä kielteisiä päätöksiä.

Suomi linjasi toukokuussa, että turvallisuustilanne Irakissa, Somaliassa ja Afganistanissa on parantunut. ”Linjaus noudattelee muita Pohjoismaita ja rauhattomalta paikkakunnalta voi muuttaa toiselle”, Sipilä sanoi.

Myös keväällä sisäministerinä toiminut Petteri Orpo vakuutti sunnuntaina HS:lle, että Migriä ei ole painostettu poliittisesti. Hallitus päätti, että kansainvälistä suojelua ei saa myöntää Suomessa helpommin kuin muissa Pohjoismaissa, mutta Migri teki maita koskevat turvallisuuslinjaukset itsenäisesti.

”He noudattavat lakia ja tekevät oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti itsenäiset päätökset. On täysin poissuljettu ajatus, että poliitikot olisivat vaikuttaneet lähtömaiden turvallisuuden arviointiin”, Orpo sanoi.

Migrin ylijohtaja Jaana Vuorio kommentoi aiemmin Helsingin Sanomissa, ettei toukokuun tiedotteessa olisi pitänyt ottaa kantaa lähtömaiden turvallisuustilanteeseen. Hänen mukaansa tiedotteen kärjen piti olla se, että humanitaarista suojelua ei enää myönnetä ja toissijaisen suojelun saaminen vaikeutuu.

”Jälkiviisaasti voi todeta, että ehkä se viestinnän kärki ei ollut paras mahdollinen. Tässä oli nimenomaan kyse siitä, että seurataan muiden maiden käytäntöjä ja yritetään pysyä niiden kanssa samalla linjalla. Suomi ei halua poliittisesti luoda vetovaikutuksia”, Vuorio sanoi.

Vuorio ei kokenut, että häneen olisi kohdistettu poliittista painetta.

Pääministeri Sipilä otti Ylellä kantaa myös Suomen sotaharjoituksiin Yhdysvaltain kanssa.

”Pitää olla tarkkana, että liittoutumattomuus näkyy harjoitustoiminnassa, ja siksi olemme tiukentaneet käsittelyä tp-utvassa (tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta), kun harjoituksia käydään läpi”, hän sanoi.

Hän sanoi, että Yhdysvaltain kanssa ei sotaharjoituksia pitäisi ainakaan lisätä.