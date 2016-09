Tutkimus: Eduskunta menetti otteensa budjetista myös oman passiivisuutensa takia

Eduskunnan valta valtion tulo- ja menoarviosta eli budjetista on kaventunut parin viime vuosikymmenen aikana, kertoo tuore Helsingin yliopiston tutkimusryhmän tutkimus.

Tämä johtuu vähitellen kehittyneistä poliittis-hallinnollisista budjettikäytännöistä ja myös siitä, että eduskunta on itse antanut valtaansa pois.

Eduskunnan valtaa on valunut siltä pois muun muassa siksi, että valtion yksiköitä on muutettu liikelaitoksiksi ja budjetin ulkopuolelle on syntynyt sen ulkopuolisia rahastoja.

”Budjettivallan kaventuminen selittyy osaksi eduskunnan omalla passiivisuudella valtaoikeuksiensa käytössä”, professori Tuomas Ojasen johtaman tutkimusryhmän selvityksessä sanotaan.

Tutkimuksen tilaaja on eduskunnan tarkastusvaliokunta.

Eduskunnalla on perustuslain mukaan kaksi keskeistä valtaoikeutta: se säätää Suomen lait, minkä lisäksi sillä on budjetti- ja valvontavalta. Ojasen ryhmän mukaan nämä valtaoikeudet ovat sinänsä hyvin vahvat ja laajat ainakin kansainvälisessä vertailussa.

”Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta”, perustuslaissa lukee ytimekkäästi.

Käytännössä budjettivalta on valunut toimeenpanokoneistolle eli maan hallitukselle. Se nähdään jälleen tänä syksynä, kun hallitus lähettää viime viikolla sopimansa budjetin eduskuntaan 20. syyskuuta.

Eduskunta käsittelee budjettia perusteellisesti koko syksyn ajan, mutta eduskunnassa sen määrärahoihin ja sisältöön tehdään hyvin vähäisiä muutoksia laajoista asiantuntijakuulemisista ja lukuisista valiokuntaistunnoista huolimatta.

Kansanedustajilla on oikeus tehdä talousarvioaloitteita eli esityksiä budjettiin lisättävästä tai siitä poistettavasta määrärahasta tai muusta päätöksestä. Valtaosa aloitteista ei kuitenkaan mene budjettiäänestyksissä läpi.

Eduskunta, pääasiassa hallituspuolueiden edustajat, pystyvät lisäämään budjettiin joitakin kymmeniä miljoonia euroja uusia määrärahoja eli käyttämään niin sanottua jakovaraa. Se on mitätön osa budjetin loppusummasta, joka ensi vuonna on 55,2 miljardia euroa.

Eduskunnan valvontavalta tarkoittaa sitä, että eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa. Näin voi tehdä muun muassa välikysymyksillä ja kansanedustajien tekemillä kirjallisilla ja suullisilla kysymyksillä. Eduskunnalla on oikeus myös oikeudelliseen valvontaan eli ministereiden virkatoimien laillisuuden valvontaan.

Eduskunta valvoo myös Kelaa ja Suomen Pankkia.

Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan budjetti- ja valvontavallan kangertelu johtuu kotimaisten syiden lisäksi myös kansainvälisestä ja ylikansallisesta kehityksestä.

Eduskunnan valta kapeni Suomen liittyessä Euroopan unioniin ja Euroopan talous- ja rahaliittoon, minkä lisäksi viime vuosien finanssi- ja eurokriisi sekä siitä seuranneet talous- ja rahaliiton kehittämissuunnitelmat ovat vaikuttaneet asiaan.

Tutkimusryhmä ehdottaa komiteaa, joka selvittäisi parlamentaarisesti eli kaikkien puolueiden yhteistyönä, miten eduskunnan budjetti- ja valvontavaltaa kehitettäisiin.

Sen pitäisi tehdä konkreettisia ehdotuksia, miten eduskunnan finanssivaltaa lisättäisiin ja käynnistää niiden toteutus eduskunnassa ja muualla hallinnossa. Budjettikirjaan voisi esimerkiksi sisällyttää hallituksen selvityksen toimista, joihin on ryhdytty eduskunnan finanssipoliittisten kannanottojen takia.

Myös valtion tilinpäätöksen ja taseen laatiminen parantaisi valtiontalouden kokonaishallintaa, tutkimuksessa ehdotetaan.

Eduskunnan päätösvalta pitäisi turvata myös valtionyhtiöiden hoidossa.

”Tulee laatia riippumaton selvitys työmarkkinajärjestöjen ja sopimusyhteiskunnan merkityksestä tupo-ratkaisujen ja eduskunnan päätösvallan näkökulmasta”, tutkimusryhmä esittää.

Tutkimuksen mukaan myös eduskunnan alaisen Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n toimivaltuuksien laajentamista ja päivittämistä pitäisi selvittää.